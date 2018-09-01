"Наедине с природой!" : вот так подвели итоги наши партнеры

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Вручены призы победителям фотоконкурса «Наедине с природой». Спасибо всем участникам!

Как мы уже сообщали, завершился наш первый международный фотоконкурс.

Фото: https://news.tts.lt/

14 сентября в редакции TTS состоялось награждение победителей и авторов фотографий, отмеченных поощрительными призами.

Напомним, что победителями стали Игорь Державин (категория «Рыбалка», приз: купон на 50 евро от сети магазинов «Pas Joną», Вита Ширвинскене (категория «Лес», приз: купон на 30 евро), Полина Чижаускене (приз: купон на 20 евро).

Поощрительных призов редакции (торт «Шакотис») удостоились Иван Монахов (категория «Рыбалка»), Анастасия Гришанова (категория «Лес») и Елена Матвеева (категория «Дача»).

Встреча в редакции прошла в очень теплой обстановке. Победители и призеры признались, что награды стали для них приятным сюрпризом. Кто-то из этих участников подключился к фотоконкурсу на начальном этапе, кто-то – в самом конце, решив поддержать команду Висагинаса, которую в какой-то момент немного обошла команда Нарвы (напомним, что в итоге победила дружба: фотоконкурс закончился со счетом 60:60).

Гости редакции рассказали, где и как они сделали свои победные фото, и выразили готовность принять участие в новых конкурсах.

Редакция также выражает большую благодарность Йонасу Парфенову за предоставленные призы и надеется, что следующий конкурс поддержат и другие наши предприниматели.

До новых творческих встреч на страницах https://news.tts.lt/ и http://prospekt.ee!

Инна Негода

news.tts.lt