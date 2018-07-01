Опрос. Как вы относитесь к работе за границей?

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ЛЕТОМ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ТРАДИЦИОННО ПОНИЖАЕТСЯ — ОТКРЫВАЮТСЯ СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА. В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ В ЦЕЛОМ К РАБОТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ? И САМИ СМОГЛИ БЫ УЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ В ПОИСКАХ РАБОТЫ?

Оксана:

- Отношусь положительно, потому что это возможность не только заработать деньги, но и попутешествовать, подучить иностранный язык. Молодежи советую это делать в обязательном порядке! Сама я летала из Эстонии в Северную Ирландию на сезонные сельскохозяйственные работы - на сбор яблок, так что исхожу из личного опыта.

Уехать работать на более длительный срок - это уже другой разговор. Проблематично. Но если тебя ничего не держит на работе у себя на родине, то почему бы и нет?! Получишь хороший профессиональный опыт.

Раиса:

- Понятно, что мне самой ехать уже поздно. А вот сын мой уже 8 лет работает за границей, в Дании. В принципе ему нравится — и работа, и зарплата, и условия проживания. Но есть большое «но» - семья осталась в Нарве. У жены нормальная работа, дочь учится в школе, поэтому они здесь. Каждые три месяца мой сын приезжает домой. В свое время у него в Нарве было много работы, но за нее платили очень нерегулярно, были постоянные задержки в зарплате. Может быть, он и вернулся бы. Но здесь у нас нет никакой стабильности.

Галина:

- Отношусь положительно. Во- первых, смена обстановки всегда на пользу. Ты получаешь возможность для саморазвития, может быть, для переоценки каких-то важных вещей. Во-вторых, это ведь правда, что за рубежом зарабатывают больше. Как правило. А кто же не хочет жить лучше?! Во все времена люди уезжали работать за границу. Как правило, сделать это заставляли социальные условия либо желание карьерного роста. В любом случае человек, получивший опыт в чужой стране, приобретает навыки, которые позволят ему устроиться и в своей, если он надумает вернуться.

Наталья:

- Мое отношение к тому, что люди уезжают за границу работать, спокойное. Каждый выбирает свой путь. Почему не попробовать этот?! Может быть, этот шаг приведет человека вообще в новую жизнь, поможет себя найти и реализоваться в полной мере.

Что касается лично меня, то я, наверное, не смогла бы уехать за рубеж в поисках работы. Я слишком привязана к свои корням. Для меня очень важно, чтобы рядом, а не на расстоянии были мои родные, близкие мне люди.

Игорь:

- Уехать? Легко! Были бы возможности. А их сейчас, очевидно, гораздо больше, чем прежде. Хотя и во времена Советского Союза люди ездили на заработки за границу. И это считалось большой удачей, к этому стремились. Очевидный плюс, который был тогда и остается сейчас, — зарплата там выше. Конечно, есть и очевидный минус — жить вдали от родины, семьи, дома, родителей. Но, как говорится, каждому свое. В целом хорошо, что есть такая возможность попробовать себя в профессиональном плане. Или хотя бы попробовать просто больше заработать.

NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

Опрос проводила: Светлана Зайцева

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