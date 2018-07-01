Празднуем вместе!Посиделки за 175-километровым праздничным столом
Дата публикации: Сегодня, 07:15 Просмотрено: 445
Все жители Эстонии приглашаются за 175-километровый стол у Чудского озера для завершения летней праздничной недели ЭР100.
С 25 по 26 августа в передвижных ресторанах Причудской пищевой улицы, которая протянется от Васькнарвы до Сааболда, будут предложены блюда и напитки, изготовленные из чистых продуктов Причудья.
По словам организатора фестиваля Трийну Аккерманн, у Чудского озера запланированы масштабные празднования. «От Васькнарвы до Сааболда можно будет насладиться настоящими вкусами Причудья, а на ярмарках можно будет пополнить свои запасы на зиму. Помимо организуемой впервые пищевой улицы в эти дни в Причудье пройдут и три традиционных мероприятия: ярмарки рыбы и лука в Калласте и Любнице, а также чесночный фестиваль Куремаа», – добавила Аккерманн.
Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО
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