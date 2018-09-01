«Спасибо, что вы здесь, и за все, что вы делаете»

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Местом юбилейного, 20-го, конгресса Всемирной ассоциации русской прессы, членом которой со дня ее основания является издательство Prospekt-Media, год назад был выбран Нью-Йорк. На закрытии форума президент организации Виталий Игнатенко признался, что руководство страны, принимавшей предыдущий конгресс, было сильно удивлено, что передает эстафету Америке: ничего у вас не получится. Однако эта всемирная летучка представителей зарубежных СМИ, выходящих на русском языке, по всеобщему признанию, оказалась как нельзя более плодотворной. А для нашего издательства еще и особо памятной: Prospekt-Media был удостоен очередной награды.

Награду издательской фирме из эстонской Нарвы ее руководителю Татьяне Завьяловой вручил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в США Анатолий Иванович Антонов.

18 лет спустя: покупать ли билеты?

Америка принимала ВАРП уже во второй раз – первый конгресс состоялся в 2000-м году, и нам тоже довелось в нем участвовать. 20-й конгресс проходил с 24 по 27 сентября в Бруклине. Учитывая всю сложность отношений между США и Россией (а организует упомянутые конгрессы Всемирная ассоциация русской прессы при содействии российского информ­агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой), не все наши коллеги рискнули, получив приглашение, заказать билеты до Нью-Йорка. Не увидели мы в этот раз и двух самых опытных в деле организации наших встреч представительниц ВАРПа – визу в США на момент отъезда команды они так и не получили.

И все же в Нью-Йорке собралось около 200 представителей СМИ из более 50 стран мира, что несколько меньше, чем обычно, но все же впечатляет своей массовостью.

«Бруклин - это пельмени, сельдь под шубой и «Медовик»

А уже в самом Бруклине мы получили убедительное подтверждение солидности форума и полный пакет местного гостеприимства. Надо сказать, что выбор ВАРПом именно этого района оказался не случайным: в Нью-Йорке проживает самая большая русскоязычная община в США. Большинство из этих людей облюбовали для себя Бруклин, в чем мы с коллегой Людмилой Хейкинен убедились, изучая вывески на магазинах, аптеках, кафе и получив вводную информацию от таксиста родом из города Ташкента. Кстати, от него мы услышали, что в Нью-Йорке вкусно поесть можно только в Бруклине.

На открытии форума присутствовали мэр Бруклина Эрик Адамс, сенатор законодательного собрания штата Нью-Йорк Марти Голден, посол России в США Анатолий Антонов.

Мэр Бруклина Эрик Адамс: «Мы вместе должны построить этот мост – мост для наших детей, чтобы мой сын узнал ваших сыновей, моя дочь – ваших дочерей. Такой мост взаимопонимания должен соединить две нации, две культуры».

Особое впечатление на присутствующих произвела речь Эрика Адамса. Человек,благодаря которому, как следовало из пояснений ведущего, район Бруклин превратился из самого опасного в городе в самый безопасный, вполне мог бы справиться с ролью литературного публициста.

- Этот мост – символ Бруклина, - обратил он внимание на расположенное в зале фото Бруклинского моста. - Когда в 1893 году он был построен, у него был самый длинный безопорный пролет, и люди не хотели по нему идти, опасаясь, что он рухнет. Но первая группа прошла, мост не рухнул и благополучно связывает Бруклин и Манхэттен по сей день. Сегодня происходит подобная ситуация, но речь идет о мосте через океан.

А сенатор Марти Голден выразил надежду, что для «обеих наций» впереди светлое будущее. «Спасибо, что вы здесь, и за все, что вы делаете», - сказал он.

Анатолий Антонов напомнил, что Россию и Америку связывает давняя дружба, и что еще царь Александр II писал президенту Линкольну о том, что самый лучший друг американского народа – это русский народ.

В адрес участников конгресса поступили поздравления от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Неожиданно, но самое время

На пленарных сессиях форума бурно обсуждались проблемы, встающие перед мировыми СМИ в связи со стремительным развитием новых технологий, переход традиционных СМИ в новый формат. Отдельного разговора удостоились фальшивые новости (fake news) – как распознавать и не тиражировать такую информацию. В работе пленарных сессий приняли участие главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, международный обозреватель и телеведущий Леонид Млечин, генеральный директор Инновационного центра «Новые медиатехнологии» Василий Гатов.

Как обычно, форум ВАРПа бил все рекорды по количеству интервью на душу его участников: брали интервью у почетных гостей, у организаторов, друг у друга... И когда на торжественном приеме в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке к послу РФ присоединились депутаты Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий, а затем и официальный представитель МИДа Мария Захарова, многие уже мысленно представили на первых полосах своих изданий их сенсационные ответы на свои острые вопросы. Но – уставшие гости, которые заглянули к нам с других важных встреч (напомним, в эти же дни в Нью-Йорке проходила Генассамблея ООН), ограничились тем, что произнесли короткие приветственные речи и приняли участие в награждении от имени Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. В числе десятка награжденных Почетными грамотами оказалось и издательство Prospekt-Media. Приятный старт наступившего 20-летия «Виру Проспекта» и предстоящего 80-летия «Нарвской Газеты»!

Татьяна Завьялова