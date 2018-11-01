Газ из отходов - экологичное и выгодное топливо будущего

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Лет через пять-десять автомобили и автобусы, работающие на биометане, могут стать на наших улицах привычным явлением. А узнавать их мы сможем по специальной зеленой наклейке, которую уже сейчас могут прикреплять на свои машины водители, использующие в качестве топлива производимый в Эстонии биометан.

В Нарве также можно заправиться как сжатым газом, так и биометаном на автозаправке, что на выезде из города по адресу: Таллиннское шоссе, 81.

Давно не фантастика

Блиц-опрос на улицах Нарвы показал, что горожане прекрасно знают о преимуществах сжатого газа в качестве топлива для различных видов транспорта. Многие знают и о том, что помимо природного газа в качестве топлива используется и биометан или «зеленый газ», «экологический газ», который получают, выделяя его из биогаза. Биогаз же является продуктом брожения биомассы, т.е. в данном случае сырьем являются различные виды отходов.

Однако далеко не всем известно, что в Кунда уже построен первый в странах Балтии завод по производству биометана, а вслед за ним должны появиться и другие. Благодаря появлению отечественного биометана, весной этого года сеть заправок Eesti Gaas начала продажу нового вида топлива (продается оно и в Нарве), причем из месяца в месяц эти продажи растут.

Уже не фантастика, а реальность и общественный транспорт, работающий на отходах производства. В Пярну уже появились автобусы, работающие на биометане. Если до сих пор в Пярну для автобусов, обслуживающих городские линии, топливом служил сжиженный природный газ (что тоже бережет окружающую среду), то с мая парк общественного транспорта летней столицы пополнили биоавтобусы, топливом для которых служит биометан, который производится в Кунда.

«Зеленый знак» для автовладельцев

Презентация нового «зеленого знака» состоялась 22 ноября на посвященной биометану конференции «Зеленый газ - мост к топливу будущего», организованной при участии Министерства экономики и коммуникаций, Центра инвестиций в окружающую среду и Elering. Этот знак будет подчеркивать бережное отношение к окружающей среде.

«Исходя из директивы Евросоюза о возобновляемой энергии, Эстония взяла обязательство довести долю использования возобновляемой энергии в транспортном секторе до 10 процентов к 2020 году, и поэтому государство участвует в развитии рынка биометана», - сказал вице-канцлер Минэкономики по вопросам энергетики Андо Леппиман. «В дополнение к поддержке производства «зеленого газа» и созданию подходящих условий для строительства сети газовых заправочных станций важна также и информационная кампания, мотивирующая использование возобновляемого топлива как частными автовладельцами, так и транспортными фирмами, а также общественным транспортом», - отметил он.

Биометан Зеленый газ или биометан производят из биогаза. Биогаз выделяется в процессе брожения и состоит преимущественно из метана и углекислого газа. Биометан, как и природный газ, является очень чистым автотопливом. При его полном сгорании образуются только СО2 и водяной пар. В то же время при его сгорании эмиссия углекислого газа примерно на 25% ниже, чем при сжигании бензина. Также при сгорании бензина и дизельного топлива образуются ядовитый угарный газ, оксид азота, углеводороды и сажа. Моторы, работающие на газе, создают сравнительно меньше шума. Так как транспортировка газа осуществляется по газопроводу, отпадает необходимость его доставки автотранспортом, соответственно, снижается нагрузка на грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт, что приводит к уменьшению выбросов и шума. При использовании в качестве топлива сжатого газа стоимость километра пути примерно в два раза ниже, чем при использовании обычного топлива. Сжатый газ продается в килограммах, цена за килограмм биометана на заправках Eesti Gaas – 0,821 евро, за килограмм сжатого газа – 0,811 евро.

Вице-канцлер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе производимый в Эстонии биометан будет иметь более стабильную цену, чем импортируемое в страну топливо, и его использование укрепит энергобезопасность нашего государства. «Ознакомление с отечественным возобновляемым топливом и его продвижение на рыке - обычная практика и в других европейских странах, например, аналогичные «зеленые знаки» широко используются в Финляндии и Швеции, где эти наклейки можно увидеть не только в транспорте, но и на предприятиях промышленных товаров и пищевых продуктов, при производстве которых используется только биометан»,- сказал он.

Руководитель коммуникационных проектов Elering Андрес Кярссин сообщил, что на тематической веб-странице www.biometaan.info в ближайшее время появятся информация о наклейках с изображением зеленого знака, а также книга стиля для тех, кто хотел бы самостоятельно изготавливать наклейки или использовать зеленый знак в качестве элемента дизайна. Он отметил, что использование знака привлечет внимание и тех рядовых людей, которые до сих пор, пользуясь газовыми автобусами в Пярну или газовыми такси Taxify, не особенно задумывались о бережном отношении к окружающией среде.

Сеть биометановых заправок продолжит расширяться

Центр инвестиций в окружающую среду поддержал строительство восьми новых биометановых заправок общей стоимостью 1,08 миллиона евро.

Поддержку получило предприятие Alexela Oil, которое обеспечит возможность заправляться биометаном на заправках в Йыгева, Тарту («Лыунакескус»), Виймси, Тарту, Пыльтсамаа, Саку и Кейла. AS Krooning планирует построить биометановые заправки в Сауэ и Kуусалу. Всего поддерживается создание восьми новых автоматических заправок стоимостью 1,085,374 евро.

Ранее KIK поддержал строительство 11 газовых заправок общей стоимостью 1,91 миллиона евро, из них три уже готовы (в Выру, Таллинне и поселке Юри), а еще девять находятся в финальной стадии строительства: в Курессааре, Пайде, Вильянди, Раквере, еще одна заправочная станция в Таллинне и две заправочные станции в Йыхви.

«Мы надеемся, что в результате растущей сети биометановых заправок все больше автовладельцев найдет путь к альтернативному топливу,» - считает координатор проектов KIK Ааве Хаавел, добавив, что таким образом каждый из нас можект внести свой вклад в общее дело - использование возобновляемых источников энергии в транспортной сфере.

«Зеленый знак» - наклейка, которую может прикрепить на заднее стекло автомобиля или другое подходящее место любой водитель, использующий в качестве автомобильного топлива сжиженный биометан, выглядит так:

Выпуск подготовила Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев

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