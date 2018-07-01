Приготовит ли Керсти Кальюлайд блюдо по рецептам Причудья?

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Кулинарный сборник «Рецепты бабушек из Лохусуу» получил первую премию в уезде Ида-Вирумаа на конкурсе подарков к столетию ЭР. Один экземпляр был подарен президенту Керсти Кальюлайд.

Наталья Туманова с гордостью представляет сборник, куда вошли традиционные рецепты Причудья. Фото: Софья БОБОРЕНКО

Наталья Туманова, основатель и руководитель кульутрно-просве­ти­тель­ского общества «Логовесть», занимается сохранением русской культуры в Причудье на протяжении последних 18 лет. Наталья – очень активный и жизнерадостный человек, на котором держится культурная жизнь маленького поселка Лохусуу, расположенного на северном побережье Чудского озера. Она ведёт кружок творчества, ставит детские спектакли, организует и проводит народные гуляния по праздникам, возглавляет детский и взрослый ансамбль народного танца, устраивает катания на «Буранах» по льду Чудского озера, проводит курсы рукоделия для детей и взрослых. И, конечно же, она не могла пройти мимо традиционного женского занятия – кулинарии.

- Несколько лет назад мы с коллегами решили написать проект «Кухня Причудья», ведь блюда рыбаков отличаются некоторым своеобразием в сравнении с кухней соседних уездов. Большое заблуждение думать, что все разносолы готовились исключительно из рыбы. Для того, чтобы развеять стереотипы, мы стали собирать рецепты. Узнав о нашей идее, жители стали сами приходить и приносить семейные записи – бабушек и даже прабабушек. В итоге в 2017 году мы выпустили небольшую книжечку «Рецепты Причудья». К сожалению, в неё вошли не все собранные материалы, и мы сразу задумались о том, не выпустить ли нам вторую часть сборника, - рассказывает Наталья Туманова.

Члены общества «Логовесть» провели курсы кулинарии, съездили на экскурсию в Ряпина, чтобы познакомиться с кухней соседнего региона, собирали иван-чай и давали мастер-класс по его завариванию… Словом, получился целый ряд мероприятий, связанных с местной кулинарией. Как некий итог было решено сделать подарок своей общине и всей Эстонии - выпустить вторую книгу рецептов к столетию страны и сделать в ней ровно 100 страниц. Получилась книга на трех языках – эстонском, русском и английском, где собраны рецепты закусок, супов, основных блюд и десертов, традиционно подаваемых в Причудье.

- Выпустив сборник «Рецепты бабушек из Лохусуу», мы послали его на конкурс подарков, организованный канцелярией президента к столетию ЭР. Приятно отметить, что нам присудили первую премию (в регионе Ида-Вирумаа), и мы получили приглашение сделать презентацию нашего сборника в Ванна-Выйду, где свои подарки презентовали и другие уезды. Пришлось в срочном порядке готовить танец и монтировать видеофильм о себе, нашем регионе и нашем обществе. Выступили перед президентом и подарили ей книгу. Надеемся, что она захочет воспользоваться нашими рецептами и сама приготовит какое-нибудь блюдо», - надеется Наталья Туманова.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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