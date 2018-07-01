Дата публикации: Сегодня, 15:12 Просмотрено: 75

Вечером 19 августа, в преддверии годовщины восстановления независимости Эстонии, на Таллиннском певческом поле и по всему миру будут совместно исполняться известные и значимые песни.

По словам руководителя крупных проектов команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргуса Кастерпалу, поучаствовать в совместном пении можно будет как на Певческом поле, так и дома — смотря программу Эстонского телевидения или через интернет, а также на любой деревенской или городской площади.

Тыну Кальюсте, художественный руководитель Всемирного совместного пения ЭР100:

- Во время совместного пения мы как единый народ 100 минут подряд будем исполнять разные песни: от патриотических до танцевальных, от детских до песен о любви. Давайте будем друзьями, и 100 минут как единый народ будем петь - в честь эстонского языка и самосознания!

Всемирное совместное пение ЭР100 состоит из двух частей. В первой части крупного музыкального мероприятия «Сила песни» на Певческом поле в Таллинне под управлением ведущих певцов 100 минут подряд будут исполняться разные песни. Затем последует программа «Гул столетия», когда можно будет подпевать многим любимым эстонским группам. Организатором входящих в музыкальную программу ЭР100 «Силы песни» и «Гула столетия» является фестиваль «Нарген».

Эстонское телевидение и Viker­raadio будут вести прямую трансляцию мероприятия.

Всемирное совместное пение ЭР100 начнется в 19 часов, ориентировочное время завершения мероприятия – 00:30.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

Читайте в этом выпуске

Подарки от каждого двора «деревни-невидимки»

Молодые таланты приглашают принести «Искусство в библиотеку»

Посиделки за 175-километровым праздничным столом

Делайте фотографии в цветах эстонского флага!

Глобальное совместное пение в честь ЭР100 объединит людей по всему миру

Eesti Vabariik 100. События 6 – 12 августа

О проекте "Празднуем вместе!" читайте ЗДЕСЬ.