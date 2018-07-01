«Эстонские розы» радуют болельщиков футбола

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Уникальная выставка фанатских шарфов клубов Эстонии («розы» – именно так называются эти шарфы на футбольном жаргоне) проходит в Йыхвиской церкви Михкли. Такой подарок к столетию ЭР сделали два коллекционера - Владислав Наумов из Кохтла-Ярве и Дмитрий Оженилок из Санкт-Петербурга.

Вдохновители и организаторы выставки Владислав Наумов и Дмитрий Оженелок на фоне коллекции «роз».

На выставке выставлено более 70 уникальных футбольных шарфов эстонских клубов, а также другие интересные экспонаты – фотографии, клубные значки, форма сборной Эстонии по футболу. Отдельное место в зале отведено экспозиции, посвященной истории йыхвиского футбола.

Шарфы, или «розы», выпускаются клубами для болельщиков как символ клуба, а также по особым случаям, например, к юбилею (так, «Левадия» выпустила к 20-летию специальный шарф) или в честь игр с другими европейскими клубами.

Один из организаторов выставки Владислав Наумов является любителем футбола и волонтером футбольного клуба «Феникс» (Йыхви). Он не только коллекционирует футбольную атрибутику, но и представляет ФК «Феникс» (бывший «Локомотив») в соцсетях с 2014 года.

- Я думаю, что наша выставка – первая и единственная в своем роде для Эстонии. Благодаря Дмитрию Оженелоку, который является болельщиком клуба «Феникс», мы можем показать любителям футбола не просто набор атрибутики местных клубов, но и, образно говоря, рассказать историю эстонского футбола, его успехов и фанатов. Дмитрий предоставил для выставки более 50 шарфов, часть из них – редкие. Остальную часть добавил я из своей коллекции, что-то прикупили, некоторыми экспонатами продолжаем пополнять выставку и сейчас, во время ее работы, - рассказал Владислав Наумов.

Приятно, отмечает Владислав, что идеей прониклись и другие любители футбола. Так, например, на выставке представлен уникальный шарф «Левадия» - «Ньюкасл Юнайтед», который был изготовлен в Великобритании к знаковой игре кубка УЕФА 2006 года. Его принес известный футболист, рекордсмен Эстонии по числу сыгранных матчей в высшей лиге Андрей Калимуллин. А тренер клуба «Феникс» Виталий Ващенко поделился уже раритетным шарфом кохтла-ярвеского клуба «Лоотус», который прекратил своё существование. Есть и уникальные экспонаты другого плана – шарфы, выпускаемые не клубами, а организациями болельщиками, в частности, среди «роз» можно увидеть шарф от «Ультрас», фанатов таллиннского клуба «Флора» и шарф от «Розовых пантер», фанатов ФК «Нымме-Калью».

Выставка проходит в помещении церкви св. Михаила в Йыхви, кстати, в церкви располагается и музей города. Директор музея г. Йыхви Анне-Ли Реймаа, пастор церкви Михкли и его супруга с большим воодушевлением отнеслись к выставке. Открытие ее посетили представители Футбольного союза Эстонии, ФК «Феникс», а также местной власти.

Полюбоваться на «эстонские розы» пришли не только любители местного футбола, но и гости республики, которые приехали 15 августа на игру между двумя испанскими клуба за Суперкубок УЕФА в Таллинне.

Выставка «Эстонские розы» продолжит работу до 30 сентября в Йыхви. В случае интереса со стороны других футбольных клубов или Футбольного Союза её можно будет увидеть и в других городах страны.

Софья БОБОРЕНКО

Автор фото: Александр Комишин

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