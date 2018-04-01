Виталий Белобровцев: К выборам в парламент Эстонии будьте готовы!

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Топ-4: сентябрь.

Далеко не всегда мы к этому готовы. А ведь у нас есть возможность выбора. И грех ею не воспользоваться. Но прежде, чем принять решение за кого голосовать, подумайте хорошенько, какое будущее нам грозит от той или иной партии. Что они обещают сделать с нашей культурой, образованием, зарплатами и пенсиями. Чтобы на следующий после выборов день не повторять снова: «Вот тебе, бабушка, и Йом Кипур».

Это я к тому, что заканчивается наше, дорогие читатели, общение, организованное редакцией газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета», которой выражаю искреннюю благодарность, респект и уважуху.

В сетях шпионажа

Полиция безопасности задержала майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса. Который, по словам военных пропагандистов, был образцовым офицером, примером для подражания остальным русским.

С Денисом суд разберется по всей строгости закона. А мы разберемся с тем, что в эстонской армии, оказывается, есть офицеры, которым должны подражать русские. А кому должны подражать эстонские, армейская машина пропаганды не говорит. Командующий Силами обороны скоро уходит в отставку (вернется к возлюбленным тамплиерам?), но по выслуге лет, а не взяв ответственность за успешные происки иностранной разведки в недрах доверенной ему армии.

Эстонская «Актуальная камера» на русском языке договорилась до того, что «Произошедшее бросает тень на Силы обороны и русских ребят в рядах армии».

Значит, пока служившие в армии русские ребята выполняли тяжелую работу, а некоторые были ранены или погибли, к русским претензий не было. Стоило взять Метсаваса, и русские в унисон с некоторым эстонскими заныли, «бросает тень», «как очиститься?». Читайте сказку Андерсена про тень и включайте голову прежде, чем очищаться.

Вопрос государственной неважности

Приближающиеся выборы в Рийгикогу расшевелили политиков до такой степени, что к этому событию Кая Каллас, председатель партии Реформ, второй раз вышла замуж, председатель центристов Юри Ратас родил четвертого ребёнка (родила, конечно, жена, а он способствовал по мере сил). А вот партия Исамаа, у которой осталось 3 процента поддержки электората, родила вопрос особой государственной важности и вынесла его на обсуждение в Рийгикогу.

У них как рейтинг упадет, так «Отечество» в опасности. И надо немедленно указать на очередную государственную опасность – русские школы и детские сады. Позакрывать их, и народ тут же проголосует за исамаалийтчиков. Такой тонкий предвыборный ход. На вопрос, почему надо закрывать, ответ простой: мы переживаем за судьбу эстонского языка. И вообще, мы перед каждыми выборами переживаем. При этом закрыть можно было уже лет дцать назад, когда эта самая Исамаа была у власти. Но если бы закрыли тогда, то что бы они предложили избирателю теперь? Так что умные они и дальновидные.

У семи нянек прачечная без глазу

Эстонский филиал Danske Bank успешно отмывал деньги из России, Азербайджана, Молдавии (список не окончательный), полученные незаконным путем. И мыл не один день или неделю. Восемь лет (2007 – 2015) крутился барабан нашей прачечной. В это время глава правительства и партии Реформ Андрус Ансип пообещал вывести Эстонию в пятерку богатейших стран. Соратник тогдашнего премьера Юрген Лиги был назван лучшим министром финансов – я вот не понимаю, может, они как раз на эти деньги рассчитывали?

Наша помойка пропустила через себя 200 миллиардов евро, а это – двадцать (20!) годовых бюджетов всей нашей небольшой, но все-таки страны. Два десятка годовых бюджетов – и десяток инстанций от Министерства финансов с его финансовой инспекцией (главой был лучший министр Лиги), Банк Эстонии с его наблюдательной функцией, полиция безопасности и криминальная полиция, прокуратура и всякие разные налоговые службы в это время дружно работали на благо страны, не видя и не слыша, как отмывали вагон денег?

И кто получал чистые денюжки за услуги, этого мы не узнаем, очень уж они большие.

Пишите письма

Фото: Сергей Степанов /ERR

Визит президента Кальюлайд и его последствия в виде театрализованных представлений, концертов и прочего культурного перформансирования для Нарвы еще не закончился: в ноябре она появится снова. Президент предложила жителям города свои услуги, цитирую: «Предлагайте свои идеи, которые мы могли бы вместе воплотить в жизнь, чтобы заявить о Нарве и привлечь в город больше людей. Покажите, в чем Нарва может поменяться, чтобы стать привлекательнее, и как я могу в этом помочь». И оставила адресок: vpinfo@vpk.ee.

Я думаю, надо писать. И в конце указать, что ждете ответа по такому-то адресу. Когда еще представится счастливая возможность написать первому лицу? А так каждый может внести свой вклад в фундамент будущей Культурной столицы Европы. Вон в Кадриоргском дворце до сих пор демонстрируют кирпич, который Петр Первый своими руками заложил. Пустячок, а приятно.

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