Посиделки за 175-километровым праздничным столом

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Все жители Эстонии приглашаются за 175-километровый стол у Чудского озера для завершения летней праздничной недели ЭР100.

С 25 по 26 августа в передвижных ресторанах Причудской пищевой улицы, которая протянется от Васькнарвы до Сааболда, будут предложены блюда и напитки, изготовленные из чистых продуктов Причудья.

По словам организатора фестиваля Трийну Аккерманн, у Чудского озера запланированы масштабные празднования. «От Васькнарвы до Сааболда можно будет насладиться настоящими вкусами Причудья, а на ярмарках можно будет пополнить свои запасы на зиму. Помимо организуемой впервые пищевой улицы в эти дни в Причудье пройдут и три традиционных мероприятия: ярмарки рыбы и лука в Калласте и Любнице, а также чесночный фестиваль Куремаа», – добавила Аккерманн.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

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