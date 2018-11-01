Добровольное возмещение ущерба может смягчить наказание

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О том, какое наказание предусмотрено сегодня законодательством за вождение автомобиля в нетрезвом виде, а также о некоторых других аспектах этой актуальной темы комментарий дает помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов.

- Дело в том, что каждый случай дорожно-транспортных происшествий рассматривается отдельно. При назначении наказания конкретному лицу учитывается множество факторов, в том числе такие как: степень вины, последствия виновного деяния, позиция потерпевшего, личность виновного (прежде всего оценивается риск рецидива), а также его действия после совершения преступления (например, усилия по возмещению ущерба). Еще одним важным фактором при назначении наказания является общая (влияние конкретного наказания на общество в целом) и частная (влияние наказания на осужденного) превенция.

- Какова сегодня практика судов в этом вопросе: кого наказывают? какие дают сроки заключения, штрафы?

- Отвечая на вопрос о практике наказаний за данные преступления, можно сказать, что государство делает все возможное, чтобы на наших дорогах было бы как можно меньше «алководителей». Я подчеркиваю: цель – не посадить в тюрьму виновника аварии, а сделать все возможное, чтобы он больше никогда не сел за руль в состоянии опьянения. Строгие наказания, как показывает мировая практика, не всегда являются выходом из положения. Надо понимать, что корень проблемы лежит в чрезмерном употреблении алкоголя, которое зачастую связано с зависимостью. Поэтому к этому вопросу надо подходить комплексно. Законом предусмотрены различные варианты.

Вождение в состоянии опьянения считается преступлением (ст. 424 Пенитенциарного кодекса) в двух случаях: 1) наркотическо-психотропное опьянение;

2) алкогольное опьянение 0,75 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе или 1,5 мг/г алкоголя в крови.

Преступление наказывается денежным наказанием или лишением свободы до 3 лет. Повторное нарушение наказывается только лишением свободы сроком до 4 лет, при этом наказание сопровождается как минимум так называемым «шоковым» тюремным заключением – то есть за второй раз некоторое время придется отсидеть хотя бы часть срока. И в том, и в другом случае в качестве дополнительного наказания назначается лишение прав от 3 месяцев до 3 лет. При этом в случае рецидива, как правило, автомобиль (в независимости от его стоимости), на котором совершено преступление, конфискуется. Ко всему этому добавляются процессуальные издержки, которые в зависимости от производства могут составлять от 400 до нескольких тысяч евро.

Практика прокуратуры/судов на сегодняшний день выглядит следующим образом. За первый раз совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения (при отсутствии других нарушений и серьезных последствий) – дело не передается в суд: с согласия виновного дело прекращается прокуратурой с условием, что лицо проходит комплексное лечение от алкогольной зависимости, которое он оплачивает сам. Одним из условий является отказ от алкоголя на 6 месяцев. В случае невыполнения условий дело будет передано в суд.

За второй раз – как правило, шоковое тюремное заключение плюс условное тюремное заключение, плюс лишение прав на срок, требующий пересдачи экзаменов на права, плюс иногда конфискация автомобиля.

За третий и более раз – немедленное взятие под стражу и длительное тюремное заключение плюс лишение прав, плюс конфискация автомобиля.

Практика условного прекращения дела (оно возможно только один раз – за первый раз), сопряженного с лечением, уже доказала свою эффективность, поскольку процент рецидива среди лиц, в отношении которых дело было прекращено подобным образом, крайне низок. Это и есть наша цель. При этом не стоит радоваться тем, кто думает, что за пьяное вождение теперь не наказывают. Наказания за повторные нарушения значительно ужесточились. Хронические «алководители» сидят в тюрьме годами и будут сидеть, поскольку в отношении них применима только одна мера – изоляция от общества ввиду их опасности для общества и невозможности исправления более гуманными методами.

- Как долго может длиться рассмотрение дела в суде?

- В общем случае расследование преступления может длиться до тех пор, пока не истек срок давности.

Надо понимать, что изначально расследование ведется полицией (собираются доказательства). Затем совокупность доказательств оценивает прокурор и решает, достаточно ли их для предъявления обвинения. В суде делопроизводство может длиться по-разному: в зависимости от вида производства. По делам «алководителей» решение суда может быть вынесено в течение суток-двое после совершения преступления в порядке ускоренного производства. В случае тяжелых аварий дела могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

- Может ли потерпевшая сторона рассчитывать в это время на материальную поддержку со стороны виновника аварии? Ведь человек в результате аварии находится на больничном, ему требуется покупка медикаментов и вспомогательных средств и т. д. Учитывается ли при вынесении приговора такой фактор, как моральный ущерб?

- У потерпевшего в ДТП есть право заявлять как материальный (расходы на лечение, похороны и т.п.), так и нематериальный (то есть моральный) гражданский иск. Обязанность доказывания иска лежит на потерпевшем. В случае обоснованности иска суд удовлетворяет иск, и виновный должен его возместить. Иск должен быть представлен на стадии досудебного производства. Добровольное возмещение ущерба, в том числе и морального, до приговора суда может являться смягчающим фактором при назначении наказания.

Светлана Зайцева

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