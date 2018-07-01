+ Галерея. «Нарвская осень 2018» собрала урожай фоторабот

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Международный фотофестиваль «Нарвская осень», прошедший 9-11 ноября в Нарве, состоялся уже в 24 раз. В этом году он был посвящен 100-летию Эстонской Республики и памяти Калью Суур и Юхана Ласман, которые внесли большой вклад в фотоискусство и культуру страны.

Валерий Болтушин (фотоклуб «Нарва») и Наталья Помазан (ДК «Ругодив»), а также старейший член жюри Рейн Урбель на награждении участников международного фотофестиваля «Нарвская осень 2018».

Организаторы фестиваля, Дом культуры «Ругодив» и фотоклуб «Нарва» в лице его руководителя Валерия Болтушина, с удовлетворением отметили, что с каждым годом уровень представленных работ растет, а география фестиваля расширяется. В этот раз гостями «Нарвской осени» стали фотографы не только из Нарвы, но и Таллинна, Тарту, Хаапсалу, Нарва-Йыэсуу, Йыхви,Силламяэ, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Архангельска, Калуги, Москвы, Одессы, Петрозаводска, Риги и Юрмалы. Всего на фестивале зарегистрировались 63 участника, которые прислали 678 работ, из них 13 авторов приняли участие виртуально. Участником фестиваля мог стать любой желающий — как профессионал, так и любитель (фотохудожник, фотожурналист, фотограф-дизайнер, рекламный фотограф, известный или начинающий автор).

Благодаря поддержке государственного фонда Eesti Kultuurkapital ДК «Ругодив» смог распечатать присланные работы, так что выставка работ участников получилась большой и разнообразной.

- Самую сложную работу, конечно, проделало жюри. Оценить такое количество снимков очень непросто, - заметила на церемонии торжественного награждения специалист по культуре ДК «Ругодив» Наталья Помазан, назвав членов жюри поименно: Марута Варрак (Таллинн), Рейн Урбель (Тарту), Ирина Сопина (Нарва), Игорь Вишняков (Нарва), Александр Кретов (Москва) и Эдуард Садала (Нарва).

- Когда-то давно, в 1997 году, наш фотоклуб «Нарва» издал альбом работ участников, в посвящении к которому я писал: «С любовью к маленькой стране, с большой любовью к людям, здесь живущим». В этом году, в год празднования столетнего юбилея Эстонской Республики, мне попался на глаза этот альбом и я подумал, что мы остались на той же позиции, испытываем те же чувства, - отметил Валерий Болтушин.

Список лауреатов: -Гран-при – Миша Масленни-

ков,

- Лучшая коллекция в цвете –

Хейди Тооминг, Таллинн

- Лучшая коллекция—

монохром – Андрей Лашков,

Новосибирск, Россия

- Портрет – Дмитрий Воро-

бьев, Йыхви

- Пейзаж – Александр Клю-

ченков, Нарва

- Репортаж – Яан Кюннап,

Таллинн

- Жанр и стрит-фотография –

Андрей Мур, Таллинн

- Натюрморт – Эдуард Зенчик,

Силламяэ

- Макро – Алла Матросова,

Нарва

- Обнажённая натура – Силь-

вия Данельсоне, Рига, Лат-

вия

- Автор до 18 лет – Елизавета

Елисеева, Нарва

- Фотоистория – Светлана Та-

расова, Калуга, Россия

- Самый молодой участник –

Елизавета Щура, Нарва

- Анималистика – Тоомас

Крикк, Хаапсалу

В последние годы фотофестиваль «Нарвская осень» помимо конкурсной программы и творческого общения предлагает участникам и зрителям и другие интересные мероприятия. Так, 9 октября в Нарвском замке состоялось открытие фотовыставки Эйжении Фреймане (Рига, Латвия) «Балет: глаза в глаза», а 11 ноября прошла презентация международного фотосалона «Эстония 2018» FIAP. В рамках фестиваля состоялась и персональная выставка Миши Масленникова «Чукотка – край одиночества».

Ежегодно фестиваль проходит при поддержке Общества фотоискусства Эстонии, Отдела культуры г. Нарвы и Эстонского фонда Kultuurkapital.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Фотогалерея: Эдуард Садала

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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