Увеличившаяся компенсация на лекарства уже принесла пользу 50 000 человек

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Согласно новому порядку, вступившему в действие в этом году, люди получают дополнительную льготу на рецептурные лекарства уже в том случае, если сумма покупок превышает границу 100 евро в год. Прежде предельная ставка составляла 300 евро. Также по новому порядку компенсация рассчитывается в аптеке при покупке лекарства для всех людей, имеющих на это право, и подавать ходатайства задним числом больше не нужно.

«Если прежде получение компенсации зависело от того, знал ли человек о компенсации и был ли способен подать ходатайство в Больничную кассу, то существующая система значительно справедливее. Расчет компенсации происходит автоматически, и человек не должен оплачивать столь большие суммы из своего кармана», – сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Государство предприняло эти меры, чтобы повысить доступность лекарств для людей с большей потребностью в лечении и расходами на лечение, значительно больше прежнего компенсируя людям расходы на лекарства. По данным Больничной кассы, больше всего компенсации было выплачено за лекарства от гипертонии, аритмии и диабета.

За расходы в диапазоне 100-300 евро выплачивается дополнительная компенсация в объеме 50% и за расходы, превышающие 300 евро – в объеме 90%. Компенсация рассчитывается автоматически при покупке лекарств в аптеке, что делает систему очень удобной для пациента.

В 2018 году на выплату дополнительных компенсаций на лекарства было предусмотрено 3 миллиона евро.

По информации Министерства социальных дел

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