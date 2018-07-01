Eesti Vabariik 100. 9 - 15 июля

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Понедельник, 9 июля

* В 17 часов в порту Haven Kakumäe начнется праздник моря ЭР100 и празднование 90 юбилея Союза яхтклубов Эстонии<https://www.ev100.ee/et/ev100-merepidu-haven-kakumae-sadamaseesti-jahtkl...>. На мероприятии состоится презентация книги Арвета Тетсманна «История парусного спорта Эстонии», выступит ансамбль Regatt.

* Юбилейный поход ЭР100: В 18 часов в карьере Румму начнется поход на гребных досках<https://www.ev100.ee/et/aerusurfi-matk-rummu-karjaaris>. Румму это легендарное место как в плане истории, так в плане туризма и дайвинга. Во время плавания по карьеру можно будет открыть для себя захватывающий подводный мир.

* В туристической деревне Веневере начнется II смена языкового и культурного лагеря для молодых зарубежных эстонцев<https://www.ev100.ee/et/valiseesti-noorte-keele-ja-kultuurilaager-veneve...>. В лагере 13-18-летние молодые люди эстонского происхождения, которые проживают в других странах, учат эстонский язык, общаются в условиях лагеря с эстонскими сверстниками и лучше узнают культурную среду Эстонии.

* Передвижная морская школа «Друг моря» находится в Нарва-Йыэсуу<https://www.ev100.ee/et/pop-merekool-meresober-narva-joesuus>. Юбилейным летом в восьми разных портах Эстонии работает передвижная морская школа «Друг моря», которая предоставляет и детям, и взрослым возможность собственноручно опробовать различные средства морских видов спорта, получить непосредственный опыт выхода в море и познакомиться с возможностями досуга, связанными с морем.

* С 9 по 14 июля во Франции, в городе Тулуза, пройдет одно из крупнейших научных мероприятий EuroScience Open Forum<https://www.ev100.ee/en/estonian-research-esof-smartest-research-country>, на котором будут представлены достижения Эстонии в науке.

Вторник, 10 июля

* В центре Лиллеору начнется конференция «Мудрость сознательных сообществ».<https://www.ev100.ee/et/konverents-teadlike-kogukondade-tarkus> С 10 по 14 июля в Лиллеору будут встречаться эксперты и визионеры в области устойчивого развития со всего мира. Дискуссии начнутся 10 июля с дня Эстонии, на котором будет обсуждаться тема «Почему Эстония станет первым экологически чистым государством?».

* В 18 часов в доме музыки и театра в Пайде начнется концерт музыкального сада Пярта<https://www.ev100.ee/et/pardi-muusikaaia-kontserdid-0>. На сцену выйдут Неэме Отс (труба), Лаур Келлер (труба) и Виллем Эндель Тийтс (труба). Концерт является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль, чтобы торжественно отметить 100 день рождения Эстонской Республики.

* Юбилейные походы ЭР100: в 19 часов в лучах заходящего солнца пройдет поход на байдарках на остров Педассаар.<https://www.ev100.ee/et/paikeseloojangu-sustamatk-pedassaarele-0> Заплыв на байдарках на остров Педассаар это приятный вечерний поход, который будет по силам любому новичку.

* В 19 часов в парке мызы Луке состоится летнее представление «Венера Луке». <https://www.ev100.ee/et/suveetendus-luke-venus-luke-moisapargis> На этот раз в честь ЭР100 темой представления станет мыза Луке, постановка расскажет историю мызы Луке и статуи Венеры. Постановщик – Янно Пуусепп.

Среда, 11 июля

* В 17 часов в порту Кярдла начнется праздник моря ЭР100<https://www.facebook.com/events/172528106927889/>. В порту будут награждены победители 61 этапа регаты Муху-Вяйн. Выступит ансамбль Untsakad. За диджейским пультом – DJ Арно Кукк и яхтсмены.

* В 19 часов в парке мызы Луке пройдет летний спектакль «Венера Луке». <https://www.ev100.ee/et/suveetendus-luke-venus-luke-moisapargis> На этот раз в честь ЭР100 темой представления станет мыза Луке, постановка расскажет историю мызы Луке и статуи Венеры. Постановщик – Янно Пуусепп.

Четверг, 12 июля

* Юбилейный поход ЭР100: в 12 часов с полуострова Куузенымме стартует поход на байдарках в национальный парк Вилсанди<https://www.ev100.ee/et/sustamatk-vilsandi-rahvusparki>. Поход в самую старую природоохранную зону Эстонии познакомит с древней природой и примерно 160 островами.

* Юбилейные походы ЭР100: в 18 часов из порта Кабернеэме стартует поход на гидроциклах на остров залива Колга<https://www.ev100.ee/et/jetimatk-kolga-lahe-saarele-2>. Во время поездки участники ознакомятся с расположенными в заливе Колга малыми островами, где во времена первой независимости Эстонской Республики были деревни, велось традиционное лодочное строительство и протекала обычная жизнь рыбацких деревень.

* В 19 часов в парке мызы Луке пройдет летний спектакль «Венера Луке». <https://www.ev100.ee/et/suveetendus-luke-venus-luke-moisapargis> На этот раз в честь ЭР100 темой представления станет мыза Луке, постановка расскажет историю мызы Луке и статуи Венеры. Постановщик – Янно Пуусепп.

* 12 июля художественная программа ЭР100 в сотрудничестве с Эстонским архитектурным музеем организуют в Курессааре и Виртсу день искусства и архитектуры. На мероприятие из Таллинна поедет «художественный автобус». Дополнительная информация и регистрация:

ev100@cca.ee<mailto:ev100@cca.ee> либо по телефону 510 9125.

В 12 часов в Курессааре начнется экскурсия Музея архитектуры «Открытые дома» под руководством Михкеля Коппеля.

В 17 часов в Курессааре в Музее Сааремаа в рамках проекта «Художники в собраниях» откроется выставка Ясся Каселаана.<https://www.ev100.ee/et/kunstnikud-kogudes>

В 20 часов в Виртсу (в помещениях бывшего магазина на улице Теэстузе) откроется входящая в художественную программу ЭР100 совместная выставка Марии Ауа и Айвара Тынсо «Глазам не верю».<https://www.ev100.ee/et/maria-aua-ja-aivar-tonso-uhisnaitus-silmi-ei-usu>

Пятница, 13 июля

* Юбилейные походы ЭР100: в 10 часов начнется поход на каноэ и байдарках по реке Ахья<https://www.ev100.ee/et/kanuu-ja-sustamatk-ahja-joel-0>. Поход, который будет по силам людям в любом возрасте, пройдет по маршруту Коорвере - Кийдъярве.

* В 18 часов в Вильяндиском орденском замке начнется средневековый праздник всей Ливонии и Эстерланда<https://www.ev100.ee/et/keskajapidu-ule-kogu-liivimaa-ja-osterlandi>. Чтобы отпраздновать 100 день рождения Эстонской Республики, Гильдия Бонифация подарит Вильянди средневековый праздник, который не обойдется без средневековых танцев, песен, праздничных трапез, шутов, а также торговцев и паломников.

* В 19 часов в парке мызы Луке пройдет летний спектакль «Венера Луке». <https://www.ev100.ee/et/suveetendus-luke-venus-luke-moisapargis> На этот раз в честь ЭР100 темой представления станет мыза Луке, постановка расскажет историю мызы Луке и статуи Венеры. Постановщик – Янно Пуусепп.

* В 16 часов в Пярнуском яхт-клубе начнется праздник моря ЭР100<https://www.ev100.ee/et/ev100-merepidu-parnu-jahtklubis>. В порту пройдет награждение победителей 61 этапа регаты Муху-Вяйн, выступит Lauri Kadalipp Social Jazz, удостоенный в этом году призом молодого джазового таланта, а также Anna Kuchinsky band. Также состоится гала-ужин регаты для участников.

* В 19 часов в волости Пылва, в деревне Тилси, состоится культурное мероприятие «Деревенская гармонь», пропагандирующее игру на гармони<https://www.ev100.ee/et/kulaharmoonika>. Соберутся участники со всей Эстонии, в качестве гостей на сцену выйдут фолк-музыканты из Литвы. По случаю ЭР100 на озере Кырбъявр в Тилси запустят 100 плавающих огоньков.

* 13 июля на стадионе «Кадриорг» в Таллинне пройдет чемпионат Эстонии по бегу на 10 000 м<https://www.ev100.ee/et/eesti-meistrivoistlused-10000m-jooksus>. Эстонский союз легкой атлетики отмечает вместе с союзами многих других видов спорта 100 день рождения Эстонской Республики, в честь чего на всех чемпионатах Эстонии в течение года лучшие спортсмены в различных видах спорта будут награждаться медалями единого специального оформления ЭР100.

* С 13 по 15 июля в Эстонском выставочном центре будет проходить посвященная 100 годовщине почтовой марки Эстонии международная филателистическая выставка EstEx'2018<https://www.ev100.ee/et/estex2018-rahvusvaheline-filateelianaitus>. В юбилейный год в Таллинн свои экспозиции привезут представители 14 стран, выставку будет оценивать международное жюри.

Суббота, 14 июня

* Юбилейные походы ЭР100: в 12 часов стартует поход на байдарках Вахасе-Абрука из серии «100 малых островов Эстонии».<https://www.ev100.ee/et/sustamatk-eesti-100-vaikesaart-vahase-abruka> 100 юбилей Эстонской Республики будет отмечен двухдневным походом на пять малых островов: Абрука, Касселайд, Керью, Линнуситамаа и Вахасе.

* Юбилейные походы ЭР100: в 12 часов от порта Дирхам стартует поход на байдарках на остров Осмуссаар<https://www.ev100.ee/et/sustamatk-osmussaarele>. В июле альвары и береговые валы Осмуссаара утопают в море цветов, так что это будет путешествие на эстонский малый остров с пестрой природой и историей.

* В 14 часов в Вырумаа начнется «Фестиваль музыки сердца 2018». <https://www.ev100.ee/et/sudamemuusika-festival-2018-vorumaal> На фестивале будут музыканты высшего уровня из Эстонии и из-за границы, интересные вкусы от поваров Южной Эстонии, вдохновляющие мастер-классы, ярмарка местных мастеров «От сердца к сердцу», чистая природа и приятная атмосфера без алкоголя.

* В 18 часов в Пылвамаа, Интсикурму, начнется праздник гармони «Гармоника».<https://www.ev100.ee/et/lootspillipidu-harmoonika-intsikurmus> На главном концерте «Гармоники» выступят лучшие исполнители-гармонисты, а под сопровождение гармони выступят и некоторые известные поп-артисты. К 100 дню рождения Эстонской Республики выступит Эстонский сводный оркестр гармонистов типа Теппо, состоящий из 100 музыкантов.

* «ЭР100 в каждой деревне»: В деревне Вискла будет открыт парк качелей, посвященный 100 дню рождения Эстонской Республики <https://www.ev100.ee/et/viskla-kiikla-avamine> Парк качелей в Вискла это парк, знакомящий с эстонской культурой деревенских качелей. Кроме открытия парка качелей также будет отмечаться 5 день рождения деревенского центра. День будет наполнен выступлениями детей деревни Вискла, в гости приглашаются все друзья деревни Вискла, день завершится веселым вечером танца.

* «ЭР100 в каждой деревне»: Восемь деревень Кярлаского прихода Сааремаа – Паадлаский край – Хирмусте, Кырккюла, Улье, Когула, Паэвере, Татерселья, Карида, Веннати – совместно отмечают ЭР100 изданием книги и собранием деревень<https://www.ev100.ee/et/ev100-tahistamine-saaremaal-paadla-kandis-kulade...>. Состоится презентация совместного подарка ЭР100 «Истории Паадлаского края», общая книга объединяет истории деревень.

* «ЭР100 в каждой деревне»: Уважающая народные танцы деревня Кюласема в Мухумаа отмечает 100 день рождения Эстонии четвертым деревенским слетом и презентацией свежей книги «Кюласема живет и танцует». <https://www.ev100.ee/et/ev100-kulasema-kulas-muhumaal>

* «ЭР100 в каждой деревне»: На Днях Кясму вся община будет праздновать как ЭР100, так и 100 день рождения народного дома Кясму<https://www.ev100.ee/et/ev100-kasmus-kasmu-paevad>. В программе праздничный молебен, процессия, концерт, совместный вечер кино. 15 июля состоятся совместное поедание блинов, лодочные заплывы из порта Кясму и богослужение.

* С 14 по 18 июля будет проходить второй тур камерного хора Collegium Musicale из серии «По тропам забытых народов», который привезет хор к ижорцам, ингерманландцам, вепсам и кревинам, которые проживают в Ленинградской области России<https://www.ev100.ee/et/retk-unustatud-rahvaste-radadel-nr2-venemaal>. Основой мероприятия является состоящий из шести частей хоровой цикл одного из самых именитых и самобытных композиторов Вельо Тормиса (1930-2017) «Забытые народы», базой для которого служат рунические песни шести балтийско-финских народов.

Воскресенье, 15 июля

* Юбилейные походы ЭР100: в 11 часов от дома природы Мяэ RMK начнется поход на самокатах по Сетумаа<https://www.ev100.ee/et/toukerattamatk-ajateljel-setomaal>. Маршрут похода будет пролегать через дно старого озера сквозь сосновые леса, мимо древних поселений и захоронений к традиционным и хорошо сохранившимся сетуским домохозяйствам.

* Юбилейные походы ЭР100: в 15 часов от порта Кабернеэме стартует поход на байдарках на остров Педассаар, в ходе которого можно будет познакомиться с красотой и жизнью малого острова залива Колга.<https://www.ev100.ee/et/sustamatk-pedassaarele-1>

* 15 июля в Выру, в деревне Роозику, стартует юбилейный тур группы Curly Strings<https://www.ev100.ee/et/curly-strings-igas-kulas-ehk-tulekul-30-kontserd...>. Концертами в тридцати прекрасных деревнях Эстонии будет отмечен праздничный год ЭР100, а также тридцатилетия членов группы. Этот тур успеет несколько раз пересечь родной край, а в его рамках в деревнях будут проходить как небольшие приватные выступления, так и крупные концерты.

Яаника Пальм

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