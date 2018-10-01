В Рийгикогу обсуждали Põxit: у сложных вопросов нет простых решений

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«Сланцевую промышленность закроют, а Нарва потеряет тысячи рабочих мест», - именно так многие наши читатели отреагировали на самую горячую тему недели: в Рийгикогу 23 октября состоялось обсуждение вопроса, имеющего существенное государственное значение, «Эстонии необходима стратегия выхода из сланцевой энергетики или Põxit».

Новая Аувереская электростанция под Нарвой, покрывающая примерно четверть потребности Эстонии в электроэнергии, еще не была официально сдана в эксплуатацию, когда начался сбор подписей под обращением об отказе от сланцевой энергетики.

В СМИ прозвучали резкие высказывания политиков и профсоюзных деятелей о том, что «пыксит» приведет Ида-Вирумаа к социальной катастрофе, а Эстонию в целом - к экономическому коллапсу. Скорее всего, эти опасения преждевременны: в Рийгикогу обсуждали лишь различные стороны проблемы, а не конкретные сроки закрытия электростанций.

Напомним, что обсуждение было инициировано НКО «Зеленое движение», передавшим весной этого года в Рийгикогу соответствующее обращение. Член правления НКО Михкель Аннус обосновал необходимость «всеобъемлющего политического решения и четкой цели отказаться от сланцевой энергетики».

Здоровье у идавирусцев хуже, чем в других регионах

Во-первых, существует подписанное в том числе и Эстонией Парижское соглашение об ограничении выбросов парниковых газов: 90 процентов этих выбросов поступает из сектора энергетики. Во-вторых, согласно прошлогоднему рапорту Организации экономического сотрудничества и развития, Эстония значительно превосходит остальные европейские страны по выбросу парниковых газов: в рапорте подчеркивается, что отказ от сланцевой зависимости является на сегодняшний день одним из самых больших вызовов для Эстонии. В-третьих, в дополнение к загрязнению воздуха сланцевый сектор поставляет львиную долю опасных отходов, образующихся в Эстонии, а также загрязнений сточных вод. Кроме того, добыча сланца нарушила обширные слои грунтовых вод в северной Эстонии.

В-четвертых, согласно исследованию, проведенному Департаментом здравоохранения и Тартуским университетом, здоровье идавирусцев хуже, чем у жителей других регионов, сразу по нескольким показателям, и одной из причин этого называют связанное со сланцевой промышленностью загрязнение окружающей среды. И, наконец, мир революционными темпами движется по пути использования возобновляемых источников энергии и развития энергосберегающих технологий и этот путь может стать разумной альтернативой и для Эстонии.

Рабочие места и безопасность страны

Президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере согласился с Михкелем Аннусом и Райнером Вакра в том, что отказ от сланцевой энергетики решил бы все вышеназванные экологические проблемы, однако использование сланца дает Эстонии и целый ряд плюсов: Эстония на сегодняшний день единственный нетто-экспортер электроэнергии в Европейском Союзе, эта сфера приносит 4 процента валового дохода и 13 тысяч рабочих мест. К тому же за последние десять лет было многое сделано для того, чтобы существенно сократить выбросы летучей золы, окислов серы и углекислого газа, благодаря чему воздух стал значительно чище.

Наша справка Обогативший лексикон политиков «пыксит» образован по аналогии с «брэксит» из эстонского põlevkivi (сланец) и английского exit (выход).

Подписи под обращением о Põxit собирались в дигитальной среде, всего под обращением подписались 1079 человек.

Докладчиками при обсуждении вопроса в Рийгикогу были: член правления MTÜ Roheline liikumine Михкель Аннус, председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра, руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэхлак и президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере.

«Вопрос о том, что делать - это не только вопрос окружающей среды, но и вопрос государственной безопасности. Мы можем быть страной IT-технологий, но если нет электричества, то биты не двигаются», - подчеркнул академик. Соомере считает, что на сегодняшний день найти замену сланцевой энергетике сложно, учитывая все обстоятельства: у большинства стран-соседей собственного электричества нет, а энергии солнца и ветра в нашей стране явно недостаточно. Он напомнил также, что Эстония на сегодняшний день имеет уникальную компетенцию - компетенцию в добыче и использовании сланца, которую мы можем развивать и продавать другим: если отказаться от сланцевой энергетики полностью, то и эта ценная компетенция будет потеряна.

«Põxit не эстонское слово, и, надеюсь, оно не будет в дальнейшем использоваться. Põks-põks (стук-стук - ред.) означает пинг-понг и легковесное и обманчивое мнение, что у сложных вопросов могут быть простые решения», - высказал свою точку зрения Соомере.

Наша справка

Обогативший лексикон политиков «пыксит» образован по аналогии с «брэксит» из эстонского põlevkivi (сланец) и английского exit (выход).

Подписи под обращением о Põxit собирались в дигитальной среде, всего под обращением подписались 1079 человек.

Докладчиками при обсуждении вопроса в Рийгикогу были: член правления MTÜ Roheline liikumine Михкель Аннус, председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра, руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэхлак и президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере.

PÕXIT – трансформация сланцевой промышленности, которая уже идет полным ходом

Термин PÕXIT у многих на слуху. Но что он означает и когда наступит? На Дне окружающей среды, который концерн Eesti Energia провел в конце лета нынешнего года, мы затрагивали эту тему, открыв тем самым, общественную дискуссию. На конференции мы озвучили тот факт, что PÕXIT уже происходит. PÕXIT это трансформация сланцевой промышленности, которая уже идет полным ходом и не первый год.

Райно ПАЙО, член правления Eesti Energia

Например, в следующем году планируется закрытие 4ех энергоблоков, в связи с чем сократится и общее потребление сланца в промышленности, то есть сократится объем добычи, логистики и переработки. Частично замещает закрываемые мощности принятая в эксплуатацию в этом году электростанция Аувере. Что касается производства жидких топлив, то тут роль сланца скорее возрастает, поскольку заводы, работающие по технологии ENEFIT, работают с полной мощностью и благодаря стараниям наших специалистов, надежность заводов растет. Кроме того, положительная тенденция на энергорынках дает возможность задуматься о новых заводах сланцевого масла. Необходимая для строительства нового завода технология и компетенция у нас есть. Решение о необходимости новой инвестиции или напротив о ее нецелесообразности может быть принято уже в следующем году.

Справка Eesti Energia Департамент окружающей среды и Европейская комиссия используют для оценки качества воздуха специальный индекс, который позволяет определить качество воздуха в любой точке Европы. По сравнению со многими странами Европы воздух в Эстонии и в, частности, в Нарве хорошего качества. Каждый может сам проверить подлинность данного высказывания, побывав на сайте airindex.eea.europa.eu

Мы часто повторяем, что сланцедобыча и -переработка никогда не оставляла настолько минимальный след в окружающей среде, никогда не была настолько эффективна как сейчас. Это подтверждают многие цифры – значительно снижены эмиссии, значительно увеличена эффективность процессов, мы развиваем также использование побочных продуктов, образующихся при сланцедобыче и -переработке. Все это позволяет смотреть в будущее спокойным и уверенным взглядом. Однако все же мы не должны забывать, что действуем на открытых рынках, где ситуация меняется довольно быстро и на некоторые процессы, происходящие на рынках, мы повлиять не можем. Поэтому для усиления конкурентоспособности отрасли нам следует прикладывать усилия и в дальнейшем, развивая технологии, дигитализируя производство и увеличивая эффективность рабочих процессов.

Райно ПАЙО, член правления Eesti Energia

Выпуск подготовила Ирина Токарева

Автор фото: Николай Андреев

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