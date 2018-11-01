Причинение телесных повреждений в ДТП подпадает под моральный ущерб

Дата публикации: Сегодня, 16:58 Просмотрено: 74

По просьбе редакции Эйво Кисанд, руководитель сферы дорожного страхования Swedbank, разъяснил некоторые положения в страховании автосредств, которые, на наш взгляд, полезно знать не только автолюбителям.

- Подобный жест к пострадавшему в автомобильной аварии (не имеющему никакой страховки) это в данном случае жест доброй воли или это предусмотрено в условиях страхования автосредства?

- Это – обычная практика. Ущерб (в том числе нематериальный), возмещаемый по дорожному страхованию, регулируется Законом о дорожном страховании.

Если речь идёт о ДТП, в котором пострадали люди, страховое общество стороны виновника происшествия компенсирует пострадавшему расходы на лечение в лечебном учреждении и дополнительные расходы (например, стоимость за койко-день, расходы на лекарства). Кроме того, причинение телесных повреждений подпадает под моральный/нематериальный ущерб. Например, в случае вреда здоровью или телесного повреждения средней тяжести выплачивается 1500 евро, в случае особо тяжкого вреда здоровью или телесного повреждения – 3200 евро. Если пострадавшему необходимы восстановительные процедуры, то эти расходы компенсируются на основании предоставленных счетов.

Если в ДТП пострадали люди, то обязательно следует вызвать скорую помощь и полицию. На месте составляется документ о ДТП, после прибытия скорой помощи фиксируется, что в результате происшествия был нанесен вред здоровью и имеются дополнительные повреждения. Когда страховой компании у представляется уведомление о происшествии, надо убедиться, что оно содержит всю важную информацию о происшествии, в том числе и информацию, касающуюся ущерба здоровью.

- Какие риски вы еще страхуете?

- Водитель транспортного средства обязан заключить договор дорожного страхования, то есть договор страхования ответственности. Страхование ответственности предлагает защиту на случай нанесения ущерба третьему лицу.

Обязательное дорожное страхование обеспечивает страховую защиту владельца транспортного средства в случае нанесения ущерба третьему лицу посредством транспортного средства. Если в договоре не указано иное, страховая сумма по одному страховому случаю при уничтожении или повреждении транспортного средства составляет максимум 1 200 000 евро, а в случае смертельного исхода, ущерба здоровью или телесного повреждения максимум 5 600 000 евро (сюда включается и возмещение морального ущерба). Дорожное страхование не покрывает ущерб, нанесенный транспортному средству, ставшему причиной ДТП.

Для того чтобы увеличить степень защиты, можно заключить договор страхования каско, который покрывает ущерб, нанесённый его транспортному средству при очень многих неожиданных событиях. Каско – добровольный вид страхования, который поможет при самых распространённых видах ущерба, независимо от того, по чьей вине и где это произошло. Действие каско распространяется от разбитого стекла до кражи или гибели транспортного средства.

- В каких случаях виновник автомобильной аварии может получить или не получить страховое возмещение?

- В рамках дорожного страхования страховая компания компенсирует водителю, из-за которого произошло ДТП, расходы на лечение в том случае, если страховой случай имел место в Эстонии. Расходы виновника страхового случая на лечение не компенсируются, если ущерб был нанесён умышленно, или если водитель транспортного средства в момент страхового случая был в состоянии алкогольного опьянения. Дорожное страхование не покрывает ущерб, нанесенный транспортному средству, ставшему причиной ДТП.

Страхование каско компенсирует ущерб от любых внезапных, непредвиденных происшествий (например, пожар, ДТП, вандализм, стихийное бедствие или кража), в результате которых застрахованный автомобиль окажется повреждён или уничтожен. При страховании каско в число исключений входят, например, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или умышленное нанесение ущерба.

- Если авария совершена при наличии алкогольного опьянения, это все равно является страховым случаем?

- В случае с дорожным страхованием компенсации подлежит также ущерб, нанесённый водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. В этом случае не подлежат возмещению расходы на лечение вызвавшего ДТП водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и, кроме того, страховщик имеет право подать против этого водителя регрессный иск.

При страховании каско управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения входит в число исключений.

- Можно ли привести какую-то статистику по страховым случаям этого года?

За 9 месяцев этого года Swedbank P&C Insurance AS возместило через дорожное страхование ущерб более чем по 2300 случаям, что в сумме составило более 3 600 000 евро, из которых 73% – повреждения автомобилей.

В рамках добровольного страхования каско Swedbank P&C Insurance выплатило свыше 10 600 000 евро. Большая часть приходится на ДТП и повреждение стёкол.

Предложили стать донорами органов

В двадцатых числах октября эстонская полиция запустила новую кампанию за безопасность дорожного движения. Нарушителям скоростного режима выписывали традиционный штраф, а еще выдавали инфокарты, в которых водителей призывали зарегистрироваться в качестве потенциальных доноров органов.

«На часть нарушителей не действуют ни разговоры, ни наказания. Цель этих карт – заставить сидящего за рулем подумать о возможных последствиях своего поведения. Если водитель решил, что постоянное превышение скорости – это его стиль жизни, то мы советуем ему заполнить заявление о желании пожертвовать свои органы и клетки на тот случай, если гонки закончатся для него самым плачевным образом», – сказала ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

По ее словам, большая часть доноров органов – это люди, которые погибли в дорожно-транспортных происшествиях. «Если водитель живет на грани жизни и смерти, то весьма вероятно, что в какой-то момент грань будет пройдена, и тогда возникнет опасность для жизней как его собственной, так и его пассажиров. Так они могут стать донорами органов. Но если человек сам себя в качестве донора не зарегистрировал, то это тяжелое решение должны будут принять стоящие у его больничной койки родственники. Передавать право принятия такого трудного решения скорбящим родственникам – это несправедливо. Пусть уже примет его сам. Вдруг таким образом он сможет спасти жизнь кому-то другому», - отметила Лойго.

Кампания по раздаче донорских карточек рассчитана на месяц.

Светлана Зайцева

А ещё по этой теме ВАЖНО ЗНАТЬ:

Наказание за тяжелое ДТП составило в реальности … 9 дней

Добровольное возмещение ущерба может смягчить наказание

О проекте "Важно знать" читайте ЗДЕСЬ.