Андрес Анвельт: преступность сильно изменилась, но изменилась и полиция

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Газеты нашей издательской группы закончили печатать фрагменты книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония». Расследовательские очерки нашей коллеги и бывшей сотрудницы правоохранительных органов вызвали большой отклик у читателей, а отраженные в книге события и факты, особенно касающиеся нарвской жизни, оказывались порой большим откровением и для нас, местных журналистов. Однако описываемый в книге период закончился 2016 годом. Какова криминогенная обстановка в Эстонии сегодня? - попросили у нас продолжения темы сразу несколько человек. Об этом мы беседуем сегодня с министром внутренних дел Андресом Анвельтом.

Наша справка: Андрес Анвельт, г.р.1969. Начиная с 23 ноября 2016 года - министр внутренних дел Эстонии.

С 26 марта 2014 года по 9 апреля 2016 являлся министром юстиции Эстонии. Длительное время занимал пост руководителя Центральной криминальной полиции. В 2015 году был избран депутатом Рийгикогу XIII созыва, являлся председателем социал-демократической фракции. Андерс Анвельт - внук эстонского коммуниста-революционера Яна Анвельта.

- Господин Анвельт, приятно общаться с руководителем Ида-Вируского отделения SDE - можно рассчитывать на особый уровень осведомленности о регионе. Но наши вопросы находятся в рамках вашей служебной компетенции. Итак, как выглядит сегодня ситуация в Ида-Вирумаа, с точки зрения вашего ведомства?

- Сейчас я как раз иду на ознакомление с результатами свежего исследования, которое сделала фирма Kantar Emor по заказу нашего министерства, а для всей публики они появятся на днях. Такие исследования проводятся раз в два года, опрашивается больше 1000 респондентов, из них 100 из Ида-Вирумаа. Так вот, исследования показывают, что жители Ида-Вирумаа в основном полагаются на нормы закона и на работу полиции, во всей же остальной Эстонии люди гораздо больше готовы заниматься своей личной превентивностью. Если мы возьмем самые простые вещи - к примеру, дымовую сигнализацию в личных хозяйствах, то окажется, что уровень оснащенности дымовыми датчиками в Ида-Вирумаа меньше, чем в других регионах Эстонии.

Я вижу большую возможность для повышения уровня безопасности в Ида-Вирумаа в том, чтобы увеличилась вовлеченность его жителей в добровольные начинания, такие как помощники полицейских и добровольные спасатели.

Что же касается преступлений насильственного характера — в Ида-Вирумаа, к сожалению, их больше, хотя эти цифры не такие уж внушительные. Лидером же по-прежнему является центр города Таллинна, что свойственно всем крупным городам, поскольку здесь много анонимности, больше туристов, выше концентрация баров, ресторанов.

- Мир глобализуется. Сталкиваетесь ли вы с экспортом преступности, с ее новыми видами?

- Обязательно. Но здесь мы говорим не столько о глобализации, сколько об интернетизации. Как раз благодаря упомянутому исследованию хорошо видно, что страхи людей сместились в эту сферу: квартирных краж они сегодня уже боятся меньше, потому что их и случается теперь меньше. И все больше боятся попасть в сети обманщиков через интернет.

- А это реальная опасность? Или небольшая неприятность для наивных и непросвещенных?

-Те, кто занимается гигиеной своего интернет-пространства, сосуществуют с ним достаточно благополучно. Это как минимум означает, что они регулярно меняют пароли, пользуются своими аккаунтами в социальных сетях через двойное определение личности. Важно также не передавать пароли другим, закрывать банковскую страницу. Но сейчас появилась новая беда — офисные работники оставляют в считывателе свою ИД-карту без присмотра, иногда на целый день… В фирмах, где нет специальной защиты, это может иметь очень печальные последствия.

Неприятности, связанные с интернетом, случаются у нас практически ежедневно. К примеру, недавно у нескольких центров семейных врачей, в разных местах Эстонии, украли базы данных и стали вымогать за их восстановление некие суммы в биткойнах.

- И в чем же была оплошность этих центров?

- Открыли подозрительное электронное письмо, запустили к себе таким образом интернет-мошенников. Наш совет — делайте копии важной для вас информации, храните на носителе, не связанном с интернетом, и никакие вымогатели не будут вам страшны.

Другая наша головная боль — это кибернизация организованной преступности (организованная преступность переселяется в интернет). Еще 10-15 лет назад — возьмем ли мы США, Россию или любую другую страну — в сфере наркоторговли, к примеру, полиция в основном имела дело с организованной преступностью, работавшей картельным методом, то есть это были крупные организации с обширными связями.

Теперь же полиция всего мира сталкивается с совершенно новой моделью наркоторговли. Недавно у нас в Эстонии было раскрыто преступление, которое совершили 2 деятеля, «вооруженные» всего лишь двумя компьютерами. Они занимались продажей фентанила, наркотика, который унес в Эстонии самое большое количество жизней. Наркотики покупали с помощью интернета, в Китае через Россию. Кстати, Китай на данный момент - самый большой в мире производитель наркотиков. То есть преступники используют разные современные it-технологии, чтобы провернуть свои дела возможно быстрым способом, использовать меньше людей и быть менее заметными.

- Вы нашли против таких преступлений метод, или эти разоблачения были случайностью?

- Нашли, потому что во всем мире полиция постоянно учится. Мы дополняем опыт друг друга, чтобы уметь находить эти концы, в том числе и в дарк нете (DarkNet - скрытая сеть — ред.). Проводятся операции с участием «полицейских под прикрытием». Нам есть что противопоставить глобализации преступности, но все же это не так просто.

Мы не знаем, как будем действовать, если преступления будет совершать искусственный интеллект, при том что лет через 20 это может стать для нас реальным вызовом. Тем не менее мы не должны пугаться.

- Но хотя бы студенты Академии внутренней безопасности получают подготовку на перспективу?

- В основе обучения у нас пока обыкновенная криминалистика. Не будем чересчур скромничать - мы активно используем симуляторы, посмотреть на это к нам едут со всей Европы. То есть молодые полицейские, пожарники имеют возможность отрабатывать свои навыки на специальном компьютерном оборудовании. Могут раскрыть с помощью симулятора уголовное дело или отработать взаимодействие при природных катастрофах.

Так что мы находимся сейчас на довольно хорошем уровне, о чем, в частности, говорит и интерес молодежи к нашим учебным заведениям.

- Вернемся к «традиционной преступности». На курсах Стокгольм­ской школы экономики этим летом журналисты нашей издательской группы практически открыли для себя, какую серьезную угрозу для мировой экономики представляет отмывание денег, его постоянно увеличивающийся масштаб. Теперь выясняется, что легализацией денег, полученных незаконным путем, вовсю и много лет занимался один из эстонских банков. Как такое стало возможным в нашей «насквозь просматриваемой стране»? Какой урок из этого вы извлекли?

- Да, скандал, связанный с Danske Bank, нанес серьезный урон репутации Эстонии. Мы обсуждали эту проблему на уровне правительства, ею занимаются сейчас и полиция, и прокуратура. Стоит отметить, что эта «раковая опухоль» образовалась и выросла в 2011-2015 годах. Сейчас руководители Danske Bank того времени уже не работают, но так легко для них дело вряд ли закончится. Как старый криминалист, я не верю, что они не были в курсе происходящих в их структуре нарушений.

Что касается надзирающих органов, то финансовая инспекция уже в 2014 и в 2015 годах посылала письма в головную контору банка, где указывала, что в эстонском филиале делаются непонятные переводы, связанные с нерезидентами государства. То есть банк не проверяет настоящего происхождения денег. Я убежден, что эти правила в нашей стране действуют, что все остальные банки Эстонии их четко придерживаются.

Те дела, которые сейчас заведены - еще не все. Полагаю, мы там увидим кое-что еще.

Поэтому я предложил — и появился такой законопроект, судьба которого решается сейчас в министерствах финансов и юстиции, - чтобы можно было презумпцию невиновности, незыблемую со времен римского права в отношении человека, немного повернуть в отношении финансовых средств. Если человек или фирма не смогли доказать, что изъятые полицией деньги «чистые», деньги идут на конфискацию.

- В своей книге Светлана Логинова высказала суждение, что преступный мир и правоохранительные службы Эстонии сейчас застыли в некоем равновесии, благодаря чему в стране воцарилось спокойствие. Но нет гарантии, что при определенных обстоятельствах криминал не начнет набирать силу.

- Я всегда говорю, что бдительность терять нельзя. С одной стороны, современная организованная преступность не такая, какая она была в 90-х. Представьте, в 94-м году в Эстонии было совершено 400 убийств, в прошлом году — чуть больше 20-ти.

Сегодняшняя организованная преступность не хочет оказываться на страницах газет, у нее меньше агрессивности. Она предпочитает заниматься экономическими делами.

Сильно изменилась и полиция, у нас действуют полицейские агенты, используются технические средства, о которых мы не можем говорить здесь…

Поскольку снизился уровень преступности, теперь мы имеем возможность вести борьбу с криминалом, действующим очень скрытно и пустившим глубокие корни. Если мы возьмем крупные аресты последних 3-4 лет по Эстонии (Ассар Паулус, Хуберт Хирв и Павел Гаммер с их группировками) — это разоблачения, к которым полиция двигалась десятки лет. Конечно, организованная преступность никуда не пропала и не пропадет. Думаю, есть она даже в Северной Корее... Другой вопрос — насколько государство может держать эту преступность в рамках. Бороться с ней, ломать ее организационные и финансовые структуры.

Статистика правонарушений по Эстонии (год, количество) Проступки 2015: 140 267

2016: 131 436 2017: 110 636

Уменьшение - 16% Преступления 2015: 29 230

2016: 25 818 2017: 24 055 Уменьшение - 7%

- А мы, как приграничный регион, обречены жить в обстановке повышенной криминогенности?

- Нет, российское влияние у вас не столь существенно - хотя, возможно, и есть какие-то отдельные проекты. Для любой приграничной территории Эстонии особую актуальность приобретает сейчас торговля людьми. О серьезности проблемы можно судить по тому, что этим видом преступности занимаются международные группировки. И это, как утверждают многие источники, третий по уровню доходности нелегальный бизнес — после торговли оружием и наркотиками.

После того, как был существенно перекрыт поток мигрантов в Европу в районе Средиземного моря, эти люди устремились на все другие участки европейской границы. Соответственно участились и случаи попыток незаконного проникновения через российско-эстонскую границу в Нарве, особенно после Чемпионата мира по футболу. Напомню, что Россия сообщила о 10 тысячах потерявшихся на ее территории фанатах. А в целом по миру скитаются в поисках места проживания порядка 60 млн человек.

К нам пытаются попасть даже по реке — не так давно Нарову пытался переплыть египтянин. Горячей темой остается также контрабанда. Сегодня к нам пытаются переправить товары уже с помощью дронов. Защитить на этом участке свою границу Эстония планирует с помощью современного технологичного ограждения.

- На каком этапе находится расследование в отношении 8 депутатов Нарвского горсобрания, которым предъявлено подозрение в коррупции?

- Скажу честно, что, являясь и политиком, и министром одновременно, я стараюсь не совать туда носа вообще. Потому что когда политик в подобных ситуациях начинает даже просто что-то спрашивать у своих коллег, он нарушает этику.

- Вы в курсе, что после того, как полицией безопасности было начато расследование, писалось, что весь этот скандал создан искусственно, в ваших интересах?

- Я читал это. Как раз был в отпуске, смеялся от души. Почему-то люди считают — если они готовы поступить таким образом, то и другие могут сделать так же...

Беседовала Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

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