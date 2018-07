Касса по безработице поможет

Дата публикации: Сегодня, 16:13 Просмотрено: 52

Найти работу за границей можно различными путями, в том числе и с помощью Эстонской Кассы по безработице. Об этом мы беседуем с консультантом по трудоустройству в Европе Нарвского бюро Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Натальей Ивановой.

По словам Натальи Ивановой, в Ида-Вирумаа услуга EURES очень популярна. За этот год личную консультацию получили 960 желающих найти работу за границей. Для сравнения: в Таллинне – 183.

- Наталья, скажите, пожалуйста, что из себя представляет услуга по поиску работы за границей?

- Когда мы говорим об услуге по трудоустройству в Европе, то используем такой термин, как EURES, поскольку EURES (European Employment Services) – это сеть трудового посредничества, созданная в 1993 году Европейской Комиссией c целью содействия свободному перемещению рабочей силы в Европе. В сеть EURES входят департаменты трудовой занятости 28 государств Европейскoгo Союзa, а также Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии. В Эстонии EURES-услугу предлагает именно Касса по безработице. Что конкретно входит в нее: информация об условиях проживания/работы в стране, вакансии от надёжных работодателей, помощь при составлении документов для кандидирования (CV), информация о проектах Reactivate, Your first EURES job.

- Пожалуйста, немного подробнее о проектах, которые вы назвали.

- Проект Your first EURES job (или Твоя первая работа за границей) предназначается для людей от 18 до 35 лет и дает возможность получить субсидию, например, для поездки к потенциальному работодателю на собеседование, если есть на то предварительная договоренность. Такая компания, как, например, «Диснейленд», обязательно проводит собеседование в Париже. Понятно, что молодому человеку неоткуда взять деньги на билеты, проект поможет. Даже если вас не взяли на работу, деньги возвращать не надо. Программа Reactivate рассчитана на людей старше 35 лет. Можно получить поддержку на изучение языка, опять же, на поездку на собеседование, на время адаптации в первый месяц за рубежом, пока человек не получил зарплату. Обращаю внимание: сама Касса по безработице денег на эти услуги не дает, мы предоставляем информацию о возможности участия в названных программах.

- Кто может воспользоваться EURES-услугой?

- Как зарегистрированные в Кассе по безработице люди, так и не зарегистрированные - работающие, учащиеся.

- Какие существуют сегодня вакансии и в каких странах? Какие специальности и какие специалисты наиболее востребованы?

- Европейский портал EURES на данный момент предлагает более 2 миллионов вакансий в 32 странах Европы. Лидирует Германия — от нее 900 000 предложений о работе. В целом же по EURES картина такова: востребованы высококвалифицированные специалисты – медики (врачи, медсестры, фельдшеры, но и сестры по уходу — без высшего медицинского образования), работники IT-сектора. Также востребованы специалисты в области строительства - сварщики, слесари, электрики, плотники, разнорабочие, водители категории CE, в сфере обслуживания - администраторы, повара, официанты, горничные. Есть спрос на сезонных рабочих - для сбора урожая, работники линии, аниматоры на курорт, персонал в гостиницы курортных стран.

- Какие варианты работы предлагаются: постоянная работа, временная, сезонная, вахтовый метод? И какой чаще всего?

- Предлагается самая разная работа. Можно найти как временное место работы, так и постоянное. Если человек не хочет переезжать (например, семья остается в Эстонии), то он выбирает сезонную работу или вахтовый метод. Кстати, именно такой вариант чаще всего предпочитают клиенты уезда Ида-Вирумаа.

- Какими навыками надо обладать, чтобы найти работу за границей?

- Как показывает статистика, почти всех работодателей прежде всего интересует рабочий опыт соискателя. Но также должно быть желание работать и учиться. Наличие профессии и знание иностранного языка увеличат шансы найти хорошую работу.

- Насколько необходимо знание иностранного языка?

- Желательно, чтобы было знание английского языка, это уже как бы само собой разумеющееся. Некоторые работодатели требуют также знание государственного языка страны, в которой человек собирается работать, особенно если речь идет о сфере услуг. Финны, например, предпочитают строителей со знанием финского. Есть вакансии, где требований к языку нет, поскольку уровень общения с людьми сведён к минимуму - сезонная работа по сбору урожая, разнорабочие на стройке, операторы уборки. Надо сказать, что подобные вакансии довольно популярны, и число желающих велико. Просто огромно число желающих попасть к русскоязычному работодателю за рубежом.

- Можно ли в Кассе по безработице получить обучение по интенсивному курсу иностранного языка, если человек собрался работать за границей?

- Да, возможно. Клиент должен поговорить об этом со своим консультантом и в ходе совместной работы выясняется необходимость обучения. Нужно, чтобы у соискателя работы был уже определенный план, куда он намеревается уехать, какой уровень языка ему требуется. Например, подтянуть язык до В1 или В2. Начальный курс мы не поддерживаем.

- Сколько времени в среднем занимает поиск работы за рубежом?

- Всё очень индивидуально. Зависит от того, какую работу клиент хочет найти и какими навыками он обладает. Чем конкретнее человек представляет, что он хочет, тем быстрее найдет.

- Кто оформляет документы: сама Касса по безработице или человек, когда прибывает на место работы?

- Хочу подчеркнуть: договор заключается между работником и работодателем. Соответственно, оформлением документов занимается работодатель вместе с работником. Мы не можем брать на себя ответственность за то, какой договор подписывает человек. EURES-консультант может только сориентировать работника и подсказать, на что следует обратить внимание при подписании договора, какие документы необходимы, сделать запрос по поводу надежности работодателя.

- На какой срок, как правило, заключается контракт? Можно ли его продлить или, напротив, прервать досрочно?

- Сроки и условия контракта всегда обговариваются с работодателем. В том числе и условия досрочного прерывания. Мы всегда советуем обратить на этот пункт особое внимание.

- Тройка самых часто повторяющихся вопросов о работе за рубежом?

- Где найти надёжные вакансии? Как проверить работодателя? Как составить CV?

- Услуга поиска работы за границей платная?

- Все услуги Кассы по безработице бесплатны. В том числе и EURES.

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

