Делайте фотографии в цветах эстонского флага!

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Начавшаяся в социальных медиа кампания «Цвета свободы» призывает в юбилейный год снять фотографии в цветах национального флага, символизирующие свободу. Из представленных фотографий будет сложен виртуальный сине-черно-белый флаг.

Чтобы принять участие в создании флага на странице кампании „Vabaduse värvid / Цвета свободы“, в Facebook следует опубликовать снятую вами фотографию. При отсутствии регистрации в Facebook фотографию можно отослать на адрес электронной почты: pilt@vabadusevarvid.ee.

Составленный из фотографий флаг будет распечатан на ткани и поднят 19 августа на Таллиннском певческом поле, где в этот день будет проходить всемирный фестиваль «Нарген» в рамках большой летней недели ЭР100.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

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