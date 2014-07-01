Фотоконкурс "Дачная жизнь" стартует!

Дата публикации: Сегодня, 16:00

Дорогие друзья! У нас стартует новый фотоконкурс под названием «Дачная жизнь».

Дача — это не только прополка грядок от рассвета до заката. Дача — это завтраки на веранде и ужины у костра, шашлыки, качели, гамаки, заготовка компотов и варенья... Согласитесь, дача — это, прежде всего, отличное место для отдыха.

Наш новый конкурс проводится в трех номинациях:

1. «Огородное диво»

Мы предлагаем вам запечатлеть на своих снимках необычный урожай мы. Вы также можете принести ваше «диво» к нам в редакцию.

2. «Дачный дизайн»

В этой номинации мы хотели бы увидеть фотоработы, связанные с оформлением дачи своими руками. Это может быть красивая беседка, пруд, качели, баня, колодец или клумба... Главное, чтобы это было сделано своими собственными руками.

3. «Веселый дачник»

В этом разделе мы ждем работы, где будут запечатлены счастливые моменты вашей дачной жизни.

Условия конкурса:

1. Размер фотографии (цветной или черно-белой), формат обычного листа А4 (29 Х 21 см).

2. На работе должны быть указаны имя и фамилия автора, телефон.

3. Фотографии могут быть представлены на фотобумаге или распечатаны на обычном цветном принтере, а также в дигитальном виде.

4. Работы принимаются по адресу: Нарва, ул. Пушкина, 20, II этаж, офис 11.

Работы в дигитальном виде можно присылать на электронную почту: natalja@gazeta.ee

Последний срок сдачи работ — 24 августа.

Награждение победителей состоится 25 августа.

Ну, а о призах мы расскажем в следующих номерах газет "ВП" и "НГ"!