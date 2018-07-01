+Галерея. Дни оперы открылись в бывшем цехе Кренгольма

Дата публикации: Сегодня, 12:06 Просмотрено: 59

В субботу более 400 зрителей пришли в громадный сводчатый цех бывшей Йоальской фабрики — в таком необычном антураже открылся на этот раз III международный фестиваль современной и классической музыки «Дни оперы в Нарве» ContempArt. В рамках открытия состоялась мировая премьера «Посвящения Нарве» - концерта молодого эстонского композитора Мадиса Ярви.

В исполнении Лиллиан Тамм-Маатен (скрипка) и Аннели Тохвер (фортепиано) звучали произведения А. Шнитке и А. Пярта.

На концерте в качестве зрителя присутствовала глава государства Керсти Кальюлайд, было много таллинцев и гостей из других городов Ида-Вирумаа. Найти «зрительный зал» незнакомым с Кренгольмом зрителям было бы нелегко, но на всем пути от бывшей проходной до самого цеха стояла цепочка волонтеров — парней и девушек из нарвской молодежной организации Vita Tiim. Один из них, двенадцатиклассник Артем рассказал газете, что он в восторге от музыкальных событий, которые нынешним летом разворачиваются на Кренгольме. «С удовольствием посмотрел «Кремлевских соловьев», тем более, что я — фанат Яака Йоалы. И очень рад, что оживает Кренгольм. Его история, архитектура, давно меня привлекали, свою школьную исследовательскую работу я посвятил именно этой теме».

У нарвитян старшего поколения событие вызвало неоднозначные эмоции. «На тех местах, где сегодня сидят зрители, когда-то стояли станки, и в этом цеху я проработала много лет», - рассказала газете одна из зрительниц. Она призналась, что, придя на концерт, в первую очередь ощутила ностальгию по прошлому, но понимает: перемены в жизни неизбежны. «Чувствую и грусть, и радость. Хорошо, что здание нашей фабрики и Кренгольм в целом будут жить дальше — хотя бы как концертный зал или музей», - сказала бывшая прядильщица.

«Уверен в том, что мероприятия здесь будут проходить и в будущем, многие станут традиционными, и у людей вновь появится причина, чтобы собираться здесь», - выразил мнение собравшихся мэр Нарвы Тармо Таммисте. Руководитель владеющей недвижимостью Кренгольма фирмы Narvа Gate Яанус Микк благодарен главному организатору «Дней оперы» Юлии Савицкой за смелый шаг. Савицкая призналась газете, что очень волновалась по поводу того, как пройдет открытие фестиваля, но теперь довольна и не исключает возможности использовать тот же зал и в будущем году: «Акустика здесь прекрасная, и я была потрясена тем, как великолепно прозвучало в этом зале сопрано Марии Мелаха, исполнявшей сольную партию в камерной вокальной симфонии “Посвящение Нарве”.

Нарвский художник Татьяна Сонина считает, что у организаторов получилось использовать возможности зала по максимуму, представив синтез различных искусств: современной музыки, высокой моды, живописи и графики. «Это было настоящее зрелище, и в плане будущих спектаклей или концертов у зала великолепный потенциал», - считает художник. На открытии прозвучала музыка Арво Пярта и Альфреда Шнитке, под которую прошёл показ мод. В завершение вечера гостей ждал праздничный фейерверк.

Остается добавить, что фестиваль является подарком организаторов к 100-летию Эстонии и он продолжается — завершающий гала-концерт состоится 9 сентября в Нарвском замке. С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля contemparteesti.ee.

Ирина Токарева

Фоторепортаж Александра Цкаева

Читайте в этом выпуске

Театральная программа ЭР100 на фестивале «Драма 2018»

«Эстонские розы» радуют болельщиков футбола

Специально для новорожденных нарвитян

+Галерея. Дни оперы открылись в бывшем цехе Кренгольма

Подарки от каждого двора «деревни-невидимки»

Молодые таланты приглашают принести «Искусство в библиотеку»

Посиделки за 175-километровым праздничным столом

Делайте фотографии в цветах эстонского флага!

Глобальное совместное пение в честь ЭР100 объединит людей по всему миру

Eesti Vabariik 100. События 6 – 12 августа

О проекте "Празднуем вместе!" читайте ЗДЕСЬ.