Важно знатьНемного статистики
Дата публикации: Сегодня, 22:02 Просмотрено: 46
Немного статистики:
По данным Кассы по безработице, больше всего и чаще всего эстоноземельцы находят работу в следующих странах: Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия.
Самые востребованные специальности: для женщин - медсестра, работник по уходу, педагог, повар, горничная, работник линии, сезонный работник, для мужчин - IT-специалист, сварщик, электрик, слесарь, плотник, водитель CE, D, сезонный работник.
В 2017 году услугой EURES в Эстонии воспользовалось более 8 тысяч соискателей работы. С целью информирования соискателей работы о возможностях трудоустройства в Европе было организовано 69 семинаров в различных уездах Эстонии. В 2017 году консультацию EURES получили 1046 раз, из них индивидуальных консультаций – 517 раз и групповых – 529 раз. EURES-консультанты участвовали в 18 ярмарках труда Кассы по безработице.
В Нарвском бюро Ида-Вируского отдела Кассы по безработице в 2018 году личную консультацию по поиску работы за границей получили 960 человек.
Полезные ссылки, телефоны, адреса:
Eesti Töötukassa
Касса по безработице
Телефон информации: 15501
Э-почта: info@tootukassa.ee
Скайп: tootukassa
Факс: 614 8501
Общий почтовый адрес:
Lasnamäe 2, Tallinn 11412
www.tootukassa.ee
Narva büroo
Kerese 3 / Kosmonaudi 4,
20309, Narva
Teлефон: 332 1800
Также можно забронировать индивидуальное время и задать вопрос через портал самообслуживания: www.tootukassa.ee/ru/content/zadayte-vopros-eures-konsultantu
Э-почта: idaviru@tootukassa.ee
Скайп: tknarva
Запись на консультации по поиску работы за границей по телефонам:
332 1823 и 5343 2351
или э-почте: natalja.ivanova@tootukassa.ee
Местный портал EURES с контактами EURES-консультантов Эстонии:
Европейский портал с рабочими вакансиями:
www.ec.europa.eu/eures/public/language-selection.
MTÜ Living for Tomorrow
Телефонная линия по предотвращению и помощи жертвам торговли людьми: +372 6607 320
Э-почта: info@lft.ee
FB: www.facebook.com/living.for.tomorrow
К сведению:
Инфодень «На работу за границу – с умом» в Силламяэ 12 октября, 11.00
Силламяэское бюро Кассы по безработице, Viru puiestee, 6.
Выпуск подготовила Светлана Зайцева
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