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Важно знатьНемного статистики

Дата публикации: Вчера, 11:01 Просмотрено: 112

 

Немного статистики

По данным статистики, в 2016 году в Эстонии произошло около 3000 преступлений в сфере домашнего насилия, в связи с которыми затраты государства составили 116 миллионов евро в год.

За 2016 год Нарвским отделением полиции был зафиксирован 941 случай насилия в близких отношениях, из них 227 квалифицированы как уголовные дела. Примечательно, что в 816 случаях допускалось не физическое, а психологическое насилие. 

66% домашнего насилия направлено против бывшего или нынешнего спутника жизни. В 16% насилие применяет родитель против ребенка, в 10% — ребенок против родителя (чаще совершеннолетний человек против пожилого родителя).

С 2018 года ежегодное финансирование приютов для женщин увеличится на 150 000 евро.

К СВЕДЕНИЮ

Насилие в близких отношениях – это любое психологическое, физическое или сексуальное насилие среди людей, которые находятся или находились в интимных отношениях, находятся в законной или кровной связи. Из этого следует, что насилию в близких отношениях могут подвергнуться ребенок, женщина, супруг или супруга, бабушка, дедушка, братья и сестры. Агрессивные нападения в доме или за его пределами расцениваются как уголовные преступления. 

Источник: www.politsei.ee

Угроза входит в состав преступления. За высказанную угрозу – если есть причина бояться осуществления угрозы - можно получить тюремное заключение до 1 года.

Полезные ссылки, телефоны, адреса:

Телефон экстренной помощи: 112

 

Общегосударственный телефон поддержки женщин, ставших жертвой физического, психического, экономического и/или сексуального насилия: 1492

 

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Ида-Вирумааский женский опорный центр-приют
Сомпа, 1, Йыхви
Тел. 5333 2627
e-mail: naistetugikeskus@gmail.com
www. naistetugikeskus.eu

 

Politsei- ja Piirivalveamet 
Департамент полиции и погранохраны
Инфотелефон: 612 3000


Бюро обслуживания в Идаской префектуре
Нарва, Вахтра, 3
www2.politsei.ee

 

Кабинет помощи жертвам насилия в Нарве
Вахтра, 3

 

Нарвский центр социальной работы, отделение детского приюта
ул. Маслова, 3 а, Нарва
Тел. +372 5308 0456
+372 356 9511 
zhanna.golubtsikova@nstk.ee
www.nstk.ee

 

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

Читайте в этом выпуске

Немного статистики

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