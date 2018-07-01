Чем, по-вашему, пахнет Эстония?

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Чем пахнет земля, на которой вы живете? Свежемолотым кофе или ванильно-коричными булочками? А, может быть, она пахнет как яркое рапсовое поле или пыль? Сегодня на эту тему можно смело говорить, ведь создаётся представительский запах Эстонии.

Создать запах, который воплощал бы в себе дух Эстонии, вдохновлял, направлял на позитивное развитие будущие поколения – такова цель автора подарка к столетию Эстонской Республики Александры Лещук, работающей в тесном сотрудничестве с Инной Сидорук. Фото: Ирина Сидорук

Как родилась такая нестандартная идея? Александра Лещук - в прошлом разработчик программного обеспечения, а сегодня она работает преподавателем специальностей «инфотехнологии» и «мультимедия» в городе Нарве при Ида-Вирумаском профессиональном учебном центре. Параллельно она увлекается ароматерапией, постоянно повышая свой уровень компетенции. На сегодняшний день является членом Объединения аромаспециалистов Эстонии, а её личная коллекция насчитывает более 50 различных эфирных масел терапевтического класса, которые она применяет для себя, а также создаёт индивидуальные духи для друзей. Запахи она использует и в своей работе на уроках дизайна мультимедийного продукта, чтобы показать, как работает восприятие человека через призму чувств, как они взаимодействуют между собой.

- Возможно, именно работа с молодежью и понимание насущных проблем побудили у меня желание создать средство для формирования доверительной среды и улучшения навыков студентов. Идея превратилась в конкретную цель, когда увидела пост о подарках к 100-летию страны. Вот так и родилась мысль о создании «Запаха Эстонии», - рассказывает Александра.

Спустя пару месяцев после того, как идея подарка была опубликована на официальной странице EV100, с Александрой связалась Инна Сидорук, основательница новаторской компании по аромамаркетингу Lõhnaturundus OÜ, а также Объединения аромаспециалистов Эстонии и представительница объединения ароматерапевтов Эстонии, участница международных аромаконференций. В 2015 году Инна защитила магистерскую диссертацию по аромамаркетингу, которая, по сути, сегодня является первым научным подходом в этой области в Эстонии. Lõhnaturundus OÜ - компания, которая предлагает в своей области уникальные решения и разрабатывает неповторимые ароматические комбинации и смеси, исходя из потребностей и пожеланий конкретного клиента.

Выскажите свое мнение и вы!

Возможно, кто-то скажет, что идея создания запаха для государства - уже не новинка на рынке. Но авторы уверены: уникальность запаха Эстонии будет заключаться в том, что каждый эфирный компонент его будет просчитан, исходя из государственной стратегии развития и тех проблем, которые нас окружают и которые можно решать очень деликатно с помощью ароматерапии. На протяжении прошлого года Александрой в тесном сотрудничестве с Lõhnaturundus OÜ была разработана общая концепция создания запаха. В ходе её разработки были проведены консультации с разными людьми, в том числе за рубежом на профессиональных конференциях.

- Также до конца октября мы ожидаем отклика от всех тех, кто неравнодушен к будущему Эстонии. На официальной страничке проекта в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/Scentofestonia/ доступна ссылка на опросник (на эстонском, английском и русских языках), где каждый желающий может оставить свое мнение о том, каким должен быть запах Эстонии. Заполнение его займет всего пару минут, но очень сильно вдохновит нас на дальнейшее создание прототипов, - говорит автор проекта и призывает нарвитян активно высказать свое мнение.

Предположительно готовый прототип продукта в виде композиции натуральных эфирных масел будет доступен к общественному тестированию к концу 2019 года. Авторы предполагают, что в итоге прототипов будет два – и окончательный выбор будет сделан уже на презентациях в ходе голосования в крупных городах Эстонии - Таллинне, Тарту и Нарве. Только после этого будет представлен новый продукт, который поступит на рынок Эстонии.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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