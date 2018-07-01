Празднуем вместе!Специально для новорожденных нарвитян
Дата публикации: Сегодня, 10:55 Просмотрено: 81
Нарвское эстонское общество в год столетия Эстонской Республики принимало у себя в гостях президента Керсти Кальюлайд.
Тийу Ассафрей показывает Керсти Кальюлайд связанные руками членов Нарвского эстонского общества подарки для новорожденных.
29 августа глава государства встретилась с членами общества. Ей рассказали об его истории, вместе поговорили о Нарве, Эстонии, вопросах образования и обменялись подарками. Председатель общества Антс Лийметс вручил президенту книгу «Хроника одного потерянного города» и знак Нарвского эстонского общества, Керсти Кальюлайд, в качестве ответного подарка преподнесла книгу Eesti läbi 100 silmapaari.
Члены союза пожилых Нарвского эстонского общества исполнили два танца, которые подготовили специально как подарок к столетию ЭР. Преподаватель начальных классов и уроков труда Эстонской гимназии Тийу Ассафрей рассказала президенту ещё об одном начинании: члены Нарвского эстонского общества, а также ученики Эстонской гимназии в качестве подарка к юбилею страны вяжут носочки-пинетки для новорожденных.
- Мы хотим сделать своими руками теплые подарки для тех нарвитян, которые появятся на свет в нашем городе. Яркие носочки вяжут как люди старшего возраста нашего общества, так и школьники. Собралась уже целая коллекция, которую мы сегодня показали Керсти Кальюлайд. В ноябре, во время второго рабочего визита президента в Нарву, мы надеемся совместно с главой государства посетить Нарвское родильное отделение и подарить их, - рассказала Тийу Ассафрей.
На вопрос, сколько пинеток будет связано к ноябрю, она отвечает, что, возможно, их будет и больше, чем символическая сотня штук.
Во время общения с членами Нарвского эстонского общества глава государства отметила важность вовлечения русскоязычной части населения, особенно детей и молодежи, в эстонскую языковую среду и призвала местных носителей эстонского языка помогать тем, кто изучает государственный язык, создавая возможности для его использования.
В заключение встречи Керсти Кальюлайд вместе с присутствовавшими спела песню «Mu isamaa armas» и сфотографировалась на память.
Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО
Автор фото: Софья БОБОРЕНКО
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