Действовала решительно, потому что видела цель

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Пять лет назад Светлана Батурина решила круто изменить свою привычную жизнь. Уволилась из нарвской «Максимы» и отправилась в поисках работы за границу. В Нарве остались двое ее детей — сын и дочь. Сегодня вся семья в сборе. Живут и работают в Лондоне. И, надо сказать, с оптимизмом смотрят в будущее.

Светлана много путешествует с семьей, где она работает няней. Этот снимок, например, сделан в Мексике.

Светлана не скрывает: пять лет назад, когда она озвучила близким по­другам свои планы, многие «крутили пальцем у виска — да ты с ума сошла!»

- «Оставить детей!»

- Да не оставляла я их. Все время на связи, зарабатывала и присылала им на жизнь в Нарве, когда могла — приезжала домой. Cыну был на тот момент 21 год, он учился в нарвском профтехе на повара, работал по специальности, - не оправдывается, а просто уточняет Светлана. - Дочери было 13 лет. Она у меня умница, прилежно училась сразу в двух школах — основной и музыкальной, ходила к репетиторам по английскому, эстонскому, математике. Короче говоря, за детей своих я была спокойна — они дружные, самостоятельные, серьезные люди. Никогда не ныли. И мой отъезд за границу они поддерживали. Хотя потом признались, что до последнего не верили, что я все же уеду.

- «Вдруг сорвалась!»

- Да не вдруг. Я давно задумывалась о том, что надо как-то изменить нашу жизнь к лучшему. Но не было возможности, и были другие обязательства — долго болела моя мама, дети были еще недостаточно взрослыми. Поэтому держалась за любую работу, чтобы хоть как-то прожить.

Светлана по первому образованию техник-строитель промышленно-гражданского строительства; работала в конструкторском бюро одного из Питерских (тогда еще — Ленинградских) проектных институтов. Потом в силу жизненных обстоятельств пришлось осваивать и другие профессии — бухгалтера-кассира, нормировщицы, швеи, продавца, рекламного агента. От Кассы по безработице окончила специальные курсы при Таллиннской педагогической семинарии (бывшее педучилище) и получила новую специальность — профессиональная няня, с сертификатом европейского образца, и сдала эстонский на В1.

- «За сорок, без языка!»

- Вот именно потому, что уже за сорок, я и не стала откладывать свои планы на потом, а решила действовать. Ну, а то, что без языка — увы! Конечно, это значительно сужает возможности поиска хорошей работы. Но, посчитала я, у меня есть много других преимуществ, - рассказывает Светлана.- К тому же я сразу нацелилась на то, что ищу за границей не просто хоть какую-то работу, а конкретно — предлагаю услуги няни для русскоязычной семьи.

Вечерами, придя со смены в «Максиме», она садилась за компьютер и штудировала интернет-сайты с предложениями рабочих вакансий за границей.

- Мне казалось, что именно таким образом я быстрее найду что-то подходящее для себя, - объясняет Светлана.

И - о чудо!- ей несказанно повезло. Это она тогда так посчитала, не предполагая, что ее ждет.

- Случайно я вышла на даму из Литвы, которая искала человека с европейским паспортом (у меня эстонское гражданство), с автоправами для русскоязычной семьи в Швейцарии: надо было присматривать за 11-летней девочкой, гулять с собакой, поддерживать порядок в доме. Нормированный рабочий день, достойная зарплата, - рассказывает Светлана. - По скайпу я прошла собеседование с русскоязычной работодательницей, которая находилась непосредственно в Швейцарии, а «моя» литовка была просто посредницей. За свои услуги она попросила всего ничего: 50% моей первой зарплаты. О том, что человек, живущий в Эстонии и ищущий работу за границей, не должен платить посреднику, я тогда вообще не знала. То, что мне не предложили письменно заверить договор, меня не насторожило. Я была в эйфории: Швейцария, большие (по нашим меркам) деньги! По электронной почте мне прислали в Нарву авиа­билеты. Единственные мои большие переживания — что уезжаю от детей. Но с такой зарплатой, думала я, скоро они прилетят ко мне.

В Женеве, как и было обещано, Светлану встретили в аэропорту. Она начала работать. В целом, говорит Светлана, ей действительно очень повезло с людьми, которые ее пригласили. (И до сих пор, живя уже в Лондоне, она поддерживает с ними отношения.) Однако начались проблемы с дамой из Литвы. Сначала она заявила, что обещанные деньги от Светланы не поступили. Когда та отправила ей выписку с банковского счета, посыпались угрозы, что если Светлана не заплатит еще и еще, ее «выведут на чистую воду». Дело в том, что в Швейцарии без разрешения на работу можно трудиться не более двух месяцев. «Как оказалось, семья и приглашала меня только на два месяца. Но об этом мне никто при собеседовании не сказал. Так что, подзаработав, через два месяца я вернулась в Нарву. И вновь принялась за поиски», - рассказывает Светлана.

Искать что-то опять в Швейцарии она не стала. «Прекрасная страна, чистейший воздух, но невероятно дорогая», - объясняет Светлана. Она сузила круг своих поисков — Германия или Великобритания. Больше склонялась в пользу последней, поскольку в Лондоне жили родственники: «Хоть не одна буду». Новую работу, но уже горничной, Светлана нашла опять через интернет, выйдя на сайт французской компании по набору персонала. На этот раз ей прислали договор, сразу оговаривалась зарплата. Лондон, смешанная семья (хозяйка — из Белоруссии, муж — из местных), убирать в доме, готовить, три раза в день гулять с собакой. Проживание и питание в семье. «Я сознательно согласилась на это, - рассказывает Светлана, - чтобы сэкономить на аренде квартиры. Куском хлеба меня никто не попрекал, но работы было очень много».

Пару фактов для общей картины. На этот раз встречать в аэропорту Светлану никто не обещался; в Лондоне ей бывать не приходилось, но в 9 часов утра, как и было оговорено контрактом, она стояла у дверей дома, где ей предстояло жить и работать. «Англичане на удивление отзывчивые люди: стоило мне в метро на моем школьном английском что-то спросить, они принимались досконально объяснять, рисовать на карте, чуть ли не за руку подводить к вагону, - рассказывает Светлана. - Самое смешное, что в Лондоне мне вдруг стал вспоминаться эстонский».

В этой семье Светлана проработала 8 месяцев. Под Рождество улетела к детям в Нарву, имея на руках обратный билет в Лондон на второе января. Но получила от своих работодателей «новогодний подарок» - письмо, что больше в ее услугах они не нуждаются.

«Как я потом узнала, именно эти люди (впрочем, таких в Англии немало) с завидной регулярностью, каждые полгода, меняют своих горничных, чтобы не платить работникам отпускные», - объясняет она.

К счастью, Светлана за эти 8 месяцев успела получить National Insurance Number (NIN) — номер национального страхования. Этот идентификационный номер служит для сбора информации о количестве уплаченных налогов и для упрощения идентификации людей в системе социального обеспечения. Его должны получать все те, кто уже легально работает в Великобритании, только начал или находится в процессе поиска работы, а также, если человек является частным предпринимателем (self-employer).

- Второго января я все же улетела в Лондон, считай, почти в никуда, - говорит Светлана.

- Ну, а не было желания все эти поиски бросить, успокоиться наконец? - спрашиваю я настырную женщину.

- Не было. Ведь столько всего уже было пройдено, NIN получен, разрешение на работу есть. Спасибо родственникам, что разрешили мне какое-то время пожить у них. По возвращении в Лондон мне помогли зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя — self-employer, это можно сделать по интернету, главное - найти толкового и честного бухгалтера, который будет вести дела.

Поначалу, говорит Светлана, она бралась за любую работу, которая подвернется, но при этом упорно продолжала искать место няни: искала объявления в местных русскоязычных газетах, на местных русскоязычных сайтах. Находила и работала; с большинством семей, говорит она, ей везло. С некоторыми из них она до сих пор дружна, как и со своими «швейцарцами».

Конечно, не скрывает Светлана, были минуты и страха, и отчаяния. «Но я все равно была уверена, что здесь я заработаю больше, чем в Эстонии, и выведу свою семью на другой уровень жизни. Я оплачивала квартиру в Нарве, кормила детей, снимала здесь жилье и еще немного откладывала», - говорит она.

Сегодня Светлана работает в состоятельной русскоязычной семье с пятью детьми. Нагрузку делит еще с одной няней. «Через полтора месяца мне предложили постоянное оформление в качестве наемного работника — то есть платят за меня налоги. Это моя большая удача! Свой статус self-employer я пока приостановила. Успела попутешествовать с семьей по миру — Италия, Франция, Мексика, Африка», - рассказывает Светлана.

Через два года, как только дочь закончила в Нарве основную школу, дети переехали к ней в Лондон. Снимают квартиру. Сын работает по специальности в пекарне, дочь учится в колледже и подрабатывает официанткой в свободное время. Путешествуют все вместе по Великобритании. И никуда из Лондона уезжать не собираются. «Я чувствую себя здесь как дома — дети рядом, и есть работа. Я могу что-то планировать и на что-то рассчитывать», - говорит Светлана.

Квартиру в Нарве, признается Светлана, продавать не собирается: «Пусть стоит на всякий случай. Кто знает, как жизнь повернется».

- Исходя из своего богатого опыта, что посоветуешь тем, кто собирается искать работу за границей? - Не пребывать в эйфории и не думать, что нас тут ждут. Работы много, но и рабочих рук хватает. Надо быть готовым к жесткой конкуренции. Не связываться с агентами, которые сразу начинают говорить о плате за свои услуги. Это незаконно. Лучше ехать туда, где есть знакомые или родственники, которые смогут помочь — советом, опытом, связями. Иметь с собой деньги на непредвиденные расходы. Ты как будто обо всем договорился, а тебе - извините, мы передумали… Быть уверенным в себе, в том, что ты профессионал в какой-то области. Не говорить: ну, я попробую...а говорить: да, я смогу; если не умею, быстро смогу научиться. Помнишь диалог героев из фильма «Чародеи»: - Цель видишь? - Вижу. - В себя веришь? - Верю. - Иди! Это мой девиз.

Выпуск подготовила Светлана Зайцева

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