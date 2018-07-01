+ Галерея. «Пушкин, как никто другой, является знаковым поэтом для Нарвы…»

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С 7 по 10 ноября 2018 года в Нар­ве в пятнадцатый раз проходил Международный Пушкинский конкурс «…Опять я Ваш, о юные друзья!..». Бессменный организатор конкурса София Ермолаевна Школа, возглавляющая MTÜ SOPHIA, пригласила нарвских школьников прикоснуться к русской словесности.

София Ермолаевна Школа приветствует самых юных участников пушкинского конкурса – первоклассников Нарвского Языкового лицея.

Культурно-просветительское общество «SOPHIA» более пятнадцати лет работает с молодежью Эстонии, а Международный Пушкинский конкурс традиционно проводится им в сотрудничестве со Всероссийским музеем А.С. Пушкина. Своей миссией коллектив MTÜ SOPHIA считает сохранение русской культуры и родного языка, одним из направлений деятельности - знакомство и пробуждение интереса к культурному наследию России и, в первую очередь, к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. С 2004 года в Пушкинском конкурсе приняло участие 4000 учащихся Эстонии, России и стран ЕС. В этом году в четырех номинациях «Артист», «Поэт», «Полиглот» и «Художник» (а в каждой номинации - по три возрастных группы) выступили около 200 школьников с 1 по 12 класс. Ребята мастерски читали произведения классика на русском и иностранных языках, представили на суд международного жюри свои переводы стихотворений, творческие работы, написали эссе о себе и своем поколении. Конкурс прошел в Нарвской Центральной библиотеке, а гала-концерт, на котором выступили лучшие участники, и церемония награждения состоялись в Доме народов.

В этом году исполняется 275 лет со дня рождения Г.Р. Державина, поэтому наряду с произведениями Александра Сергеевича Пушкина дети могли выбрать для исполнения или перевода стихотворения Г.Р. Державина. Напомним, что именно Державин разглядел в лицеисте Пушкине будущего поэта эпохи и благословил его. Интересен тот факт, что Гаврила Романович любил бывать в Нарве и здесь дописал своё наиболее значимое произведение - оду «Бог».

- В силу своего географического положения и исторического развития Нарва является уникальным местом. Здесь тесно переплелись культуры Запада и Востока, но Нарва остается свое­образным форпостом русской культуры, местом, где традиционно высок интерес к русской культуре, что вызывает необходимость её развивать, поддерживать и популяризировать, особенно в среде молодежи. Пушкин, как никто другой, является знаковым поэтом для Нарвы: здесь жили его прямые потомки. Сын поэта Александр Александрович в июле 1870 года был назначен командиром 13-го гусарского Нарвского полка, а в 1911 году в Нарву получил назначение внук поэта, Григорий Александрович Пушкин. Здесь у него родились два сына, Сергей и Григорий. Так что можно смело сказать, что Нарва – город для Пушкиных не чужой. Вспомнить можно и знаменитого предка Александра Сергеевича - Абрама Петровича Ганнибала, который занимался строительством военных укреплений и порта в Эстляндской губернии (Эстония), а в 1742 году был назначен обер-комендантом Ревеля (Таллинна). Нарва - единственный город в Эстонии, где установлен памятник А.С Пушкину и названа улица его именем, - перечисляет причины сохранения многолетней традиции Пушкинского конкурса София Школа.

Она надеется, что эта традиция будет подхвачена и сохранена Нарвской городской библиотекой, которой MTÜ SOPHIA передает почетную обязанность проведения конкурса. С 2016 года Пушкинский конкурс входит в программу Осенней столицы. В этом году она посвящена празднованию 100-летия ЭР.

Материал подготовила Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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