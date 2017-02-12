Сладости и книжки - за самых красивых “нарисованных мам”

Дата публикации: Сегодня, 15:05

В минувшее воскресенье, 5 марта, авторы лучших работ конкурса “Нарисованная мама” получили призы от изданий “Нарвская Газета”, “Виру Проспект” и нарвского ресторана McDonald’s. На конкурс поступила 141 работа - рисунки и аппликации. Выбрать победителей из такого множества работ оказалось очень непросто.

Как же приятно получить приз за свой рисунок, признанный одним из лучших в конкурсе! Николай Андреев

Все работы можно посмотреть на сайте prospekt.ee. Многие из них также украшают стены ресторана McDonald’s. Именно здесь проходило и награждение победителей в воскресенье. По словам работницы ресторана Кристины, здесь с удовольствием развесили бы все произведения юных художников, но для них просто не хватило места на стенах. Вот как нарвских детей захватила идея нарисовать маму к празднику 8 Марта!

Участники были самых разных возрастов, но в основном работы на конкурс приходили из начальных классов школ и из детских садов Нарвы. Творили юные художники в самых разных техниках и стилях. Некоторые не ограничились только изображением самого близкого человека, а написали ещё и стихи о своих мамах - самых красивых, самых добрых, самых любимых…

Дети из детского сада Kirsike трудились всей группой и представили целую серию не рисунков и аппликаций. А ребята из садика Sädemeke представили мам в виде различных цветов и раскрасили их не кисточками, а прямо пальчиками.

Лиза Ушакова из 2-го класса Нарвского языкового лицея удивила произведением на холсте, которое она изначально нарисовала специальными красками на воде, а затем перенесла “плавающую картинку” на полотно. Эту технику она изучает в Силламяэском музее, куда специально приезжает преподаватель из Таллинна.

При таком разнообразии участников и их работ было понятно, что все дети очень старались (а самые маленькие признавались, что вместе с ними старались также мамы и бабушки). Поэтому поставить кого-то одного на первое место было просто невозможно.

Жюри, состоявшее из работников двух газет и ресторана, сразу решило не присуждать первое-второе-третье места, а отобрать лишь работы, которые покажутся наиболее интересными и красочными. Набралось аж 13 призовых работ, плюс отдельный, групповой приз в виде мешочка с чупа-чупсами ушёл в детсад Kirsike.

Сладкие призы, предоставленные магазином Koo-kos, книги и наборы канцелярских принадлежностей от фирмы Sinonim, а также купоны на обед в McDonald’s победители конкурса получили в этом ресторане в воскресенье.

Поскольку конкурс так понравился детям, редакции “Нарвской Газеты” и газеты “Виру Проспект” решили в ближайшее время провести новый творческий конкурс, приурочив его к какому-либо празднику. Например, уже есть предложение устроить конкурс к Пасхе. Но пока это только наши соображения. Идеи для конкурсов мы ждём также от вас, дорогие читатели! Следите за новостями на страницах газет и участвуйте в наших акциях.

Николай Андреев

Победители конкурса "Нарисованная мама"

1. Александр Заборников, 11 лет 1. Александр Заборников, 11 лет 2. Мария Машкова, 8 лет, Narva Keeltelütseum 2. Мария Машкова, 8 лет, Narva Keeltelütseum 3. Алина Баранова, 3 класс, Narva Keeltelütseum 3. Алина Баранова, 3 класс, Narva Keeltelütseum

4. София Лисовская, 5 лет 4. София Лисовская, 5 лет 5. Сениченкова Ева, 2а класс 5. Сениченкова Ева, 2а класс 6. Ушакова Лиза, 2е класс, Narva Keeltelütseum 6. Ушакова Лиза, 2е класс, Narva Keeltelütseum

7. Диана Богатова, 3 года. 7. Диана Богатова, 3 года. 8. Тульцева Амелия, 2а класс, Narva Kesklinna Gümnaasium 8. Тульцева Амелия, 2а класс, Narva Kesklinna Gümnaasium

9. Елена Антипова, 6 класс, 6 школа 9. Елена Антипова, 6 класс, 6 школа

10. Иванова Мария, 5с, Narva Soldino Gümnaasium 10. Иванова Мария, 5с, Narva Soldino Gümnaasium 11. Злата Сухих, 8 лет, Narva Keeltelütseum 11. Злата Сухих, 8 лет, Narva Keeltelütseum 12 Эвелина Кукула, д/с «Кирсике» 12 Эвелина Кукула, д/с «Кирсике»

13. Анна Кишунс, 8 лет, 2д класс, Narva Soldino Gümnaasium 13. Анна Кишунс, 8 лет, 2д класс, Narva Soldino Gümnaasium

14. Также награждается группа детсада «Кирсике» (дети 2-х лет)

Всего на конскурс прислана 141 работа, увидить их можно здесь:

Первая сотня работ

Вторая сотня (работы с номерами 101-141)