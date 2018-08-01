Видео. Новые мигранты: шведский опыт

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Светлана Грабос, учитель шведского языка как иностранного в гимназии города Стренгнес, рассказывает о программе для новых мигрантов, по которой она работает в Швеции уже более 11 лет. К слову, Светлана – бывшая нарвитянка, 19 лет назад она уехала из Эстонии в Швецию, освоила новую профессию и теперь преподает шведский язык детям и взрослым, приехавшим в эту Скандинавскую страну.

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

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