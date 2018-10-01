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Трудовая инспекция: «Рабочее место следует приспособить в соответствии с физическими и психическими способностями работника»

Редакция направила запрос и в Трудовую инспекцию Эстонии, чтобы прояснить ряд вопросов, поднятых Любовью Додоновой.

Иллюстративное фото.

Например, мы интересовались тем, как сделует поступать работнику, если работодатель не учитывает его диагноз и состояние, или спрашивали, как защищает закон работника, у которого от производственной деятельности ухудшается состояние. Специалисты инспекции подошли к вопросам очень основательно и подготовили весьма объемный ответ, не поместившийся полностью на отведенной газетной площади. Все интересующиеся могут ознакомиться с его полным вариантом на сайте www.prospekt.ee. Здесь же приводим самую важную, на наш взгляд, информацию.

Ответы подготовлены советником-юристом Трудовой инспекции Эстонии Эльнарой Наджафовой.

Если между сторонами существует трудовой договор, стороны обязаны выполнить их. Работник и работодатель заключают трудовой договор, когда достигают соглашения по всем его существенным условиям. Трудовой договор не имеет обязательных условий, а существенные условия определяются работником и работодателем с учетом конкретных трудовых отношений.

В соответствии с законом работодатель должен проинформировать работника об условиях труда до начала работы в трудовом договоре или в относящемся к нему документе. При этом важно четко различать согласованные между сторонами условия и информацию, о которой осведомляют работника. Согласованные между работником и работодателем условия можно изменять только по взаимному соглашению.

При необходимости в трудовом договоре можно привести также понятия или более точные разъяснения, чтобы обеспечить единое понимание условий труда. Работник имеет право запросить дополнительные разъяснения, если что-то останется непонятным.

До подписания трудового договора следует обсудить все важные пункты, например рабочие задания, заработную плату, место выполнения работы, и убедиться в том, что они указаны в трудовом договоре.

Основная цель реформы трудоспособности – поддержать полноценную жизнь пенсионеров по нетрудоспособности и других лиц трудоспособного возраста (от 16 лет до возраста пенсии по старости) с пониженной трудоспособностью, помогая им с помощью услуг, предлагаемых на рынке труда, найти подходящую и посильную им работу и оставаться на этой работе. С 1 января 2017 года трудоспособность лиц, обращающихся за повторной экспертизой, оценивает только Касса по безработице.

Недостаток сам по себе не означает автоматической нетрудоспособности человека, и в случае подходящих рабочих заданий или рабочего места недостаток не является препятствием к выполнению работы.

Трудовые задания работника и его способность выполнять свои обязанности являются правильными для оценки со стороны врача по гигиене труда. Целью проводящегося со стороны врача по гигиене труда контроля состояния здоровья является оценить состояние здоровья работника и соответствие работнику условий труда, а также диагностировать обусловленные работой заболевания и профессиональные заболевания.

Работодатель не получает от врача по гигиене труда информацию о результатах обследования или конкретном состоянии здоровья – в предоставляемом ему заключении врач отмечает, подходит ли работник для выполнения данной работы, и при необходимости также даёт рекомендации по изменению условий труда в целях сохранения здоровья работника. Рекомендации врача, конечно, носят рекомендательный характер, но в целях профилактики профессиональных заболеваний и сохранения трудоспособности работника работодателю по возможности следует их учитывать.

Работодатель должен создать для работников с особыми потребностями подходящие рабочие и бытовые условия, а также обеспечить средствами труда, т.е. рабочее место следует приспособить в соответствии с физическими и психическими способностями работника.

Говоря кратко, можно сказать, что работник и работодатель договариваются о рабочее время и об условиях труда. Закон о трудовом договоре (далее ЗТД) не регулирует, сколько может работник работать с частичной трудоспособностью или отсутствием трудоспособности. Особенность в рабочее время применяется только несовершеннолетним.

Работодатель может отказаться от трудового договора в чрезвычайном порядке по уважительной причине, исходящей от работника, вследствие которой, соблюдая интересы обеих сторон, нельзя предполагать продолжение трудовых отношений, прежде всего, если работник долгое время не справлялся с выполнением трудовых заданий в связи с состоянием здоровья, что не позволяет продолжать трудовые отношения (снижение трудоспособности в связи с состоянием здоровья). Снижение трудоспособности в связи с состоянием здоровья предполагается, если состояние здоровья работника не позволяет выполнять трудовые задания в течение четырех месяцев (ЗТД § 88 ч 1 п 1).

Также есть второй вариант, чтобы использовать ЗТД § 88 ч 1 п 1.

Работник имеет право предоставить работодателю справку о том, что его состояние здоровья ухудшилось и написать заявление с просьбой предоставить работу подходящую по состоянию здоровья. Если у работодателя нет возможности такую работу предоставить работодатель имеет право расторгнуть с работником трудовой договор на основании закона о трудовом договоре § 88 ч 1 п 1 выполнив сроки предупреждения ЗТД § 97 ч 2 п 2.

Работодатель должен предупредить работника об отказе в чрезвычайном порядке не менее чем за 30 календарных дней, если продолжительность трудовых отношений работника у работодателя составляет от одного до пяти рабочих лет.

Если работодатель предупреждает об отказе позднее, чем предусмотрено законом или оговорено в коллективном договоре, то работник имеет право получить возмещение в размере, в котором он имел бы право его получить при соблюдении срока предупреждения. (ЗТД § 100 ч 5)

На основании ЗТД части 1 статьи 88, работодатель может отказаться от трудового договора без соблюдения срока предупреждения, если с учетом всех обстоятельств и интереса обеих сторон нельзя разумно требовать продолжения договора до завершения оговоренного срока или срока предупреждения (ЗТД § 97 ч 3).

На основании ЗТД § 91 ч 3 работник может отказаться от трудового договора при наличии исключительных обстоятельств по причине, исходящей из личности работника, в первую очередь если состояние здоровья или семейные обязанности работника не позволяют ему выполнять оговоренную работу.

На основании ЗТД § 91 ч 4 работник может отказаться от трудового договора только в течение разумного времени после того, как ему стало известно или должно было стать известно об обстоятельстве, являющемся основанием для отказа. На основании § 98 ч 2 работник не должен предупреждать работодателя об отказе при наличии исключительных обстоятельств, если с учетом всех обстоятельств и интереса обеих сторон нельзя разумно требовать продолжения договора до завершения оговоренного срока или срока предупреждения.

От трудового договора можно отказаться путём подачи заявления в письменно воспроизводимой форме. Письменно воспроизводимой формой может быть, например, собственноручное написание, представление путём электронного письма и т.п. Заявление об отказе от трудового договора в чрезвычайном порядке должно содержать обоснование отказа.

Трудовой договор считается прекращенным с даты расторжения и на основе указанного в заявлении, если заявление предоставлено адресату.

Если работник считает, что расторжение незаконно, то работник имеет право оспаривать основание для расторжения в органе по трудовым спорам. Право предоставить заявление или иск в орган по трудовым спорам составляет 30 календарных дней с момента получения уведомления об отказе.

Если суд или комиссия по трудовым спорам установит, что отказ от трудового договора является ничтожным вследствие отсутствия основания, вытекающего из закона, или несоответствия требованиям закона, либо трудовой договор был аннулирован вследствие противоречия принципу добросовестности, то считается, что договор не был прекращен отказом (ЗТД § 107 ч 1).

Если суд или комиссия по трудовым спорам прекратит трудовой договор то работодатель выплачивает работнику возмещение в размере среднемесячного вознаграждения за труд за три месяца. Суд или комиссия по трудовым спорам может изменить размер возмещения, учитывая обстоятельства отказа от трудового договора и интересы обеих сторон (ЗТД § 109 ч 1).

Вы можете найти контакты трудовой комиссии и форму заявления на странице трудовой инспекции: http://www.ti.ee/ru/trudovye-otnoshenija-trudovye-spory/razreshenie-trudovykh-sporov/razreshenie-trudovykh-sporov/

Буклет в помощь заполнения заявления Вы можете найти на странице трудовой инспекции: https://issuu.com/tooinspektsioon/docs/toovaidluste_lahendamine_rus_webi

Обращаем Ваше внимание, что трудовая инспекция не дает юридических заключений по конкретным ситуациям вытекающие из обстоятельств договора между сторонами, ни разрешает споры вытекающие из трудовых отношений, а предоставлять юридические разъяснения закона о трудовом договоре, а также из закона вытекающими актами.

Выпуск подготовила Наталья Соболева

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