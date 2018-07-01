Они вплели свое имя в историю страны

Дата публикации: Сегодня, 16:48 Просмотрено: 57

В Нарвском музее проходит выставка 100-метрового тряпичного ковра, сотканного к 100-летию ЭР, в создании которого приняло участие почти семь тысяч человек. Примерно 700 из них – жители нашего региона.

Руководитель программ - гид Нарвского музея Яна Иванова - рассказывает гостям из Санкт-Петербурга о создании ковра, посвященного 100-летию ЭР.

В апреле 2017 года в Эстонском музее под открытым небом приступили к ткачеству исторического ковра, пригласив принять в этом участие всех жителей Эстонии. Проект под названием «Соткём историю эстонского народа» призывал всех жителей страны от мала до велика внести свою лепту в это дело.

Ткачество продолжалось 8 месяцев, им занималось почти 7000 человек, согласно данным регистрации, около 10% от всех, принявших участие в проекте, составили жители Ида-Вирумаа (из городов Нарва, Силламяэ, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве).

Нарвитянин Николай с семьей и друзьями специально посетили Музей под открытым небом в Таллинне, чтобы принять участие в ткачестве.

- Мне показалось, что поучаствовать в таком деле будет интересно, в первую очередь, детям. Мы собрались тремя семьями и совершили поездку в Таллинн, о чем вспоминаем с удовольствием. Ткать оказалось интересно и детям, и взрослым. Приятно думать, что мы, соткав свои строчки в ковре, оставили след и в истории Эстонии, о чем имеется запись на специальных стендах. Мы уже посетили Нарвский замок и нашли свои имена среди создателей ковра, - рассказал он.

На 5-метровых частях ковра, с помощью различных оттенков и комбинаций узоров, отображены все исторические узоры кихелькондов Эстонии, а их ни много ни мало - 107. (Кихельконд – это территория одного церковного прихода - прим. ред.). Каждый метр на ковре разделен сине-черно-белым узором, что символично напоминает, к какому торжественному событию изготовлен ковер. Ход работы консультировали знаменитые мастера ковровых дел Ану Рауд и Эне Парс, а всего ткачеством ковра руководили почти 40 наставников, которые добровольно принимали участие в проекте. Благодаря наставникам процесс создания ковра стал доступным абсолютно для всех желающих. Имена всех, кто внес свой вклад в создание ковра, сохранены в гостевой книге и на плакатах с узорами кихелькондов.

На выставке в Нарвском замке можно увидеть как пятиметровые части ковра, так и плакаты, на которых записаны имена всех, кто принимал участие в ткачестве, а также познакомиться с фото-видеоматериалами, на которых запечатлен процесс создания подарка к юбилею Эстонской Республики.

По данным Музея под открытым небом, ткачество продолжалось 243 дня. В нем приняли участие как эстоноземельцы (более 70%), так и жители других стран (более 20%). Большинство из принявших участие в проекте – это женщины разных возрастов. Почти половина ткачей-любителей посетила Музей под открытым небом впервые.

23 февраля 2018 года на праздничном мероприятии 100-метровый ковер был торжественно подарен Канцелярии Президента Эстонии.

Материал подготовила Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

Читайте в этом выпуске

+ Галерея. «Пушкин, как никто другой, является знаковым поэтом для Нарвы…»

+ Галерея. «Нарвская осень 2018» собрала урожай фоторабот

О проекте "Празднуем вместе!" читайте ЗДЕСЬ.