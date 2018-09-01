Немного статистики

Важно знатьНемного статистики
Дата публикации: Вчера, 11:01 Просмотрено: 112
По данным статистики, в 2016 году в Эстонии произошло около 3000 преступлений в сфере домашнего насилия, в связи с которыми затраты государства составили 116 миллионов евро в год.
За 2016 год Нарвским отделением полиции был зафиксирован 941 случай насилия в близких отношениях, из них 227 квалифицированы как уголовные дела. Примечательно, что в 816 случаях допускалось не физическое, а психологическое насилие.
66% домашнего насилия направлено против бывшего или нынешнего спутника жизни. В 16% насилие применяет родитель против ребенка, в 10% — ребенок против родителя (чаще совершеннолетний человек против пожилого родителя).
С 2018 года ежегодное финансирование приютов для женщин увеличится на 150 000 евро.
К СВЕДЕНИЮ
Насилие в близких отношениях – это любое психологическое, физическое или сексуальное насилие среди людей, которые находятся или находились в интимных отношениях, находятся в законной или кровной связи. Из этого следует, что насилию в близких отношениях могут подвергнуться ребенок, женщина, супруг или супруга, бабушка, дедушка, братья и сестры. Агрессивные нападения в доме или за его пределами расцениваются как уголовные преступления.
Источник: www.politsei.ee
Угроза входит в состав преступления. За высказанную угрозу – если есть причина бояться осуществления угрозы - можно получить тюремное заключение до 1 года.
Полезные ссылки, телефоны, адреса:
Телефон экстренной помощи: 112
Общегосударственный телефон поддержки женщин, ставших жертвой физического, психического, экономического и/или сексуального насилия: 1492
Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Ида-Вирумааский женский опорный центр-приют
Сомпа, 1, Йыхви
Тел. 5333 2627
e-mail: naistetugikeskus@gmail.com
www. naistetugikeskus.eu
Politsei- ja Piirivalveamet
Департамент полиции и погранохраны
Инфотелефон: 612 3000
Бюро обслуживания в Идаской префектуре
Нарва, Вахтра, 3
www2.politsei.ee
Кабинет помощи жертвам насилия в Нарве
Вахтра, 3
Нарвский центр социальной работы, отделение детского приюта
ул. Маслова, 3 а, Нарва
Тел. +372 5308 0456
+372 356 9511
zhanna.golubtsikova@nstk.ee
www.nstk.ee
Выпуск подготовила Светлана Зайцева
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