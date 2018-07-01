Народный узор – это круто!

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Кайре Вииль, коренная жительница Вирумаа, дарит к столетию страны коллекцию рукавиц с народными узорами, присущими именно нашему региону. Готовые варежки и перчатки она планирует показать всем желающим на выставке в городах Ида-Вирумаа.

Кайре Вииль: "Рукоделие - это классный стиль жизни. Фото из архива Кайре Вииль.

Кайре Вииль по профессии лектор, но её давним и горячо любимым хобби является рукоделие. Она является мастерицей вязания уже в третьем поколении (мама и бабушка тоже вязали всю жизнь) и популяризатором рукоделия. Кайре проводит мастерские по вязанию, а также рассказывает на специальных лекциях о том, как работа руками влияет на мозг, память и самочувствие.

- Любимое хобби делает человека счастливым, помогает держать себя в форме, развивает и поддерживает мелкую моторику, что крайне важно для современных людей, - говорит Кайре. Сама она не только вяжет, но и изучает историю национального узора.

Как известно, в каждом регионе Эстонии существуют свои народные костюмы, а в народном костюме всякая деталь имеет значение. Цветовые схемы и узоры различаются от региона к региону. К столетию Эстонской Республики автор подарка нашла 12 аутентичных узоров, присущих именно региону Ида-Вирумаа – городам и поселкам, таким как Вайвара, Йизаку, Люганузе, Йыхви и другим. Искала узоры по книгам и брошюрам, изучала схемы вязания в Эстонском национальном музее.

- Национальные узоры можно воспроизводить такими, какими они были на том или ином историческом этапе, можно их комбинировать, можно брать отдельные элементы. В любом случае получается красиво. Я связала двенадцать пар, и про каждую из них у меня подготовлен рассказ: почему выбран тот или иной узор, почему взята пряжа именно такого цвета, как эта пара перчаток или варежек связана со мной и моей семьёй, о чем она мне напоминает.

Словом, каждая пара имеет свою историю, которая одновременно рассказывает и об Ида-Вирумаа и о людях, проживающих в регионе, - рассказывает Кайре.

Стародавние узоры заслуживают внимания и изучения, считает мастерица. Они способны вдохновить не только на новые идеи в рукоделии, но и на изучение истории родного края. Коллекция варежек с узорами Вирумаа - это способ выразить благодарность нашим праматерям и, в то же время, смелость использовать местные материалы и традиционные приемы при создании современных вещей. Кайре сотрудничает и с журналом Käsitöö («Рукоделие»). В декабрьском номере можно будет найти вязаные изделия с национальным орнаментом, изготовленные по её эксклюзивному дизайну.

С этой недели коллекцию варежек и перчаток Кайре Вииль можно будет увидеть в библиотеке города Тойла, а с 24 февраля будущего года выставка расположится в центральной библиотеке Йыхви. Автор подарка открыта для любых предложений о показе своей коллекции.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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