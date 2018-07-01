Своеобразие Эстонии подчеркнула карта из можжевельника

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Подарок к столетию ЭР - карта Эстонии из можжевелового спила – результат вдохновения от эстонской природы и любви к родине.

Надежда Иванова и Александр Фролов с подарком, на который их вдохновило своеобразие эстонской природы. Фото из архива VeryWood Eesti OÜ

Праздник столетнего юбилея ЭР100 вдохновил Надежду Иванову и Александра Фролова, работников молодой фирмы VeryWood Eesti OÜ из Ида-Вирумаа, на создание объемной карты Эстонского государства из можжевельника и других природных материалов.

- Каждый из нас имеет профессию, не связанную напрямую с дерево­обработкой или профессиональным творчеством. Но так как Александр является профессиональным арбористом (древовод, специалист по обслуживанию и уходу за деревьями – ред.), то умеет, конечно же, обращаться с древесиной и, что называется, крепко держит инструмент в руках, поэтому в качестве хобби мы занимаемся изготовлением различных панно из древесного материала, - рассказала Надежда Иванова.

Сначала она изготовила большой шаблон карты Эстонии, а затем занялась подбором кусочков спилов можжевельника таким образом, чтобы повторить её контуры. Каждый изгиб непростого берегового рельефа был вырезан Александром вручную, без использования популярного сегодня лазерного оборудования. Затем также вручную подбирались подходящие кусочки для заполнения внутренней части карты. Работа заняла несколько дней. Можжевельник был выбран потому, что отчетливо ассоциируется с эстонской культурой быта, а поделки из него долго сохраняют древесный аромат.

- Этой работой мы постарались передать свою любовь и уважение к родной стране. Картина посвящена Эстонии, ее уникальной природе, своеобразному быту, традициям и свободе, - говорят Надежда и Александр. Работа находится в частной коллекции.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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