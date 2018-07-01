Два мнения. Довольны ли вы работой аптек Эстонии?

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- Довольны ли вы работой аптек Эстонии: доступность (количество и близость к вам); цены, уровень обслуживания (в т.ч. график работы), ассортимент? Что, на ваш взгляд, в их деятельности следовало бы изменить?

Борис ПАРШИН, руководитель Нарвского джаз-клуба, преподаватель Нарвской музыкальной школы, Почетный гражданин Нарвы:

- Я, как и все горожане, конечно, пользуюсь услугами аптек. И, должен сказать, пока у меня вообще не было претензий к обслуживанию в них: приятные и добрые люди, всегда выйдут из-за прилавка, покажут интересующий товар, объяснят. Но что меня всегда неприятно поражает, так это аптечные цены. Ведь услугами аптек больше других пользуются дети и старики, которым с пенсией в 350-400 евро надо отдать за лекарства приличную сумму - 50-60 евро (и это далеко не предел!). Так не должно быть, у пенсионеров должны оставаться средства, чтобы не голодать, чтобы вести достойную жизнь и иметь возможность пусть редко, но баловать своих внуков и правнуков.

Если говорить о графике работы аптек, то тоже не вижу проблем: всегда в них попадал, всегда, когда надо было, они работали. Правда, в выходной день как-то пришлось ехать в дежурную аптеку. Не знаю, есть ли такие в Нарве сейчас.

Приятно и то, что аптек сегодня довольно много и они доступны. Если количество аптек уменьшится, то это не будет правильно. Владельцы автомобилей просто сядут за руль и поедут в любую аптеку. А пострадают при этом опять-таки молодые мамы, бабушки и дедушки, личного автотранспорта не имеющие и вынужденные добираться до аптеки пешочком. А если в ней нужного лекарства не будет, то и — идти старыми и больными ногами до следующей. Я твердо убежден: аптек не должно стать меньше: аптека - это ведь не винный магазин!

Яна Кондрашова, депутат Нарвского городского собрания, фракция «Наша Нарва»:

- Если говорить о ситуации с доступностью аптек в Нарве, то на сегодня аптеки расположены на территории всего города: в каждом торговом центре имеется одна, а то и несколько аптек - можно даже выбрать. Время работы достаточно продолжительное, думаю, все можно успеть купить. Часто слышу разговоры про так называемые «дежурные» или круглосуточные аптеки. Сложно оценить, насколько целесообразно содержать такую аптеку в городе, ведь многие лекарства продаются исключительно по рецепту.

Людей более всего волнует стоимость лекарств. Многим, а особенно пенсионерам, лекарства, выписанные лечащим врачом, просто не по карману. Не секрет, что лекарственные препараты-аналоги из соседнего Ивангорода пользуются большим спросом у жителей нашего региона. Радует, что правительство все же обратило внимание на эту проблему: как мы помним, по инициативе экс-министра здоровья и труда Евгения Осиновского теперь пожилым людям, которые вынуждены тратить на рецептурные лекарства более 100 евро в год, часть расходов компенсируется государством. Совсем недавно сообщили, что такая система компенсации принесла пользу уже 50 тысячам человек.

Хочется отметить и то, что важно использовать лекарства правильно. С тем, что написано в инфолистках к препаратам, порою сложно разобраться даже на родном языке. Здорово, что при Осиновском был завершен проект по переводу инфолистков к безрецептурным лекарствам на русский язык. Теперь переведены инструкции и к самым распространенным рецептурным лекарствам. Сама не раз была свидетелем того, как нарвские аптекари распечатывали для пожилых клиентов инфолисты на русском языке.

Опрос провела Татьяна Завьялова

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