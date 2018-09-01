Что нужно сделать, чтобы люди перестали выбрасывать мусор в лес?

Дата публикации: Вчера, 17:01 Просмотрено: 42

Станислав

- Думаю, проблема в недостаточной информированности людей: с одной стороны, многие не знают, насколько опасно оставлять в природе пластик и другие отходы. С другой стороны, многие думают, что за утилизацию отходов им придется платить бешеные деньги, хотя на самом деле от старой мебели и техники можно легко избавиться, заплатив несколько евро. Нужно постоянно информировать народ о том, как правильно утилизировать отходы и, возможно, еще больше упростить этот процесс.

Алексей

- Необходим строгий контроль и жесткие наказания, только это поможет. Есть общее правило: если люди нарушают закон, если не считаются с обществом - их может образумить только наказание. Муниципалитет мог бы установить видеокамеры в местах свалок и всех, кто вывозит в лес мусор отслеживать, наказывать и сообщать об этом в СМИ. Как только пройдет информация о том, что больше нельзя вываливать мусор в лес безнаказанно, свалки исчезнут.

Юрий

- Город должен установить хотя бы 5-6 контейнеров в разных районах, куда люди могли бы бесплатно принести крупный бытовой мусор, к примеру, старую мебель, строительный мусор. Раньше я жил в доме, где квартирное товарищество раз в год заказывало такие большие контейнеры, и это обходилось не так уж дорого - около 100 евро. А отдельному человеку или фирме вывоз мусора обходится дороже - к примеру, нашей фирме вывоз мусора через центр сбора отходов никогда не обходился дешевле 20 евро, иногда платили и по 50 евро.

Елена

- Это только отчасти вопрос воспитания и культуры, в основном, думаю, что причина - в бедности людей. Если мусор начнут принимать бесплатно - проблема сразу решится. И смысл в этом есть: ведь если местное самоуправление так или иначе отвечает за чистоту на своей территории и вынуждено тратить деньги на уборку самовольных свалок, лучше сразу создать условия, чтобы такие свалки не возникали.

Опрос проводила: Ирина Токарева

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