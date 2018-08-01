Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Важно знатьВидео. Новые мигранты: шведский опыт

Дата публикации: Сегодня, 11:48 Просмотрено: 61

 

 

Светлана Грабос, учитель шведского языка как иностранного в гимназии города Стренгнес, рассказывает о программе для новых мигрантов, по которой она работает в Швеции уже более 11 лет. К слову, Светлана – бывшая нарвитянка, 19 лет назад она уехала из Эстонии в Швецию, освоила новую профессию и теперь преподает шведский язык детям и взрослым, приехавшим в эту Скандинавскую страну.

 

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

Читайте в этом выпуске

Видео. Новые мигранты: шведский опыт

О проекте "Важно знать" читайте ЗДЕСЬ.

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
восемь - восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все