Подарки от каждого двора «деревни-невидимки»

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Деревня Пяйте стоит недалеко от Силламяэ на Таллиннском шоссе. Но, в отличие от других деревень, расположенных на самом главном тракте Эстонии, она остается практически неизвестной, поэтому сами жители и называют ее «невидимкой».

Жители деревни Пяйте отмечают столетие ЭР каждый своим подарком. Фото: Софья БОБОРЕНКО

Приехав сюда, люди окунаются в маленький особый мир десятка домов, каждый из которых своеобразен и подчеркивает индивидуальность хозяев. В 2007 году деревня Пяйте отметила свое 450-летие. Тогда на празднование юбилейной даты собралось около 200 человек со всего мира, бывшие жители деревни приехали даже из таких далеких стран, как Канада и Австралия.

«Центральная» часть Пяйте (рядом с деревней расположены ещё отдельно стоящие хутора) состоит всего из десятка домов. Жители деревни – эстонцы и русские, живут мирно и дружно, отмечая совместно праздники. Столетний юбилей Эстонской Республики они тоже не могли обойти стороной. Поначалу возникла идея отпустить в небо сотню шаров в цветах триколора, рассказывает житель деревни Петр Петров, но потом, поразмыслив, от неё отказались: воздушные шары наносят вред окружающей среде. Тогда он задумал посадить сотню деревьев, выкопав их из-под высоковольтных линий.

- По всей стране сажают рощи из дубов, а мне захотелось высадить рощу из сотни разных деревьев, так как в Эстонии проживают люди разных национальностей; пусть берёзы, дубы и осины и другие деревья символизируют весь народ, - говорит Петр Петров.

Другой житель деревни, Тойво Хауг, специально к столетию Республики собрал архивные материалы на немецком, эстонском и русском языках, фотографии и воспоминания - и при поддержке Целевого учреждения Гражданского общества (KÜSK) выпустил книгу «Забытая (деревня) Пяйте», где рассказал о непростой истории деревушки и о проклятии мызы Пяйте. Именно проклятие, закручивает интригу Тойво, «довело эту местность до строительства уранообогатительного завода в Силламяэ», основанного неподалеку. Помимо издания книги Тойво Хауг посадил вдоль деревенской улицы 100 елок – тоже в качестве подарка стране.

Неподалеку живет его приемная мать, гордость деревни, ее старейшая жительница, Элга Хауг, которой в декабре этого года исполнится 99 лет. «Моим подарком к столетию республики будет мой сотый день рождения!» - шутит она. Несмотря на солидный возраст, Элга до сих пор проводит по нескольку часов в своем огороде за прополкой посадок.

Вальтер и Айни Маанас, родители известного эстонского церковного деятеля Мати Маанаса,- люди почтенного возраста. Вальтеру в ноябре этого года исполнится 90 лет, не намного младше его и жена, но хозяйство они держат в образцовом порядке. К столетию ЭР Айни закатала 100 банок огурцов и 100 банок помидоров для односельчан и всех родных.

А еще в окна деревенских домов зачастую глядят коровы из большого стада, которое держит местный фермер Андрей Храмцов. Он довел поголовье скота в этом году до сотни – тоже в честь столетия страны.

Лина Киптикова и ее муж - жители Санкт-Петербурга. Десять лет назад они купили дом под названием «Вана Кыртс» (с эст. - «Старая корчма») и начали создавать в старом амбаре рядом с домом своеобразную выставку старинных вещей, которые нашли здесь. Тем более, что время от времени им приносят свои находки и другие жители деревни.

- Хотели посвятить наш «музей» столетию ЭР, но не успели отремонтировать амбар. Знаю, что празднование дня рождения Республики продолжается до февраля 2020 года, поэтому, я уверена, у нас все ещё получится, - говорит Лина, хозяйка «Старой корчмы».

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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