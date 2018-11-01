Наказание за тяжелое ДТП составило в реальности … 9 дней

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Год назад, 2 ноября 2017 года, в 6.45 на шоссе Нарва — Таллинн у самого выезда из города пьяный водитель с превышением скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, где находились шофер и двое пассажиров. В начале октября этого года семья пострадавших в той страшной аварии узнала о решении суда и была им шокирована.

Эта фотография — иллюстративная, не с места дорожно-транспортного происшествия, о котором идет речь. Но изображенное на ней мало отличается от того, что было в реальности в то ноябрьское утро.

Виновник тяжёлого ДТП получил 5 лет тюремного заключения. Но так как судебное разбирательство проходило в рамках упрощенного производства, то из его наказания было вычтена 1/3, т.е. окончательным наказанием ему было присуждено 3 года и 4 месяца тюремного заключения, из которых к отбытию подлежало 3 месяца тюремного заключения.

Оставшееся наказание суд постановил не обращать к исполнению, если во время испытательного срока (3 года и 6 месяцев) виновник аварии не совершит нового умышленного преступления. В качестве дополнительного наказания виновника ДТП лишили права на управление моторно-транспортным средством сроком на 2 года.

В суде прокурор ходатайствовал назначить обвиняемому в качестве наказания реальное тюремное заключение, однако суд решил иначе.

- Мы были удивлены! - говорит Татьяна, дочь пожилого человека, который в то ноябрьское утро сидел в машине, на которую был совершен наезд, чудом остался жив, долгое время провел на больничной койке, балансируя между жизнью и смертью, и стал инвалидом. - По иронии судьбы как раз за день до аварии, 1 ноября 2017 года, вступили в силу изменения в Пенитенциарном кодексе и других законах, которыми ужесточались наказания для «алководителей». Так что все наши друзья и знакомые пытались как-то утешить нас, говорили: мерзавец получит по заслугам, наконец-то с пьяницами за рулем начали по-настоящему бороться... Ну, да — по-настоящему «условно».

- У нас не было желания «расправы», и за процессом мы не следили,- продолжает Татьяна. - Но очень печально: во-первых, где же справедливость?! А во-вторых, такое «условное» наказание — это же как негласный сигнал: продолжайте в том же духе, господа водители, садитесь за руль пьяными, не страшно, если кого-то сделаете калекой, вам это спишется.

«Вырезали» из искореженной груды металла

Татьяна показывает мне фотографии, сделанные полицией на месте аварии в то злополучное ноябрьское утро. Страшные кадры! За рулем был брат Татьяны, отец сидел рядом, мать — на заднем сиденье. Родители направлялись в Таллинн, в аэропорт - собирались впервые полететь в отпуск за границу. Мощный удар пришелся по правой стороне автомобиля. Полицию, спасателей, скорую помощь вызвали свидетели аварии, водители тут же остановившихся машин. По словам Татьяны, все службы прибыли на место аварии очень быстро.

Мать и брат смогли самостоятельно выбраться из салона. У них были сильные ушибы и подозрения на переломы костей и сотрясение мозга. А вот отца спасателям пришлось буквально «вырезать» из искореженной груды металла. Сначала врачи решили срочно везти его в Тарту, но, начав движение, тут же передумали, опасаясь, что пожилой человек не выдержит дальней дороги, отправили его в Нарвскую больницу.

- У отца было 13 переломов, при этом двойной перелом правой ноги, перелом правой кисти, сломанная грудная кость, поломаны ребра, позвонки, множественные ушибы, включая ушибы внутренних органов, большая опасная гематома в районе аорты, - рассказывает с волнением молодая женщина. - Он был в реанимации, и несколько суток мы провели в мучительном ожидании: что с ним будет?! Слава Богу, он справился и выжил. На ноге была сделана сложная операция: бедренная и большеберцовая кости были скреплены железными пластинами во всю длину костей. Потом месяц отец пролежал в травматологии, затем в отделении восстановительного лечения, где отца учили ходить.

Не передать всего, что пришлось ему пережить, скажу лишь одно: выписка из больницы была на 7 (!) листах. И это у моего 67-летнего отца, который до аварии был здоровым, крепким человеком; практически никогда ничем не болел. А теперь у него инвалидность. Весь год отец проходил на костылях, и вот недавно он перешел на трость, без которой не может передвигаться. Не проходит и дня, чтобы нога не болела. Вчера впервые он смог пройти пешком от дома до библиотеки — 500 метров. Это для него теперь огромное достижение, и большая радость и гордость за него для всей нашей семьи …

Татьяна прерывается и вдруг говорит:

- Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить врачей и медсестер Нарвской больницы. Персонально доктора Глебова, весь персонал отделения реанимации и травматологии за их профессионализм, заботу и просто человеческое отношение. В них мы видели большую поддержку всей нашей семье.

Кто помог?

Что до виновника аварии Алексея Б. (к слову сказать, мужчина 1984 года рождения — ред.), то он остался живым и в принципе здоровым. Конечно, его тоже доставили с места аварии в травматологию для осмотра врача.

- Мы с мамой и братом сидели в коридоре больницы, когда полиция привезла его туда на коляске. Увидев мою маму, он бухнулся на колени: «Простите меня», - вспоминает Татьяна. - Вот уж не знаю, было ли это в те минуты от чистого сердца или просто под влиянием алкоголя. «Бог простит», - ответила она.

- На следующий день после аварии нам позвонила его жена, - продолжает вспоминать Татьяна. - Спросила, как они могут нам помочь. Тогда нам было важно одно: только бы отец выжил!

- Ну, а потом эти люди ни разу не поинтересовались, как все-таки дела у человека, который стал инвалидом, не предложили своей помощи, какого-то участия в лечении отца? - спрашиваю я у Татьяны.

- Нет, ничего такого не было, - отвечает молодая женщина. - Однако материальная помощь пришла —со стороны страховой компании Swedbank P&C Insurance AS, где было оформлено дорожное страхование виновника аварии. Страховая компания нам компенсировала очень многие вещи: например, плату за койко-место в больнице, лекарства, различные медицинские принадлежности, которые мы были вынуждены покупать отцу после аварии — специальный корсет, очки, костыли и проч. Конечно, мы представили все чеки на покупку этих товаров. И также пострадавшие получили незначительные компенсации за причиненный моральный вред.

Немного статистики По данным Департамента полиции и погранохраны, всего в 2018 году (данные на начало ноября) полицейские Идаской префектуры задержали 966 нетрезвых водителей, из которых 434 были в степени опьянения, наказуемом в уголовном порядке, из них, в свою очередь, 49 были в наркотическом опьянении. Благодаря звонкам жителей Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа на короткий номер Центра тревоги 112 в этом году полицейские Идаской префектуры задержали 149 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 11 водителей в состоянии наркотического опьянения, а также десятки водителей, которые привлекли нарушениями внимание других участников дорожного движения.

По состоянию на конец октября в Эстонии произошло более 1200 тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 61 человек и пострадали 1500.

Больше всего ДТП произошло в Таллинне и Харьюмаа, где погибли 15 человек.

За первые 10 месяцев прошлого 2017 года в ДТП на дорогах Эстонии погиб 41 человек - на двадцать человек меньше, чем в текущем году. С начала 2018 года в ДТП погибли десять пешеходов. Полезные ссылки, телефоны, адреса Скорая помощь, служба спасения, полиция 112 Департамент полиции и погранохраныинформация для клиентов 612 3000 www2.politsei.ee/ru Эстонский фонд дорожного страхования www.lkf.ee К сведению 54% дорожно-транспортных происшествий случается в Таллинне, 10% - в Тарту, 4% в Пярну, 3% в Нарве, и только 20% ДТП происходит в других местах Эстонии. 9% ДТП происходит на основных магистралях. В течение прошлого года в Эстонский регистр дорожного страхования было занесено 35 400 страховых случаев, в том числе 32 200 случаев дорожного страхования в Эстонии и 3200 случаев за рубежом, вызванных эстонскими транспортными средствами. Сумма требований о возмещении ущерба по страховым случаям в Эстонии в 2017 году составила 52 миллиона евро. Сумма требований о возмещении ущерба в 2018 году, вероятно, еще увеличится, поскольку рассмотрение самых тяжелых случаев еще не завершено.

«Пусть решает система»

В январе началось следствие, затем дело было передано в прокуратуру, а позже в суд.

- С самого начала мои родители приняли решение, что они отказываются участвовать в судебном процессе: походы в суд, судебные слушания были бы для них слишком тяжелой эмоциональной и физической нагрузкой после всего случившегося. Ведь их здоровье здорово пошатнулось, - рассказывает Татьяна.

Поскольку родители и сам обвиняемый были согласны рассматривать уголовное дело в рамках другого вида производства, то было принято решение перейти на упрощенный вид производства. Это означает, что судья выносит решение по делу, основываясь только на материалах уголовного дела.

- Иск против виновника аварии тоже выдвигать не стали, - уточняет Татьяна. - Опять по той же причине: чтобы не участвовать в судебном процессе. Видеть этого человека, вновь перебирать детали случившегося... не хотим, сказали мама и папа. Не будем требовать ни денег, ни наказания. Пусть решает государственная система, как надо наказать такого водителя. Тем более что с высоких трибун постоянно звучат заявления о том, что пора сурово наказывать пьяных за рулем, что надо принимать радикальные меры, бороться за безопасность движения...

Татьяна говорит, что поначалу они даже думали, что, может быть, виновник их злоключений «хороший человек», случайно оступился... Потом узнали: в 2016 году административный суд уже рассматривал дело Алексея: он был задержан полицией в состоянии алкогольного опьянения, когда находился за рулем своей машины.

«Заменили на условно»

- И вот прошел фактически год со дня аварии, мы получили на руки решение суда, - начинает говорить Татьяна и горько улыбается, - Да, Алексея признали виновным. Ему назначено 5 лет тюрьмы. Но! Этот срок уменьшен до 3 лет и 4 месяцев. Из них 3 года и 1 месяц ему назначены… условно. Учитывая же, что после аварии он находился в камере предварительного заключения 21 день, а после этого 2 месяца в тюрьме, из оставшегося срока ему остается отсидеть в тюрьме всего ничего — 9 дней. Плюс лишение прав на 2 года. Вот таково в реальности наказание за вождение в пьяном виде. И такова цена чьей-то покалеченной жизни.

Согласно части 2 параграфа 422 Пенитенциарного кодекса водителю, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию и причинил тяжкий вред здоровью другим лицам или повлек смерть, в качестве наказания предусмотрен тюремный срок от 3 до 12 лет.

Светлана Зайцева

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