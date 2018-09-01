+Галерея. Нарвитяне начали убирать несанкционированные свалки собственными силами

Дата публикации: Вчера, 15:28 Просмотрено: 124

8 сентября, прекрасное субботнее утро, которое отлично подходит для прогулок, работы в саду, и т.п. Однако шестеро нарвитян решили использовать это утро иначе: в течение двух часов они собрали около 20 больших мешков мусора, расчищая свалку в пригородном лесном массиве неподалеку от улицы Вахтра. Эта свалка существует уже лет десять и занимает добрых четыре гектара, так что одной уборкой тут не отделаешься.

Сразу подчеркнем: этот субботник ни в коей мере не являлся чьей-то пиар-акцией. Наша газета узнала о намечавшемся мероприятии благодаря социальным сетям и первое, что услышал репортер, явившись на место и представившись, были слова: «Пожалуйста, не фотографируйте нас!» Организовала уборку мусора нарвитянка Елена Колли - это та самая художница, которая несколько лет назад, поработав, как волонтер, превратила в арт-объект здание водонасосной станции на нарвском променаде.

Как возникла идея привести в порядок необъятную свалку, разместив объявление в соцсетях? «Я часто здесь гуляю и прохожу по дорожке мимо свалки.

Решила, что пора здесь что-то менять. Летом мы ездим купаться на карьер, и там прибрали две небольшие свалки, оставили мусорные пакеты на месте, на следующий день кто-то их вывез. Но главное - на этих местах новых свалок не возникло. Возможно, если убрать здесь, то и в дальнейшем тоже будет чисто», - проявляет оптимизм Елена.

Другие участники стихийного субботника считают, что самым лучшим выходом была бы установка на месте свалки скрытой камеры: оштрафовать нескольких безотвественных загрязнителей леса, да еще в газетах о них написать - и проблема была бы снята. Больше всего поражает, что почти весь мусор, обнаруженный на свалке, можно было бы легко утилизовать бесплатно: это различные виды упаковок - от пластиковых коробочек из-под йогурта до больших кусков полиэтилена, куски пенопласта, и очень много старых курток, джинсов, и прочей одежды.

Кое-где все тот же мусор - полиэтилен, одежда - уже покрылся слоем земли и травы. «В следующий раз придется прийти сюда с лопатами и граблями», - говорят добровольцы. Они полагают, что многие горожане с удовольствием примкнут к приближающемуся Всемирному дню чистоты, сами же они 15 сентября продолжат уборку «своей» свалки. «Однако одного дня мало,чтобы убрать все наши огромные свалки. Эту работу надо постоянно вести», - считают они.

Чем опасны пластиковые отходы Многочисленные исследования показывают, что в употребляемую людьми рыбу (среди них форель, ряпушка, окунь) в той или иной форме попадают разные виды пластиковых отходов. С течением времени пластик разлагается на микропластик, и его находили в таких продуктах как морепродукты, мед, пиво и поваренная соль. Различные загрязняющие вещества, используемые для изготовления пластмассы (PCDB, PAH или полициклические ароматические углеводороды), через микропластик и пищу могут достичь тканей нашего тела.

Большая часть мусора попадает в природу Хотя в Эстонии и создана система обращения и сортировки мусора, большая часть мусора все же попадает в природу. Исследование, которое бы выяснило точные причины, почему система не работает хорошо, у нас еще не проводилось. Причинами могут быть, например, недостаточный надзор, плохая осведомленность населения и сложность и высокая стоимость утилизации мебели и строительных отходов. Центр управления государственными лесами (RMK) в 2017 году собрал в лесу 281 тонну мусора. Под опекой RMK находится 47 % лесов Эстонии. За последние десять лет количество мусора, который оставляют в лесу, не уменьшилось. Больше всего мусора оставляют в лесах Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и Рапламаа. В лесу оставляют мусор четырех видов: бытовые отходы, строительные отходы, мебель и компост. В Эстонии обращение с отходами регулирует Закон об отходах (Jäätmeseadus). Выработка и внедрение системы единого сбора отходов в Эстонии являются обязанностью и ответственностью государства и органов местного самоуправления. Надзор осуществляется Инспекцией окружающей среды и местным самоуправлением. Вывоз отходов заказывается местным самоуправлением, его осуществляют фирмы по обращению с отходами.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Николай Андреев