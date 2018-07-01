Инициаторы реформы: количество аптек уменьшится, а конкуренция… возрастет

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Аптеки долгое время были «тихой обителью» в бушующем мире еще до конца не оформившегося предпринимательства Эстонии. Аптекари продают, покупатели приобретают, филиалы открываются… Однако несколько месяцев назад это спокойствие было основательно нарушено. Широкой общественности стало известно, что в аптечном деле будет проведена реформа: тревогу забили руководители аптек.

Большинство из них утверждало, что от реформы не выиграют ни продавцы аптечных товаров, ни их покупатели. А главное — аптек в стране уменьшится до такой степени, что пешочком за лекарством уже не прогуляешься. С досягаемостью появятся серьезные проблемы: как это уже случилось с банками, почтой и пр. Значит, должны быть очень серьезные причины, чтобы захотеть сегодняшнюю систему поменять на другую. Что же это за причины, и чем все в итоге завершится? Об этом мы беседуем с советником по связям с общественностью Министерства социальных дел Иваном Лаврентьевым.

Наша справка: Иван Лаврентьев (г.р. 1992) родился и живет в Таллинне.

Имеет высшее историческое образование и 8-летний опыт работы в сфере коммуникаций.

В качестве автора сотрудничал с рядом изданий на эстонском и русском языках.

С 2017 года работает в Министерстве социальных дел на должности советника по связям с общественностью и отвечает за работу с русскоязычной прессой.

«Подвинуть» владеющих аптеками торговцев

- Ряд эстонских медиа опубликовал материалы, связанные с реформой аптечной системы в нашей стране. Из этой информации следует, что в 2020 году, когда закончится переходный период, численность аптек в стране существенно уменьшится. В интернете уже появились комментарии в духе «идет передел рынка» в пользу предпринимателей, вхожих во власть. Зачем потребовалась такая реформа?

-В ноябре 2014 г. социальная комиссия Рийгикогу инициировала внесение поправок в закон о лекарствах, при помощи которых хотели найти устойчивое решение для проблем рынка лекарств в Эстонии: доступность лекарств в регионах с низким спросом, ситуация с конкуренцией на рынке лекарств (обусловленная вертикальной интеграцией с оптовыми торговцами лекарствами). Целью поправок было избежать излишних инвестиций и искажения рынка путем захвата или удержания доли рынка, что привело бы к росту расходов, давлению на повышение наценок на лекарства и, таким образом, повысило бы цены на лекарства. Цель ограничения вертикальной интеграции – прежде всего, гарантировать возникновение конкуренции на рынке оптовой продажи лекарств, поскольку продавцы должны начать конкурировать за заказы независящих от них розничных торговцев.

То, как именно сложится ситуация с аптечным рынком после 2020 года, во многом зависит от того, хватит ли у участников рынка хорошей воли, и от готовности владельцев аптек реорганизовать свою деятельность.

- По новым правилам собственником аптеки может быть только предприниматель, имеющий образование провизора, причем он должен владеть более чем 50 процентами предприятия. Запрещено иметь аптеки торговцам, занимающимся оптовой торговлей фармацевтическими препаратами. В чем смысл таких ограничений? Жители Эстонии, казалось бы, вполне довольны состоянием аптечного дела в нашей стране, особенно доступностью аптек.

- Требование, согласно которому большей частью разрешения на деятельность аптеки должен владеть провизор, должно помочь избежать влияния оптовых торговцев на предприятия, оказывающие аптечную услугу, чтобы обеспечить независимость аптекаря и повысить его личную ответственность за оказание аптечной услуги, чтобы таким образом повысить ее качество.

А какая разница покупателю?

- В 2019 году, уже следующим летом, должны быть закрыты филиалы аптек, принадлежащих компаниям-оптовикам, если они находятся в населенных пунктах, где живет не менее 4 тыс. человек. В чем отличие филиалов от основных аптек с точки зрения покупателя? Обратившиеся в эстонские СМИ, в том числе и нашу редакцию, представители Эстонской ассоциации аптек утверждают, что человеку все равно — покупает он в основной аптеке или ее филиале: различия в них существуют только в документах…

-Аптечный филиал представляет из себя аптеку со сниженными требованиями к помещениям и квалификации профильных работников. Сниженные требования обоснованы в случае работы в сельской местности и небольших городах, но не в крупных городах. Тем более, что в результате отмены ограничения на учреждение аптеки именно в таких местах повышается риск оказания услуги с минимальными расходами.

В свою очередь, это усугубит работу отвечающих обычным требованиям общих аптек, поскольку может негативно сказаться на качестве оказываемой услуги. Также в пояснении к соответствующему законопроекту указано, что действующим в крупных городах аптечным филиалам будет предоставлен продолжительный (5 лет) переходный период, в ходе которого можно будет найти возможности привести свою деятельность в соответствие с требованием, перевезти аптеку в регион с меньшими требованиями или же прекратить деятельность.

- Критики реформы не согласны с утверждениями инициаторов закона, что он создаст конкуренцию, и как следствие этого, цены на лекарства снизятся. Сейчас, напоминают они, цены на лекарства регулируются на национальном уровне, причем согласовываются между государством и производителями фармацевтических препаратов. Аптеки могут только добавить к этой цене свою наценку, что также регулируется государством (около 15%). Что скажете по этому поводу вы?

-Требования по доступности аптек для клиентов, по минимальному ассортименту, по ценам действовали и при учреждении аптек, также при учреждении аптеки нужно было принимать во внимание минимальное расстояние и число жителей в городе, но решением Государственного суда эти требования были отменены, и для регуляции рынка аптек было внедрено в том числе ограничение по владельцам аптеки. Поэтому внедрение дополнительных нормативов в данный момент не обосновано. Однако как и сейчас, после аптечной реформы аптеки будут обязаны обеспечить доступность имеющихся на рынке в Эстонии лекарств. Также продолжат действовать границы установленных для лекарств наценок.

- Реформа подразумевает, что в каждой аптеке уже есть провизор — согласно закону аптеки должны иметь фармацевта, чтобы он консультировал пациентов. По требованию нового закона аптека, как фирма, должна принадлежать провизору. Откуда провизоры должны взять деньги, чтобы купить существующую аптеку? Почему фармацевты должны в принудительном порядке становиться предпринимателями, если они этого не хотят?

-Часть вопроса состоит в том, что связь между оптовыми и розничными торговцами лекарствами может негативно сказываться на возможности людей получать лекарства по хорошей цене и с независимой консультацией.

Другой аспект – вопрос собственности. Рийгикогу постановил, что большей частью предприятия должны владеть аптекари. Как отмечалось прежде, в вопросах механизмов финансирования государство готово помочь в случае, если частный сектор не готов выделить провизорам достаточные денежные ресурсы. Например, поручительство Kredex – один из таких механизмов, которые находятся в руках государства и которым можно было бы воспользоваться в этом контексте.

Пока соответствуют только шесть нарвских аптек

- Просчитывалось ли уже, какому количеству эстонских аптек потребуется сменить владельцев?

-Всего в Эстонии 494 аптеки – 338 общих аптеки и 156 филиалов. Одному или нескольким требованиям к ограничению собственности не отвечает 362 аптеки (73,3%).

- Утверждается, что в Нарве действует как минимум восемь филиалов, которые владельцы должны будут закрыть. Но аптек, которые принадлежат оптовикам и которым угрожает закрытие весной 2020 года, здесь еще больше. Есть ли в Нарве аптеки, владельцами которых являются провизоры и которые не нуждаются в отчуждении? Сколько в таком случае может остаться в городе аптек по окончании реформы?

- Сейчас шесть общих нарвских аптек не находятся в руках оптовиков. Однако не стоит думать, что по окончании переходного срока реформы со дня закроется большое число аптек – с большой долей вероятности многие аптеки просто сменят владельца или иным образом реорганизуют свою деятельность так, чтобы она соответствовала требованиям.

- Появилось ли уже видение, как в ситуации принудительного отчуждения государством частной собственности нынешние владельцы аптек смогут получить справедливое возмещение за свои активы?

- При Департаменте лекарств будет разработана онлайн-среда для тех, кто намерен отчуждать свою аптеку, и там можно будет выставить аптеку на аукцион. Провизоры, которые должны будут выкупить аптеки, смогут сделать это в этой среде. Отметим, что если какой-либо предприниматель предпочтет закрыть свою аптеку, нежели реорганизует ее в соответствии с требованиями закона, то определенно найдется достаточно интереса к тому, чтобы открыть новую аптеку в хороших местах.

-Что произойдет, если они откажутся отдать свои аптеки?

- Ясно, что принятый законодателем и вступивший в силу закон обязателен к исполнению для участников рынка, Департамента лекарств и министерства. Исполнительная власть должна оценить возможные проблемные аспекты и стараться найти для них решения.

Лечились подделками?

- Как сообщило в конце июня Министерство социальных дел, оно направило на согласование поправки к закону о лекарствах, при помощи которых с февраля 2019 года станут внедряться дополнительные элементы безопасности для лекарств. Неужели сейчас в наших аптеках можно «нарваться» на поддельные лекарства, и кто-то в итоге лечится подделками?

- В Эстонии до сих пор был выявлен лишь один случай с подделкой в цепи сбыта – лекарство было подлинным, но был подделан прилагавшийся к партии лекарства сертификат качества. Нельзя исключать, что люди могут привозить для личного использования поддельные лекарства из-за рубежа.

- Сообщается, что с целью повышения безопасности создается общеевропейская система проверки подлинности лекарств, которая поможет избежать попадания поддельных лекарств на европейский рынок. Возникнут ли в связи с этим какие-то обязательства у аптекарей, не повлечет ли это удорожания лекарств?

- Ключевую роль во внедрении новой системы играет наличие лекарств с элементами безопасности, из-за чего самая большая нагрузка ложится на производителей лекарств, которые также финансируют и создание системы. Система создается для обеспечения безопасности потребителя и будет предельно простой в использовании для аптекарей.

Беседовала Татьяна Завьялова

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