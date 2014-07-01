Новый проект для наших читателей: "Важно знать". Первый выпуск

Дата публикации: Сегодня, 10:33

Дорогие читатели!

Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать». Цель этого проекта - рассказывать вам о самых важных преобразованиях, которые происходят в нашей стране и влияют непосредственно на вашу с нами жизнь.

Позвольте, перебьете вы меня, но газета и так постоянно этим занимается. Все верно. Но согласитесь, раскрывать одну и ту же тему, говорить об актуальных вещах можно по- разному. И мы решили попробовать делать это следующим образом.

На протяжении года раз в месяц в нашей газете будут появляться две целевые страницы «Важно знать», объединенные одной тематикой. Например, поиск работы, реформа трудоспособности, новые пособия и возмещения, новые услуги государственных учреждений, реновация многоквартирных домов, начало собственного бизнеса, изучение эстонского языка и проч.

Вести разговор об этом мы будем на примере историй реальных людей, семей, квартирных товариществ, фирм, которые оказались в центре актуальной темы. Они будут дополняться комментариями компетентных специалистов, официальных лиц министерств и ведомств, фондов. Тут же будет статистика, уличный блиц-опрос рядовых жителей, полезные сайты и телефоны, по которым можно обратиться и получить исчерпывающую информацию.

Надеемся, что такая подача актуальной информации поможет вам, читателям, лучше сориентироваться в жизненно важных проблемах.

Уверены: вам будет интересно! И мы очень надеемся, что и вы, наши уважаемые читатели, активно подключитесь к разговору. Поделитесь интересной историей, подскажите тему, которая вас волнует, задайте вопросы!

Остается добавить, что с нашим проектом мы участвовали во всебалтийском конкурсе, организованном Nordic Council of Ministers (Советом министров Северных стран), и получили одобрение и поддержку.

Светлана Зайцева

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