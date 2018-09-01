Немного статистики

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По данным статистики, в 2016 году в Эстонии произошло около 3000 преступлений в сфере домашнего насилия, в связи с которыми затраты государства составили 116 миллионов евро в год.

За 2016 год Нарвским отделением полиции был зафиксирован 941 случай насилия в близких отношениях, из них 227 квалифицированы как уголовные дела. Примечательно, что в 816 случаях допускалось не физическое, а психологическое насилие.

66% домашнего насилия направлено против бывшего или нынешнего спутника жизни. В 16% насилие применяет родитель против ребенка, в 10% — ребенок против родителя (чаще совершеннолетний человек против пожилого родителя).

С 2018 года ежегодное финансирование приютов для женщин увеличится на 150 000 евро.

К СВЕДЕНИЮ

Насилие в близких отношениях – это любое психологическое, физическое или сексуальное насилие среди людей, которые находятся или находились в интимных отношениях, находятся в законной или кровной связи. Из этого следует, что насилию в близких отношениях могут подвергнуться ребенок, женщина, супруг или супруга, бабушка, дедушка, братья и сестры. Агрессивные нападения в доме или за его пределами расцениваются как уголовные преступления.

Источник: www.politsei.ee

Угроза входит в состав преступления. За высказанную угрозу – если есть причина бояться осуществления угрозы - можно получить тюремное заключение до 1 года.

Полезные ссылки, телефоны, адреса:

Телефон экстренной помощи: 112

Общегосударственный телефон поддержки женщин, ставших жертвой физического, психического, экономического и/или сексуального насилия: 1492

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik

Ида-Вирумааский женский опорный центр-приют

Сомпа, 1, Йыхви

Тел. 5333 2627

e-mail: naistetugikeskus@gmail.com

www. naistetugikeskus.eu

Politsei- ja Piirivalveamet

Департамент полиции и погранохраны

Инфотелефон: 612 3000



Бюро обслуживания в Идаской префектуре

Нарва, Вахтра, 3

www2.politsei.ee

Кабинет помощи жертвам насилия в Нарве

Вахтра, 3

Нарвский центр социальной работы, отделение детского приюта

ул. Маслова, 3 а, Нарва

Тел. +372 5308 0456

+372 356 9511

zhanna.golubtsikova@nstk.ee

www.nstk.ee

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

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