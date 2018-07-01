Молодые таланты приглашают принести «Искусство в библиотеку»

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Проект «Искусство в библиотеку» является подарком эстонских библиотек к 100-летию Эстонской Республики. В нем принимают участие около 225 публичных библиотек. Акция нацелена на организацию не менее тысячи выставок в юбилейный год ЭР.

Студенты EKA представляют директору библиотеки Маритсе Орт трехъязычную газету о Нарве под названием NARVA GAZETTE. Фото: из архива Нарвской центральной библиотеки

В рамках проекта «Искусство - в библиотеку» библиотеки всей страны предлагают молодым художникам в возрасте от 14 до 26 лет представить свои творческие работы на суд зрителей. Нарвская центральная библиотека присоединилась к этому проекту ещё в сентябре 2017 года, на данный момент состоялось уже девять выставок.

- Наша цель - предоставить молодым людям бесплатно площадку для любого вида самовыражения, будь то графика, живопись, фотоискусство, комиксы, книжные иллюстрации, фильмы, инсталляции, модные коллекции, рисунки, и т. д. Темы выставок могут быть связаны с литературой, культурой и 100-летием Эстонской Республики. Мы помогаем юным художникам подготовить и оформить выставку, тем самым завязывая и укрепляя совместное сотрудничество, поддерживаем и мотивируем юные таланты. Участие в проекте дает возможность не только выразить себя, но и заинтересовать своим творчеством, найти поклонников и продолжить совершенствовать свое мастерство на новом уровне, на новой ступени, - рассказала Татьяна Криволап, заместитель директора Нарвской центральной библиотеки.

Первой акцией проекта стала покраска детского домика, расположенного на третьем этаже библиотеки силами учеников Эстонской Нарвской гимназии. Затем последовала фотовыставка ученицы Нарвского Языкового лицея Вивиан Ранкель «Алиса в стране чудес», ее сменила персональная фотовыставка семнадцатилетней нарвитянки Елизаветы Елисеевой «В плену пространства», которая после Нарвы отправилась на экспозицию в библиотеки города Таллинна. Дарина Носова из соседнего города Силламяэ представила иллюстрации, графические рисунки и живописные картины. Свою первую персональную выставку девушка организовала в 12 лет, теперь их на её счету уже четыре. Статья о Дарине и ее выставке в рамках этого проекта была опубликована в профессиональном журнале «Raamatukogu». Город-побратим Нарвы Мэриленд (США) откликнулся на предложение Нарвской библиотеки разместить в своих выставочных залах сборную фотовыставку ребят, вышедших из студии «Позитив» Ирины Кивимяэ при Нарвском доме детского творчества. Иллюстратор Дарья Осс, работающая преимущественно в компьютерной графике, не только представила свои работы, но и провела несколько мастер-классов. Выставка «Эстонские украшения: мода и традиции» стала возможностью продемонстрировать частную коллекцию энтузиаста своего дела, выпускницы Таллиннской художественной академии Анне Рауд. В начале июля студенты Эстонской Академии художеств (EKA) представили свой проект NARVA GAZETTE и выставку Narvetica, сделанные на опыте своей летней практики в Нарве в прошлом году.

Проект продлится до конца этого года, так что у местных молодых художников еще есть время заявить о себе, обратившись в Нарвскую центральную библиотеку.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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