Конкурсы "ВП"Сладости и книжки - за самых красивых “нарисованных мам”
В минувшее воскресенье, 5 марта, авторы лучших работ конкурса “Нарисованная мама” получили призы от изданий “Нарвская Газета”, “Виру Проспект” и нарвского ресторана McDonald’s. На конкурс поступила 141 работа - рисунки и аппликации. Выбрать победителей из такого множества работ оказалось очень непросто.
Как же приятно получить приз за свой рисунок, признанный одним из лучших в конкурсе! Николай Андреев
Все работы можно посмотреть на сайте prospekt.ee. Многие из них также украшают стены ресторана McDonald’s. Именно здесь проходило и награждение победителей в воскресенье. По словам работницы ресторана Кристины, здесь с удовольствием развесили бы все произведения юных художников, но для них просто не хватило места на стенах. Вот как нарвских детей захватила идея нарисовать маму к празднику 8 Марта!
Участники были самых разных возрастов, но в основном работы на конкурс приходили из начальных классов школ и из детских садов Нарвы. Творили юные художники в самых разных техниках и стилях. Некоторые не ограничились только изображением самого близкого человека, а написали ещё и стихи о своих мамах - самых красивых, самых добрых, самых любимых…
Дети из детского сада Kirsike трудились всей группой и представили целую серию не рисунков и аппликаций. А ребята из садика Sädemeke представили мам в виде различных цветов и раскрасили их не кисточками, а прямо пальчиками.
Лиза Ушакова из 2-го класса Нарвского языкового лицея удивила произведением на холсте, которое она изначально нарисовала специальными красками на воде, а затем перенесла “плавающую картинку” на полотно. Эту технику она изучает в Силламяэском музее, куда специально приезжает преподаватель из Таллинна.
При таком разнообразии участников и их работ было понятно, что все дети очень старались (а самые маленькие признавались, что вместе с ними старались также мамы и бабушки). Поэтому поставить кого-то одного на первое место было просто невозможно.
Жюри, состоявшее из работников двух газет и ресторана, сразу решило не присуждать первое-второе-третье места, а отобрать лишь работы, которые покажутся наиболее интересными и красочными. Набралось аж 13 призовых работ, плюс отдельный, групповой приз в виде мешочка с чупа-чупсами ушёл в детсад Kirsike.
Сладкие призы, предоставленные магазином Koo-kos, книги и наборы канцелярских принадлежностей от фирмы Sinonim, а также купоны на обед в McDonald’s победители конкурса получили в этом ресторане в воскресенье.
Поскольку конкурс так понравился детям, редакции “Нарвской Газеты” и газеты “Виру Проспект” решили в ближайшее время провести новый творческий конкурс, приурочив его к какому-либо празднику. Например, уже есть предложение устроить конкурс к Пасхе. Но пока это только наши соображения. Идеи для конкурсов мы ждём также от вас, дорогие читатели! Следите за новостями на страницах газет и участвуйте в наших акциях.
Николай Андреев
Победители конкурса "Нарисованная мама"
9. Елена Антипова, 6 класс, 6 школа
14. Также награждается группа детсада «Кирсике» (дети 2-х лет)
Всего на конскурс прислана 141 работа, увидить их можно здесь:
Вторая сотня (работы с номерами 101-141)
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