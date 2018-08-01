Для новых мигрантов государство предлагает бесплатную программу по адаптации

Дата публикации: Сегодня, 10:55 Просмотрено: 81

Чтобы помочь быстрее освоиться недавно прибывшим в Эстонию для проживания, учебы, работы людям, три года назад государство создало специальную Программу адаптации для новых мигрантов.

О ней нам рассказывает представитель Министерства внутренних дел Керли Зирк из отдела политики гражданства и миграции.

- Г-жа Зирк, в различных программных документах (в том числе в Программе интеграции, или Сплоченности эстонского общества, в Рапорте о людских ресурсах Эстонии и проч.), в средствах массовой информации, в выступлениях политиков и чиновников высокого ранга, наконец, просто в бытовых разговорах все чаще стало звучать словосочетание «новые мигранты». Кого мы в Эстонии называем новыми мигрантами?

- Новый мигрант – это иностранец, который живёт в Эстонии менее пяти лет и который либо является гражданином третьей страны, которому выдан срочный вид на жительство; либо является гражданином ЕС, который зарегистрировал свое место жительства в Эстонии и живёт в Эстонии менее пяти лет, и тем самым обрел временное право на жительство.

То есть новые мигранты – это иностранцы, которые живут в Эстонии менее пяти лет и у которых имеется действующее временное право или вид на жительство.

Программа адаптации предназначена для всех новых мигрантов независимо от того, к какому виду миграции они относятся и независимо от их социально-демографического статуса, и с каждым годом набирает популярность.

- И кто они — участники программы?

- В Эстонию в основном приезжают работать и учиться или в рамках семейной миграции, и в основном из близлежащих к нам стран. Большую часть участников программы адаптации составляют иностранцы, которые приехали в Эстонию из России, Украины, Белоруссии, Финляндии и Латвии. Хотя программа адаптации также популярна среди иностранцев, приехавших в Эстонию из Нигерии, Сирии, Соединённых Штатов Америки, Индии и Ирана. Разнообразие участников программы адаптации подтверждает также тот факт, что в 2017 году самому младшему участнику программы было 5 лет, а самому старшему 78 лет.

- И что же делал в программе 5-летний ребенок?

- 5-летний ребёнок принимал участие в модуле для детей и подростков, где детей в игровой форме знакомят с жизнью в Эстонии. В зависимости от возраста на занятиях читают эстонские детские книжки, знакомятся с героями эстонских мультфильмов и проч.

- Когда и кем была создана Программа по адаптации? Какие структуры претворяют ее в жизнь?

- Программа адаптации была создана по инициативе Министерства внутренних дел Эстонии в 2015 году. К разработке программы и к постоянному её совершенствованию были привлечены организации, деятельность которых в разной степени связана с иностранцами, проживающими в Эстонии (предприниматели, местные самоуправления, свободные объединения и др.). Программа адаптации новых мигрантов финансируется Социальным фондом Европейского Союза и Министерством внутренних дел.

Курсы в рамках программы адаптации проводят фирмы Expat Relocation Estonia OU и IOM Eesti.

В рамках программы адаптации проходят курсы, содержащие несколько модулей: по эстонскому языку (начальный уровень, 80 академических часов – это 2,5 месяца) плюс тематические — базовый, работа и предпринимательство, учеба, наука, семья, дети и подростки, международная защита. Самыми востребованными модулями являются, нетрудно догадаться, эстонский язык и работа и предпринимательство.

Курсы проходят на русском и английском языках. Курсы бесплатные. Новые мигранты имеют право бесплатно учить эстонский язык в объеме 80 академических часов. Предполагается, что после их окончания новый мигрант сдаст экзамен по эстонскому языку на уровень А1. Дальнейшее обучение эстонского новые мигранты могут продолжить в рамках других программ, например, которые предлагает Фонд интеграции.

На сегодняшний день больше всего курсов было проведено в Таллинне, также курсы проводятся в Тарту и Нарве. Учреждениям (предприятия, университеты), где работает или учится большое количество иностранцев, мы предлагаем проведение курсов у них на месте.

- Где можно получить более подробную информацию о программе по адаптации?

- Самый лучший способ получить информацию о курсах, это посетить сайт программы адаптации: www. settleinestonia.ee Также у нас есть страничка в Facebook, где можно как получить полезную информацию, так и поделиться опытом о своей жизни в Эстонии: www.facebook.com/settleinestonia.

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

Читайте в этом выпуске

О проекте "Важно знать" читайте ЗДЕСЬ.