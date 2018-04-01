Виталий Белобровцев: Русский с эстонцем – братья навек

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ТОП-3: популярный медиаэксперт анализирует 3 самых заметных события ИЮЛЯ.

Впервые за много лет Небесная канцелярия согласилась с мнением народа: в июле жарко, а расставаться с ним жалко. И наградила таким летом - хоть песню пой. Но и Политическая канцелярия не оставила нас своим вниманием, хотя время-то отпусков, футбола и литробола.

Спасение нерядового Юхтеги

Главное событие макушки лета – непредсказуемый мундиаль со всеми его вылетами, попаданием в полу- и финальные стадии тех, кому попасть было не положено, ни по чину, ни по прогнозам. Точно так же не по чину стал знаменит на весь евро-американский мир полковник вооруженных сил Эстонии Рихо Юхтеги.

Ещё вчера ничего не предвещало, и вот с лёгкой руки «полковника» информационных войн Молли МакКью, за спиной которой все­знающие аналитики просматривают уши реформиста Эрика-Нийлеса Кросса, эстонский спецназовец оказался героем военно-партизанского интервью на страницах американского издания Politico.

Русские войска придут в Таллинн за два дня, но тут им настанет кирдык. Из-за каждого угла каждый эстонец будет их убивать. Понятно, что каждый эстонец у нас ворошиловский стрелок или как минимум снайпер. И дело тут даже не в том, что каждый живущий в Эстонии русский в этой картине элиминирован. Важно сообщить миру, что эстонцы готовы защищать свою столицу из-за каждого её угла. Поэтому союзники не должны сомневаться в том, что нам надо помогать, помогать и ещё раз помогать. Деньгами, военной техникой и солдатами.

Скрытое за бравой лексикой беспокойство вполне оправдано: на прошлой неделе корреспондент телеканала Фокс Ньюз спросил у президента США Трампа, дескать, вот Черногория вступила в НАТО, а по пятой статье устава этой организации при нападении на одну страну-члена остальные должны защищать ее. И если там начнётся война, то почему мой сын должен отправляться умирать за этих черногорцев? Да, отвечает президент, это агрессивный народ, там раз-два и здравствуй, третья мировая.

И тут я думаю, лучше бы наши стратегические коммуникаторы, получившие огромные деньги, больше задумывались о том, как добиться мира и согласия внутри страны, а не обивать пороги заокеанских союзников баснями про то, как российская армия поляжет в Таллинне. События, развивающиеся сейчас, напоминают 39-й или 40-й годы. И в ту пору эстонское военное и гражданское начальство заявляло примерно то же, что и нынешний полковник. Чем это кончилось, мы знаем.

Женское лицо эстонской социал-демократии

Министр Индрек Саар хочет ухода Осиновского с поста председателя соцдемов.Фото: Hendrik Osula, Delfi

В последнее время со скандалами большой и средней тяжести прошла замена председателей всех парламентских партий. И вот настал черёд социал-демократов. Говорят, министр культуры Индрек Саар давно уже видел себя председателем партии, но не представлялся случай. Поэтому он решил этот случай создать своими руками. Провёл анализ и представил его на собрании правления: председатель Осиновский, что твой Сусанин, завёл партию в болото, рейтинги ниже плинтуса. И вот я, Саар, единственный шанс партии выступить удачно на предстоящих парламентских выборах!

Как и всякий плохо поставленный спектакль (Саар – бывший актёр), его освистала публика. На этот раз в лице члена правления Урве Пало. Если Саар так уж хочет быть председателем, то ему, дескать, к лицу совсем другая партия, и послала его в … ЭКРЕ.

В итоге мужички из социал-демократов и соперничающих партий закудахтали, дескать, за такие слова Пало надо в отставку из министров, она должна извиниться, бедному Саару поклониться.

Более того, по неподтверждённым данным, Осиновскому дали время до осени помириться с самовыдвиженцем Сааром, иначе Осиновского снимут до срока. Продолжение скандала воспоследует.

Нарва – культурная. Столица?

В стране накаляются страсти по поводу будущей культурной столицы Европы. СМИ занимают двойственную позицию. Газета “Ыхтулехт” послала на день в Нарву корреспондента, которая повидалась там со знакомыми эстонцами и сделала вывод: ладно, не очень конечно, но всё-таки надо бы сделать столицей Нарву, памятуя об интеграции, хотя это и не хорошо по отношению к Тарту. А вот в “Постимеэс” бывший журналист Сулев Ведлер принялся считать, сколько эстонцев живёт в Тарту и окрест, и противопоставил это число эстонцам в Таллинне (ну, не в Нарве же!) – в Тарту получилось больше. Поэтому столицу культуры надо делать в городе добрых эстонолюбивых мыслей.

Квинтэссенция даже не панибратского, а скорее старшебратского отношения прозвенела в выступлении друга Нарвы президента Кальюлайд. В Мюнстере на церемонии вручения Вестфальской премии мира она заявила, что вот Мюнстер разрушили во время Второй мировой, но как отстроили! А Нарву так не отстраивали: “Теперь же, когда Нарва стремится стать Культурной столицей Европы, у нас есть возможность снова (почему снова?) восстановить прежнее европейское наследие, если не архитектурное, то по крайней мере духовное”.

Так что, нарвитяне, держитесь, скоро к вам приедут восстанавливать европейский дух.

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