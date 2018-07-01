Сплетение архитектурного пространства и киноленты

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В Нарвской Арт-Резиденции (Йоала 18, Нарва) работает выставка Пауля Куймета под названием Five Volumes. Она проходит в рамках и при поддержке Художественной программы празднования столетия ЭР, являясь подарком Нарвской художественной резидентуры.

Пауль Куймет – молодой художник, работающий с инсталляциями, основанными на фотографии, и фильмами на пленке 16-мм, занимается тематикой пейзажа и архитектуры, объекта и произведения искусства как объекта. Фото: Антон Сердюков

Английское слово volume имеет много значений: это и часть некой серии, и регулятор громкости, а в буквальном значении слово обозначает объем. Персональная выставка Пауля Куймета Five Volumes стремится подчеркнуть взаимоотношения архитектурного пространства и фотографии или фильма.

Именно это взаимосплетение является основой для понимания проекта Five Volumes. Все работы выставки, основываясь на проекции, создают кинематографические пространства, «открывают окна» посредством проекционных экранов. Три проекции 16-миллиметровых фильмов, слайд-шоу, объекты и фотографии, в том числе три новые работы художника, делают эту выставку самой крупной на сегодняшний день экспозицией произведений П.Куйвета.

Камера художника деликатно проникает в модернистскую архитектурную среду, отраженную через контекст города на границе Эстонии и России, переживающего промышленный упадок. Таким образом, выставка повествует об утопических обещаниях и эстетических манифестах, используемых в качестве материала для творчества.

Пауль Куймет (р. 1984) - художник из Таллинна. Его работы экспонировались в Schirn Kunsthalle (Франкфурт); Европейском Центральном Банке (Франкфурт); Художественном Музее KUMU (Таллинн); WNTRP (Берлин) и BOZAR Center for Fine Arts (Брюссель). В 2018 году художник участвовал в программах стажировки в Брюсселе и Нью-Йорке.

Проект Пауля Куймета Five Volumes создан в сотрудничестве с берлинским куратором Нико Анкламом.

Выставку дополнил кинопоказ «Ночь - это время или пространство?», куратором которого является Ингель Вайкла. Кинопоказ пройдет в два этапа. Первая его часть состоялась на открытии выставки, 29-го сентября, в кинозале Нарвской Арт-Резиденции. Ключевыми темами кинопоказа стали модернизм, утопия, архитектура, а также скульптурность в художественных фильмах. Творчество отобранных для показа кинохудожников фокусировалось, прежде всего, на напряженном диалоге, который ведут между собой форма, пространство и камера. В рамках кинопоказа гости выставки смогли увидеть пять международно-признанных работ от авторов из Канады, Мексики, Эстонии, Италии и Великобритании.

Вторая часть кинопрограммы состоится 8-11 ноября, 11 ноября, в день закрытия, пройдет встреча с куратором кинопоказа Ингель Вайкла.

Выставка работает по средам и пятницам с 12:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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