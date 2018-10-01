Полезные ссылки, телефоны и адреса

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Комиссия по трудовым спорам

Нарва: ул. Графова, 21

По вопросам трудовых отношений можно обращаться каждый четверг: 9.00-12.30, и 13.00—15.30. Прием в Нарве с 22 ноября переносится на 19 ноября.

Трудовые споры разрешает Йыхвиская комиссия по трудовым спорам. Заявление в комиссию можно оставить в почтовом ящике Инспекции труда или послать по адресу: Мальми 2b, 41537, Йыхви. Э-почта: johvi.tvk@ti.ee Телефон: 337 0012

Нарвское бюро Ида-Вируского отдела Кассы по безработице

Кересе, 3 / Космонауди, 4, Нарва 20309 телефон: 332 1800

E-post: idaviru@tootukassa.ee

Skype: tknarva

Подача жалобы в Кассу по безработице

Если вы находите, что решение или действия Кассы по безработице нарушают ваши права, то можете подать жалобу (на русском или эстонском языке). Это надо сделать в течение 30 дней с того дня, когда вы узнали о данном действии или административном акте, или должны были узнать о нем.

В жалобе нужно указать: имя, почтовый адрес и контактные номера предъявителя; описание административного акта или действия; причины, нарушающие права предъявителя жалобы; четко описанное ходатайство; подтверждение о том, что по данному делу нет решения суда и не проходит судебное производство; к жалобе должен быть приложен список документов.

Жалобу можно подать:

на портале e-töötukassa,по электронной почте info@tootukassa.ee илипо почте (адрес Lasnamäe 2, 11412 Tallinn).

Работа стоя как фактор опасности

Работа в стоячем положении относится к физиологическим факторам опасности. Хотя вертикальное положение позволяет работнику больше двигаться, такая работа обременяет мышцы, суставы и суставные связки больше, чем сидячая работа.

При планировании стоячей работы следует учитывать перерывы для отдыха. Наилучшим вариантом будет частое чередование стоячей и сидячей работы и снабжение работников сиденьями. Работа в вертикальном положении в течение продолжительного времени может вызвать боли и отёки суставов и мышц ног, расширение вен и возникновение болей в спине.

При выполнении стоячей работы следует обратить внимание на сохранение правильной осанки и равновесия, на распределение нагрузки на обе ноги, что позволит обеспечить равномерную нагрузку на суставы. Важно выбрать подходящую поддерживающую рабочую обувь на низком каблуке и прочной подошве, которая не жмёт и не позволяет ногам потеть.

Пол не должен быть скользким или неровным. В качестве напольного материала подходит древесина, а также резиновый или пластиковый мат.

Важно следить за тем, чтобы работнику не требовалось постоянно работать в наклонённом или повёрнутом положении, а также с поднятыми или напряжённым руками.

По информации портала Tööelu.ee

Выпуск подготовила Наталья Соболева

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Трудовая инспекция: «Рабочее место следует приспособить в соответствии с физическими и психическими способностями работника»