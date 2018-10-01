Касса по безработице: «Если работодатель не соблюдает договор, можно обратиться в Трудовую инспекцию»

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Ситуацию читательницы, ответив на вопросы редакции, прокомментировала руководитель Нарвского бюро Кассы по безработице Инга Пильдер.

- Каким образом Касса получает информацию о том, как идут дела на производстве у тех людей, которых устроила на рабочее место?

- Касса по безработице помогает зарегистрированному безработному искать работу, для этого у нас есть различные услуги и возможности. Окончательное решение о выборе будущего рабочего места и трудоустройстве принимает человек сам. Для того, чтобы лучше узнать условия работы и рабочие обязанности, есть возможность воспользоваться услугой пробного дня. Пробный день дает возможность до трудоустройства попробовать себя на предлагаемом рабочем месте.

Также есть услуга трудовой практики, цель которой дать соискателю практический опыт работы и возможность пополнить профессиональные знания и навыки на месте у работодателя. Как читательница сама пишет, она проходила трудовую практику даже три раза. Так как последняя трудовая практика была успешно пройдена, то она пошла на работу к тому работодателю, у которого проходила практику. Касса по безработице со своей стороны поддержала работодателя пособием на выплату заработной платы, которое предоставляется в случае трудоустройства человека с пониженной трудоспособностью.

С работодателями в Кассе по безработице работают консультанты работодателей и консультанты по услугам, которые во время трудовой практики проводят, например, проверку на месте практики. В ходе осмотра они узнают, как проходит практика, выясняют позитивные или негативные моменты. В ходе практики консультант безработного также беседует с ним о прохождении практики. Если отзывы об услуге негативные, то специалисты Кассы по безработице реагируют на полученную информацию и организуют проверку.

- Знали ли в случае Любови Додоновой о ее проблемах на тех местах, где она работала по направлению биржи труда?

- По закону о защите личных данных мы не можем дополнительно комментировать историю клиента. Окончания любых трудовых отношений переносятся эмоционально тяжело, но есть и различные возможности, помогающие с этим справиться. Касса по безработице предлагает услугу психологического консультирования, профессиональную реабилитацию и, исходя из потребностей и договоренностей с клиентом, также иные услуги.

- Оповещается ли работодатель в случае принятия на работу клиента Кассы по безработице о проблемах его здоровья?

- По желанию клиент дает свое согласие, что информацию о его пониженной трудоспособности можно разглашать работодателю. Это согласие дается в виде ответов да/нет. Какие-либо диагнозы или иную информацию, связанную с данными о здоровье клиента, консультант работодателю не предоставляет. Это может сделать только сам клиент. После заключения трудового договора в течение испытательного срока можно оценить, соответствуют ли здоровье, знания, навыки, способности и личные качества клиента тому уровню, который требуется для выполнения работы.

Касса по безработице со своей стороны консультирует и обучает работодателей, которые готовы принять на работу или которые уже трудоустроили людей с недугом или особыми потребностями, но нуждаются в информации и советах, как их поддержать.

- Кто определяет объем и характер трудовых действий в случае человека с особыми потребностями? Как и кем контролируется то, как работодатель выполняет эти условия?

- То, как здоровье, знания, навыки, способности и личные качества клиента соответствуют тому уровню, который требуется для выполнения работы, и по силу ли работнику объем рабочих обязанностей – работник и работодатель могут оценить как во время пробного дня, трудовой практики, так и во время испытательного срока. Если работнику кажется, что работодатель не соблюдает условия работы и рабочие обязанности, указанные в трудовом договоре, то у него есть возможность обратиться в Трудовую инспекцию.

Выпуск подготовила Наталья Соболева

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