На работу за границу — с умом

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Сначала официальный договор и оформление документов для легальной работы, потом уже авиабилеты — настоятельно рекомендует желающим отправиться на заработки за рубеж Сирле Блумберг, консультант некоммерческого объединения Living for Tomorrow.

Сирле Блумберг: объявление о работе за границей с указанием зарплаты и обещанием бесплатного проезда и бесплатного проживания, при этом содержащее только телефон и призыв «Звоните!», нельзя воспринимать всерьез.

MTÜ Living for Tomorrow — единственная организация в Эстонии, которая предоставляет услугу бесплатного юридического консультирования по вопросам работы за границей. Горячая телефонная линия по предотвращению и помощи жертвам торговли людьми: +372 6607 320 работает уже 12 лет, и два года назад НКО открыло в Таллинне свой офис, прием в котором идет по предварительной договоренности.

- С какими вопросами к вам чаще всего обращаются? – интересуюсь я у Сирле Блумберг.

- С вопросом, как проверить репутацию фирмы, в которой отъезжающий на заработки собирается работать, ее надежность. В принципе это возможно сделать. За рубежом также есть структуры типа нашего арирегистра, куда занесены все фирмы, эти регистры открыты, иногда за их информацию необходимо заплатить – но это небольшие деньги. Однако удивляет, что часто человек, собравшийся на заработки за рубеж, даже не может точно сказать название компании, в которой он собирается работать, ее адрес, регистрационный номер. Чтобы проверить фирму, можно зайти на ее вэб-страницу. Хотя, стоит учитывать, что она может быть просто красивой ширмой. Многое о фирме может рассказать трудовой договор, который вам обязаны прислать до того момента, как вы отправитесь в путь. Предложение «А вы приезжайте, там посмотрим» однозначно должно насторожить! Но, к сожалению, наши сограждане очень часто недооценивают важность официального трудового договора. Многие ловятся на посыл: «Лучше мы вам заплатим больше в конверте». Но это начало обмана! И в один прекрасный день вы окажетесь без денег и без возможности как-то защитить себя.

- Ваши основные рекомендации отъезжающим на работу за границу?

- Не отправляться в путь без официального трудового договора, который вам обязаны прислать заранее. Причем у вас должно быть время, чтобы сделать перевод договора, если он на иностранном языке, внимательно его изучить, если надо - проконсультироваться у специалистов. И только тогда ставить свою подпись под договором. Понятно, что там же должна быть и подпись вашего работодателя. Заключить договор можно по скайпу, телефону, факсу, интернету.

Разберитесь, за что вам предлагают заплатить. По эстонскому законодательству услуга трудового посредничества является бесплатной! И если фирма официально занимается посредническими услугами, она никогда не будет заставлять вас оплачивать их.

Если же кто-то настаивает на оплате, предположим, за составление CV, берите квитанции. Порой мы слышим от наших клиентов: я заплатил за то, что меня ввели в базу данных Ирландии. Спрашиваем: конкретно в какую базу, вы проверяли? Нет ответа!

Устраиваться на работу через знакомых своих знакомых – самый худший вариант из существующих, хотя он очень популярен у наших соотечественников. Только вот практика показывает, что в сложных ситуациях эти знакомые вдруг куда-то исчезают. К тому же это очень условно – кому какая работа представляется хорошей.

Очень важный момент – вопрос жилья. Многие ведутся на обещание «предоставляем бесплатное жилье». Попросите, чтобы вам прислали фотографию этого жилья и поинтересуйтесь, где вы конкретно будете жить. В нашей практике был случай, когда няню, пожилую женщину, поселили в доме в… гардеробе, можно сказать в шкафу, куда поставили раскладушку. Или такой пример: на присланной фотографии на первом плане был кирпичный дом, а за ним виднелся сарайчик. И когда человек по нашему совету в письме спросил, а в каком из этих двух строений он будет жить, фирма «вдруг» куда-то исчезла…

Безопаснее все же искать работу через Кассу по безработице и официальные фирмы по набору персонала, которые давно работают на нашем рынке услуг. Конечно, можно заниматься и самостоятельным поиском. Это хорошо, что у современного человека есть варианты. Но обратите внимание – хорошая фирма никогда в своем объявлении не указывает величину заработной платы и не пишет просто: «Звоните!». В объявлении о работе обязательно должна быть полная информация о фирме - телефоны, адрес, е-майл, логотип, чтобы ее можно было проверить.

Консультируйтесь у специалистов. Например, наши консультации бесплатны, и мы никогда не будем интересоваться вашей фамилией, где вы живете и прочим.

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

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