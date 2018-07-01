«Пассажи Вийвиконна» глазами художника

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29 июня во временной пристройке во дворе Силламяэского музея (Каяка, 17a, Силламяэ) открылась выставка Евгения Золотко «Пассажи Вийвиконна». Это третья выставка масштабного проекта художественной программы ЭР100 «Художники в собраниях».

С выставкой Евгения Золотко «Пассажи Вийвиконна» можно ознакомиться до 31 августа этого года. Фото: Владимир ГОРОХОВ

Художник Евгений Золотко исследовал расположенную неподалеку от Силламяэ деревню Вийвиконна, ознакомился с архивными материалами, хранящимися в запасниках Силламяэского музея, окунулся в воспоминания когда-то проживавших и проживающих там в настоящий момент людей. Вийвиконна был построен военнопленными в 1955 году как шахтерский поселок. В лучшие времена там проживало несколько тысяч человек, а в настоящее время в нем едва насчитывается несколько десятков жителей. Основная часть жизненных историй, собранных художником, связана с улицей Раху: кто-то рассказал о своей первой любви, обитавшей в доме на этой улице, кто-то вспомнил эпизод кражи крыжовника, который, как известно, слаще в чужом саду… Подобные жизненные истории и легли в основу экспозиции, состоящей из фотографий и предметов, тематически связанных между собой, она собрана из осколков памяти и отражает специфически искаженное восприятие пространства. Фотоэкспозицию сопровождает аудиогид на русском языке, рассказывающий посетителям истории простых жителей Вийвиконна.

«Художники в собраниях» - это проект, входящий в художественную программу ЭР100, длящийся в течение 2018 года. В ходе проекта десять художников работали и творили в десяти малых музеях Эстонии, знакомясь с их историей, собраниями и ежедневной работой. В результате подготовлено десять выставок - доработок постоянных экспозиций или новых интерпретаций коллекций музеев.

- Работа художников с коллекциями музеев или в их архивах является достаточно распространенной практикой в современном западном искусстве, однако проект такого объема проводится в Эстонии впервые, - рассказала Маарин Эктерманн, руководитель проекта «Художники в собраниях».

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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