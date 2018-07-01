Празднуем вместе!Глобальное совместное пение в честь ЭР100 объединит людей по всему миру
Дата публикации: Сегодня, 15:12 Просмотрено: 75
Вечером 19 августа, в преддверии годовщины восстановления независимости Эстонии, на Таллиннском певческом поле и по всему миру будут совместно исполняться известные и значимые песни.
По словам руководителя крупных проектов команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргуса Кастерпалу, поучаствовать в совместном пении можно будет как на Певческом поле, так и дома — смотря программу Эстонского телевидения или через интернет, а также на любой деревенской или городской площади.
Тыну Кальюсте, художественный руководитель Всемирного совместного пения ЭР100:
- Во время совместного пения мы как единый народ 100 минут подряд будем исполнять разные песни: от патриотических до танцевальных, от детских до песен о любви. Давайте будем друзьями, и 100 минут как единый народ будем петь - в честь эстонского языка и самосознания!
Всемирное совместное пение ЭР100 состоит из двух частей. В первой части крупного музыкального мероприятия «Сила песни» на Певческом поле в Таллинне под управлением ведущих певцов 100 минут подряд будут исполняться разные песни. Затем последует программа «Гул столетия», когда можно будет подпевать многим любимым эстонским группам. Организатором входящих в музыкальную программу ЭР100 «Силы песни» и «Гула столетия» является фестиваль «Нарген».
Эстонское телевидение и Vikerraadio будут вести прямую трансляцию мероприятия.
Всемирное совместное пение ЭР100 начнется в 19 часов, ориентировочное время завершения мероприятия – 00:30.
Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО
Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)
Читайте в этом выпуске
Подарки от каждого двора «деревни-невидимки»
Молодые таланты приглашают принести «Искусство в библиотеку»
Посиделки за 175-километровым праздничным столом
Делайте фотографии в цветах эстонского флага!
Глобальное совместное пение в честь ЭР100 объединит людей по всему миру
Eesti Vabariik 100. События 6 – 12 августа
О проекте "Празднуем вместе!" читайте ЗДЕСЬ.