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Немного статистики:

По данным Кассы по безработице, больше всего и чаще всего эстоноземельцы находят работу в следующих странах: Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия.

Самые востребованные специальности: для женщин - медсестра, работник по уходу, педагог, повар, горничная, работник линии, сезонный работник, для мужчин - IT-специалист, сварщик, электрик, слесарь, плотник, водитель CE, D, сезонный работник.

В 2017 году услугой EURES в Эстонии воспользовалось более 8 тысяч соискателей работы. С целью информирования соискателей работы о возможностях трудоустройства в Европе было организовано 69 семинаров в различных уездах Эстонии. В 2017 году консультацию EURES получили 1046 раз, из них индивидуальных консультаций – 517 раз и групповых – 529 раз. EURES-консультанты участвовали в 18 ярмарках труда Кассы по безработице.

В Нарвском бюро Ида-Вируского отдела Кассы по безработице в 2018 году личную консультацию по поиску работы за границей получили 960 человек.

Полезные ссылки, телефоны, адреса:

Eesti Töötukassa

Касса по безработице

Телефон информации: 15501

Э-почта: info@tootukassa.ee

Скайп: tootukassa

Факс: 614 8501

Общий почтовый адрес:

Lasnamäe 2, Tallinn 11412

www.tootukassa.ee

Narva büroo

Kerese 3 / Kosmonaudi 4,

20309, Narva

Teлефон: 332 1800

Также можно забронировать индивидуальное время и задать вопрос через портал самообслуживания: www.tootukassa.ee/ru/content/zadayte-vopros-eures-konsultantu

Э-почта: idaviru@tootukassa.ee

Скайп: tknarva

Запись на консультации по поиску работы за границей по телефонам:

332 1823 и 5343 2351

или э-почте: natalja.ivanova@tootukassa.ee

Местный портал EURES с контактами EURES-консультантов Эстонии:

www.eures.ee

Европейский портал с рабочими вакансиями:

www.ec.europa.eu/eures/public/language-selection.

MTÜ Living for Tomorrow

Телефонная линия по предотвращению и помощи жертвам торговли людьми: +372 6607 320

Э-почта: info@lft.ee

www.lft.ee

FB: www.facebook.com/living.for.tomorrow

К сведению:

Инфодень «На работу за границу – с умом» в Силламяэ 12 октября, 11.00

Силламяэское бюро Кассы по безработице, Viru puiestee, 6.

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

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