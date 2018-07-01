Празднуем вместе!Делайте фотографии в цветах эстонского флага!
Дата публикации: Сегодня, 14:09 Просмотрено: 94
Начавшаяся в социальных медиа кампания «Цвета свободы» призывает в юбилейный год снять фотографии в цветах национального флага, символизирующие свободу. Из представленных фотографий будет сложен виртуальный сине-черно-белый флаг.
Чтобы принять участие в создании флага на странице кампании „Vabaduse värvid / Цвета свободы“, в Facebook следует опубликовать снятую вами фотографию. При отсутствии регистрации в Facebook фотографию можно отослать на адрес электронной почты: pilt@vabadusevarvid.ee.
Составленный из фотографий флаг будет распечатан на ткани и поднят 19 августа на Таллиннском певческом поле, где в этот день будет проходить всемирный фестиваль «Нарген» в рамках большой летней недели ЭР100.
Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО
Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)
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