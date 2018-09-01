Два мнения. Как житель Ида-Вирумаа чувствуете ли вы себя в безопасности?

Дата публикации: Сегодня, 12:45 Просмотрено: 117

Как житель Ида-Вирумаа чувствуете ли вы и ваше окружение себя в безопасности?

Александр СТАРЦЕВ, руководитель Ида-Вируского отдела Центрального союза профсоюзов Эстонии:

- Хотел бы повернуть вопрос иначе: чувствую ли я откуда-то опасность? Так вот по роду своей деятельности я часто чувствую опасность, исходящую от решений политиков. Нормы законов меняются так, что людям сложно в них разобраться, вести переговоры с работодателем. За много лет политикам удалось уничтожить чувство коллективизма, солидарности и поддержки друг друга. Профсоюзы не поддерживались правительством, лишь в последний год у нас возобновился трехсторонний социальный диалог. Несмотря на это новые предполагаемые гибкие изменения в Закон о трудовом договоре не отвечают интересам работников. И все это под прикрытием заботы о трудящихся!

Настораживают предложения увеличения или вообще отмены квот на трудовую миграцию, к чему политиков настойчиво подталкивают работодатели. Это самый легкий, но в корне неверный путь. Правильнее готовить свои кадры, чем искать чужие, чья квалификация к тому же может быть сомнительной. Это позволит снизить безработицу и сохранить приемлемый уровень зарплат. Во-вторых, пора уже обязать выпускников эстонских вузов, на «бесплатное» обучение которых государство потратило средства, отрабатывать на благо своей страны, а не дарить готовых специалистов другим странам. Не добавляет спокойствия и обсуждаемый перевод детских садов и школ на полное обучение детей на эстонском языке, а также отсутствие возможности получить высшее образование на русском языке.

Мы становимся милитаризированной страной, и я опять чувствую опасность. Мне внушают мысли об агрессии с той стороны, но пугают меня почему-то наши политики и военные.

Антс Лийметс, городской секретарь Нарвы:

- В плане безопасности чувствую себя тут нормально. Приехал сюда в 1993 году, и в Таллинне мне откровенно сочувствовали. Но в Нарве я никогда страха не испытывал. Если в Таллинне выпивший мужчина, идущий мне навстречу в Ласнамяэ, вызывает страх, потому что он может быть агрессивным, то в Нарве такой человек не бывает агрессивным. Вероятно, это вызвано историческими реалиями, при которых в Нарве всегда было много женщин и мало мужчин. И последним не нужно было задираться в желании привлечь даму. В 90-е годы в Нарве стреляли, действительно, больше, чем в Таллинне. И стреляли не в случайных людей. Это были межклановые разборки, к которым рядовые граждане отношения не имели.

Был и неприятный момент, связанный с внешними отношениями. После того, как Россия напала на Грузию, в Европе ожидали, что следующей будет Эстония и конкретно Нарва. У меня эти предположения вызывали усмешку: не представляю, что Россия напала бы на русских, которые тут живут. По-моему тем россиянам, которые живут рядом с нашей границей, очень нравится посещать Эстонию и в ее лице — Европейский Союз. Все-таки за почти 30 лет у нас появилась разница в экономике, в поведении людей и построении общества. Страхи, которые были в первые годы восстановления независимости, не оправдались. А предрекали, что у нас не будет ни работы, ни денег, что мы не сможем развиваться. На самом деле Эстония пусть и с трудностями, но развивается, и это нормально.

Вне сомнения, порядок на улицах Нарвы еще более улучшится с введением в строй колледжа Академии внутренней безопасности и привлечением курсантов к патрулированию. Но дело в том, что доминируют в криминале сегодня преступления, совершаемые в квартирах, в семьях.

Опрос провела Татьяна Завьялова

Читайте также в этом выпуске

О проекте "Место встречи" читайте ЗДЕСЬ.