Эстонская музыка в «Пути»

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С 4 по 8 июля на железнодорожных станциях Эстонии духовые квинтеты «Estica» и «Vanemuise Kvintett» дали 14 концертов, на которых была исполнена эстонская музыка, в том числе и новые произведения, написанные специально к 100-летию Эстонской Республики.

Концертный тур «Путь», ставший частью музыкальной программы ЭР100, является особенным, поскольку наполнил музыкой как находящиеся в использовании, так и уже преданные забвению железнодорожные станции. В совершенно неожиданных местах на сцену вышли два профессиональных эстонских духовых квинтета и исполнили новые произведения, написанные специально к столетию страны. В регионе Ида-Вирумаа музыка прозвучала на маленьких станциях Вайвара и Кадрина.

- Идея концертного тура появилась от осознания того, что в творческом багаже эстонских духовых квинтетов очень много чудесных произведений, – отметила член духового квинтета «Estica» Хели Пярнитс. А член Союза интерпретаторов Эстонии и исполнитель квинтета «Vanemuise Kvintett» Марие Яксман добавила, что подобных концертов в Эстонии уже давно не проводилось. «Концертный тур стал настоящим праздником классической духовой музыки, в которой переплелись прошлое, настоящее и будущее Эстонии», – отметила она.

«Путь» начался 4 июля с концертного представления в депо Таллинн-Вяйке и завершился 8 июля на железнодорожной станции Валга. С 5 по 7 июля квинтеты дали отдельные концерты также в Хаапсалу, Ристи, Вайвара, Кадрина, Карузе, Рапла, Тюри, Эльва, Вильянди, Тарту, Кейла и Тапа.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

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