Руководство фирмы: «Не имеем возможности заниматься благотворительностью»

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На запрос редакции пришел ответ от руководства фирмы JUNEST OÜ, где работала и откуда была уволена по состоянию здоровья Любовь Додонова.

Считаем, что письмо г. Додоновой написано на волне эмоций и некоторые факты искажены.

Фото: Наталья Соболева

Додонова Любовь была принята на работу после прохождения практики на должность «упаковщица». За период работы зарекомендовала себя как старательный и, в меру своих сил, исполнительный работник. Работа упаковщицы предполагает определенные физические нагрузки. В должностной инструкции предприятия в разделе «Основные задачи работника» в пункте 2.2. четко говорится, что работы нужно выполнять согласно задания руководителя работ в цехе.

В разделе « Обязанности» пункт 3.1. звучит следующим образом: выполнять непредвиденные задания соответственно производственной необходимости.

Исходя из этого, вся работа была предоставлена г.Додоновой исходя из производственной необходимости, согласно должностной инструкции. Первое время г.Додонова пыталась выполнять всю предложенную работу, а потом пошли отказы на выполнение определенных работ. Она обосновывала свой отказ состоянием здоровья. Но ведь инструкции составлены для всех одинаковые, независимо от состояния здоровья. И уже сам человек решает, может он занимать предложенную должность или нет.

Учитывая ее состояние здоровья, в течение двух лет мы подбирали более подходящую для нее работу на разных рабочих местах и различном оборудовании в разных положениях тела. В своем письме г. Додонова не пишет, что была обеспечена в течение 7 месяцев только работой в положении «сидя». А также, во время работы на утюжильной установке у неё была возможность менять положение тела и выполнять некоторую работу в положении «сидя» (дублирование деталей).

Несколько раз г.Додоновой было предложено обратиться в Кассу по безработице за помощью в оборудовании рабочего места. В Кассе по безработице есть такие возможности, и г. Додоновой не раз об этом говорилось. Ей могли бы выделить подходящее оборудование (специальный стул, подобранный под ее рост, или какие-либо приспособления, чтобы было легче выполнять какие-либо операции) или оформить опорное лицо, которое могло оказать поддержу в сложной ситуации (если это ей было нужно). Но почему-то Любовь от этих услуг отказалась и в Кассу не обратилась (мы сами такие услуги без заявления работника оформить не можем).

В настоящее время экономическая ситуация диктует свои правила. Наше производство не имеет возможности вести благотворительную деятельность. Мы должны зарабатывать, чтобы удержаться на рынке услуг. Если у человека частичная занятость, то уже этот факт говорит, о том, что этот человек не может работать со 100% отдачей производству. И не потому, что он не хочет, а потому, что у него на это не хватает ни сил, ни здоровья (просто так никому не дают инвалидность!).

Эта категория людей не может являться соискателями работы на общих условиях. Им нужны особые условия, особый подход, а на это нужны дополнительные деньги для реорганизации рабочих мест.

Трудоустройство людей с частичной занятостью, скорее, государственная задача, чем производственная. При огромной безработице в городе любое производство заинтересовано в работниках, которые не будут уходить на больничный лист. Г.Додонова за два года работы на производстве перенесла 4 операции и была 12 раз на больничном листе (период больничного листа от недели до месяца). Поэтому предприятие вынуждено было пойти на радикальную меру- г.Додонова была уволена по состоянию здоровья.

Выпуск подготовила Наталья Соболева

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Зачем обманывать инвалидов? или История одного увольнения

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Трудовая инспекция: «Рабочее место следует приспособить в соответствии с физическими и психическими способностями работника»

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